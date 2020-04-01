 #HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"Ви можете подати проєкти за такими напрямами:
- Протидія коронавірусу
- Е-послуги для громадян
- Соціальне підприємництво
- Взаємодопомога", - сказано в повідомленні.
"В українців є одна дивовижна здатність - об'єднуватися навколо спільного лиха і об'єднувати свої сили для перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, щоб зупинити невидимого ворога - вірус COVID-19", - прокоментував старт конкурсу глава Мінціфри Михайло Федоров.
Заявки приймаються до 6 квітня, переможців визначать 9 квітня.
Профінансувала конкурс Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва.
Я знаю, что теперь в Украине кумовства нет, все честно, прозрачно, а места получают исключительно за профессионализм, но 4 миллиона, как говорится, это 4 миллиона.
Е-морг
Е-кладбище
Кто-то очень хочет попилить бюджет.
https://www.breakingnews.ie/ireland/dublin-based-medtronic-shares-ventilator-design-to-help-in-covid-19-fight-991142.html