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 Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги

Фахівці Інституту молекулярної біології і генетики запевняють, що готові виготовляти 10-20 тисяч ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, але для цього необхідне фінансування держави.

Про це йдеться в повідомленні ІМБГ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наприкінці січня 2020 року на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили тест-системи для діагностики вірусу SARS-CoV-2. Ці тест-системи були сертифіковані. Після виявлення першого захворювання набори на 600 тестів-реакцій надійшли в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.

Інститут чекає на кошти, щоб реалізувати угоди з виробниками реактивів, які використовуються для виготовлення тест-систем: їх інститут змушений замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах.

Фахівці зазначають, що собівартість їхніх ПЛР-тестів 250 грн, що майже вдвічі дешевше зарубіжних аналогів, реальна вартість яких збільшується ще й за рахунок авіадоставки з-за кордону.

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Зазначається, що на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити близько 10-20 тис. ПЛР-тестів на тиждень. Із залученням додаткових фахівців Інститут здатний виробляти до 50 тис. тестів щотижня.

З огляду на брак у регіонах лабораторій і фахівців, здатних працювати з ПЛР-тестами, Інститут молекулярної біології і генетики розробив план навчання для фахівців з різних областей України і готовий надавати їм відповідне наукове супроводження.

Вчені зазначають, що загроза коронавірусу не зникне через кілька місяців, а вірус зазнає мутації, тому, ймовірно, восени виникне необхідність в абсолютно нових тест-системах.

"В Україні є вчені, і зокрема науковці Інституту молекулярної біології та генетики, які можуть за добу модифікувати тест під інший штам коронавірусу.

Це важливий інтелектуальний ресурс, який є не в кожній в країні. Його треба зберегти.

Вкладаючи кошти у вітчизняного виробника тестів, держава не лише зекономить на вартісних імпортних закупівлях, а й виграє час для порятунку хворих та підтримає цілу галузь вітчизняної науки й перспективних фахівців, імена багатьох з яких знані у світі", - йдеться в повідомленні.

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"Сподіваємося, що попри вимушене скорочення державного бюджету для багатьох галузей, в т.ч. і науки, фінансування такої надважливої справи, як виготовлення ПЛР-тестів, не буде скорочено і надійде якомога швидше", - резюмують в ІМБГ.

Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги 01
Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги 02
Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185937
 
   
 Топ коментарі
 
Поэтому их отправили в отпуск за свой счёт?!
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не...так не интересно...никакой маржи и гешефта...
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Именно. Зеленым нужна эпидемия. А тут институт со своими, блин, тестами. Да еще и такими, которые определяют вирус на ранних этапах, до проявления симптомов. Могли б, расстреляли, не могут - отправили в отпуск.
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Поэтому их отправили в отпуск за свой счёт?!
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Именно. Зеленым нужна эпидемия. А тут институт со своими, блин, тестами. Да еще и такими, которые определяют вирус на ранних этапах, до проявления симптомов. Могли б, расстреляли, не могут - отправили в отпуск.
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не...так не интересно...никакой маржи и гешефта...
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именно.
производить-то они могут, но кто ж им это позволит? - если на каждом импортном тесте Ермак и бубачка хорошо ложат на карман.
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та издеваются над слугами урода, ермак на гавно изошел зимнюю резину на мерена покупать надо ТО1 не за горами, в ВР паника весна стройки пошли а подпитки нет, тут эти учёные с тестами по 250 грн. мы их в отпуск отпердолили а они всё равно всё пытаются испортить.
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отпадает сразу..... смысл же не в тестах, а в распиле!
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але декому не вигідно.
тому нехай ці біологи сидять на карантині.
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Боюся, що якби у нас тестували так як в Іспанії, то треба тиждень додавати.
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"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые " ... нет в Украине никаких учёных, давно уже нет! И этих нужно гнать ссаными тряпками!Источник: https://censor.net.ua/n3185937
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в Україні нічого нема... водкі так точно))) нєх тобі тут ловити
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У вас є сімейний лікар? Зателефонуйте йому.
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Ви що з глузду з'їхали? Та українців якщо почнуть масово тестувати хоча б так як в Польщі і вони взнають справжню статистику хворих на коронавірус то почнуть більше помирати від страху ніж від інфекції!!!
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Ідея хороша - взагалі, фінансування науки це завжди хороша ідея. Але потрібно, щоб це був не розпил бюджету на виробництво тестів з чутливістю 30%, як китайські підробки, які всі країни повертають назад в Китай. До речі, ви не помічали, що в Україні дуже багато попередніх тестів нічого не показують, а потім діагноз підтверджується? Може тому, що ці браковані тести нам передають?
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ПЦР тесты не предварительные, а окончательные. У них точность не 30%, как у китайских, а около 95%
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Дякую за уточнення. Але сенс мого посилу той самий - головне, щоб був якісний результат, а не розпил.
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ЗЕ-ОРДА ПЕРЕСТАНЬТЕ КРАСТИ!!!!! ФІНАНСУЙТЕ ВІТЧИЗНЯНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ, ВОНИ ДЕШЕВШІ. ВАМ ЩО НЕВИГІДНО ?!
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Неужели институт не понимает ,что если все знают что они делают по 250 , то насытить рынок этими по 250 +тройной гешефт будет как то немножко стыдно власти ?
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Навіщо це ЗЕ і ко .на цьому багато не набарижнічаєш ....
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При Коронавирусе нужно много пить, лучше тёплый зелёно-фруктово-травяной чай с фруктами или компот (литра 3 в день).
Ещё можно пить энергетики но по чуть-чуть, 0,5л. в день. это должно взбодрить организм и плюс там есть витамины.
Например в пакетиках от простуды содержится парацетамол и кофеин.
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Матэ наше все Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги - Цензор.НЕТ 9997 Он и травяной и энергетик
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Діло не в тестах, діло в цих пройдисвітах, що прийшли до влади. Життя сотен тисяч українців залежать від кловунів, що крім як виступати в манежі ні на що не здатні. Закликаю 73%-них: ви привели цю свору до влади, ви і прибирайте це лайно - поки не пізно. На карті стоять ваші життя і ваших родичів. Чи ви знову надієтесь що прийдуть волонтери, активісти та інша порохоботня і врятує вас?
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То есть это 40 - 80 000 тестов в месяц? Или 200 - 400 000 до осени.... Ну такое... дело конечно нужное, но не спасет ситуацию
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Виробництво можна наростити до, навіть, перенасичення - але на чому тоді нагріватись радуцьким?
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Чиновникам ви не цікаві, ну який з вас відкат?
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действительно, не кошерное предложение.
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Да кто ж им деньги даст? А если даст. то как же без 2-3 прокладок-фирм наших можновладців?
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Толку с того что они готовы? Пусть игрун членом на рояле уточнит почему для института нет финансирования для производства этих тестов.
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А нахрена институт? Там достаточно человек 20, - создайте фирму, аренда оборудования + откат дирекции, и вперёд! Бигус вам поможет!
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Это враги отечества.Должны быть схемы на которых все зарабатывают.МВФ против!!!
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ЗЕдебилы лучше купят у китайцев раз в 100 дороже.
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Інститут скинте номера рахунків - всі бажаючі перерахують кошти
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Щось багато і довго це питання обговорюється, хоча зрозуміло, що в разі придатності цих тестів до виявлення коронавірусу, то виділити кошти не проблема.
Що тут не так?
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