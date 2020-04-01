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 #HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

Проєкти повинні бути спрямовані на полегшення життя людей і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Ви можете подати проєкти за такими напрямами:

  • Протидія коронавірусу
  • Е-послуги для громадян
  • Соціальне підприємництво
  • Взаємодопомога", - сказано в повідомленні.

"В українців є одна дивовижна здатність - об'єднуватися навколо спільного лиха і об'єднувати свої сили для перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, щоб зупинити невидимого ворога - вірус COVID-19", - прокоментував старт конкурсу глава Мінціфри Михайло Федоров.

Читайте також: Мінцифри запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину та можливих контактів інфікованого, - Федоров

Заявки приймаються до 6 квітня, переможців визначать 9 квітня.

Профінансувала конкурс Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва.

#HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185940
 
 
 Топ коментарі
 
ви би краще ті гроші в медицину пустили.
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Боротимуться з короновірусом. #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен - Цензор.НЕТ 112 Цифрою його по голові, цифрою.
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можно и не думать о участии. главный приз традиционно сорвёт ляшко з выламы.
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кабинет монетизации льгот на сайте Ощадбанка наверное дети написали за ящик конфет!
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ви би краще ті гроші в медицину пустили.
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Боротимуться з короновірусом. #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен - Цензор.НЕТ 112 Цифрою його по голові, цифрою.
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Премію хайпне Дубілет як "засновник" діджиталізації. Не даремно його "поперли" у бізнес.
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Справа Дубілета жива? Далі пилимо бабло?
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А победитель - чей-то очень талантливый сын, недавно освоивший Javascript?
Я знаю, что теперь в Украине кумовства нет, все честно, прозрачно, а места получают исключительно за профессионализм, но 4 миллиона, как говорится, это 4 миллиона.
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шоу и квесты - это как раз то, чтоб народ чуточку болел но совсем не скучал!!! ???
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забобики решили попиариться, про взаимопомощь и объединение вспомнили #HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень - Цензор.НЕТ 3636 направьте силы на подговку больниц лучше, а то там полная ж...
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Ага. 4 миллиона. Студентам из КПИ - миллион, пусть программки наколбасят, Остаток перевести в зарплату - 50%, остаток 1,5 млн, орграсходы, налоги, короче - чистыми миллион на руки.
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Студентам целый миллион? Вы слишком оптимистичны
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Ударим флешмобом по короновирусу! Офигенное предложение. А купить на эти деньги средства защиты и медикаменты, видимо, религия не позволяет. Дебилы, ***....
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Е-зебилы, Е-нариду:
Е-морг
Е-кладбище

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Не понимаю, почему не накупить на эти деньги кислородных баллонов.
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Дуже класна тема. Купа нелохів почне пропонувати ідеї, а призовий фонд отримає умовний Нефьодов чи Єрмак. Гратулюю.
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