 Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги

Про це йдеться в повідомленні ІМБГ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наприкінці січня 2020 року на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили тест-системи для діагностики вірусу SARS-CoV-2. Ці тест-системи були сертифіковані. Після виявлення першого захворювання набори на 600 тестів-реакцій надійшли в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.

Інститут чекає на кошти, щоб реалізувати угоди з виробниками реактивів, які використовуються для виготовлення тест-систем: їх інститут змушений замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах.

Фахівці зазначають, що собівартість їхніх ПЛР-тестів 250 грн, що майже вдвічі дешевше зарубіжних аналогів, реальна вартість яких збільшується ще й за рахунок авіадоставки з-за кордону.

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Зазначається, що на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити близько 10-20 тис. ПЛР-тестів на тиждень. Із залученням додаткових фахівців Інститут здатний виробляти до 50 тис. тестів щотижня.

З огляду на брак у регіонах лабораторій і фахівців, здатних працювати з ПЛР-тестами, Інститут молекулярної біології і генетики розробив план навчання для фахівців з різних областей України і готовий надавати їм відповідне наукове супроводження.

Вчені зазначають, що загроза коронавірусу не зникне через кілька місяців, а вірус зазнає мутації, тому, ймовірно, восени виникне необхідність в абсолютно нових тест-системах.

"В Україні є вчені, і зокрема науковці Інституту молекулярної біології та генетики, які можуть за добу модифікувати тест під інший штам коронавірусу.

Це важливий інтелектуальний ресурс, який є не в кожній в країні. Його треба зберегти.

Вкладаючи кошти у вітчизняного виробника тестів, держава не лише зекономить на вартісних імпортних закупівлях, а й виграє час для порятунку хворих та підтримає цілу галузь вітчизняної науки й перспективних фахівців, імена багатьох з яких знані у світі", - йдеться в повідомленні.

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"Сподіваємося, що попри вимушене скорочення державного бюджету для багатьох галузей, в т.ч. і науки, фінансування такої надважливої справи, як виготовлення ПЛР-тестів, не буде скорочено і надійде якомога швидше", - резюмують в ІМБГ.





