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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
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 У Києві виявили 25 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 132 випадки, - Кличко

На сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 132 людини.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, хворих на COVID-19, за минулу добу збільшилася на 25 осіб. Всього в столиці 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.

За його словами, з 25 випадків 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 81 років.

Також COVID-19 захворіла дівчинка, якій трохи більше 1 року.

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"З 25 хворих госпіталізували 15 киян. У Олександрівську лікарню - чотирьох, в міську лікарню №4 - 7, в лікарню №9 - 3 і ще одного хворого в клінічну лікарню №3. Решта 10 хворих лікуються вдома на самоізоляціі під контролем лікарів", - підсумував Кличко.

Зазначається, що ніхто з 25 хворих на коронавірус за кордон не виїжджав, а були інфіковані в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185939
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, не пытайся быть большим дурнем, чем Вова Оманский.
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Особлива подяка за це найвеличнішому спасітєлю чілавєкав.
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Решения Зели надеждой полны,
встречайте больных по аптекам страны!
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вот что самое хреновое....
пожилые.., то такэ - все там будем.... - пожили...

Также COVID-19 заболела девочка, которой чуть больше 1 года. Источник: https://censor.net.ua/n3185939
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еще одна волна, а после последнего нашествия бесконтрольных путешественников, еще через некоторое время нужно ожидать.
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Особлива подяка за це найвеличнішому спасітєлю чілавєкав.
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Вова, не пытайся быть большим дурнем, чем Вова Оманский.
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в Киеве 60 человек сбежало из резервации встречайте...
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Решения Зели надеждой полны,
встречайте больных по аптекам страны!
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началось то шо у нас, бабка с китая вернулась, а там бабка за дедку, дедка за соседку...
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работают по методичке, через 2 недели будет больше 1000, через месяц 10000
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!32 випадка на більш як 3 000 000 населення. Кличко навіть не дебіл. Для такої осбини, як він, ще мабуть не придумали в світі терміну. І головне, - не хочуть помирати...
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