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 У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині також виявили коронавірус, - ОДА

Станом на 1 квітня в Полтавській області є два лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

Дочка 68-річної мешканки Кременчука, у якої виявили коронавірус минулого тижня, також здала аналізи.

Результати лабораторного дослідження ПЛР виявилися позитивними.

Як виявилося, жінка приїхала з Польщі на початку березня. Про це стало відомо лише тоді, коли захворіла її мама. Зараз у дочки відсутні симптоми захворювання, вона перебуває вдома на самоізоляції.

Також у Полтавській області очікують результати ПЛР-тестів 13 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студента з підозрою на коронавірус госпіталізували на Полтавщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185941
 
 
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т.е дочь приехала в начале марта..и пока без симптомов, но мама оказалась менее устойчивой и заболела? это ж сколько прошло недель и неконтролируемых встреч, походов в магазин и т.д. ?
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Ну прям как дети.... Китайцы уже опубликовали результаты исследований согласно которым переносчиками инфекции являлись люди у которых вообще не было никаких симптомов ( внешних)... Это вполне нормальная функция Ковид 19... Вирус попадая в организм просто использует последний для распространения...Здоровые легкие и сильная именная система защищает организм человкека. Организмы которые находятся в группе риска поражаясь вирусом получают побоку в виде пневмонии и умирают....проблема в том что в Украине группа риска сместилась на 55-75. Идиоты из МОЗа рапортовали что у нас мало людей в группе риска анализируя статистику итальянцев(75-85). Дебилы.... просто группа риска в следствии худшего уровня жизни украинцев смещается на 10 лет.... Если учесть поголовное употребление алкоголя и особенно курение ( табака в сигаретах уже давно нет) потенциальными жертвами могут быть и 30 летние...
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В области проблема с грамотными инфекционистами,ощущение что они лечат по инструкциям сталинских времен.
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Как оказалось? Власти Украины @бнутые на всю голову.
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