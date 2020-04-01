 РФ сприймає загрозу коронавірусу як сприятливий час для ескалації на Донбасі, - МЗС України

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що саме цього дня (30 березня. - Ред.) на Донбасі від російських обстрілів загинув ще один захисник України, а троє інших були поранені. Така активність російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про те, що глобальну загрозу коронавірусу вони сприймають як сприятливий час для ескалації, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
"Разом з нашими партнерами по Нормандському формату - ФРН та Францією - ми закликаємо РФ, як сторону міжнародного збройного конфлікту, негайно виконати свої безпекові зобов'язання за Мінськими домовленостями, зокрема забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН", - відзначили в МЗС.
У МЗС нагадали, що Україна вже привертала увагу міжнародної спільноти до критичної неспроможності протидіяти поширенню коронавірусу на окупованих територіях.
"В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві мешканці опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
У цьому контексті в МЗС підкреслили, що РФ повинна забезпечити повний і безперешкодний доступ на тимчасово окуповані територій України, в тому числі до ділянки українсько-російського державного кордону.
"Це зобов'язання Росії за Мінськими домовленостями, яке було підтверджено під час останньої зустрічі лідерів у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, але досі залишається невиконаним", - констатували в МЗС.
Також українські дипломати закликали РФ забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН.
"Замість показних і розрахованих на відбілювання власної репутації дій, Росія мала б здійснити крок, здатний по-справжньому допомогти міжнародній боротьбі зі смертельним вірусом, - припинити агресію проти України", - резюмували в МЗС.
https://twitter.com/i/status/1245226940958736385
Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Компетентнісний потенціал
мовно-літературної освітньої галузі
Ключові компетентності
Уміння та ставлення
Вільне володіння державною мовою
Уміння:
сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію українською мовою в усіх царинах життя;
усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди;
використовувати вербальні та невербальні засоби в різноманітних міжособистісних, соціальних і культурних контекстах;
дотримуватися культури мовлення та норм мовленнєвого етикету;
адаптовуватися до змінних умов спілкування, розв'язувати нестандартні завдання, використовуючи потенціал української мови та відповідні комунікативні стратегії.
Ставлення:
поціновування української мови - чинника національної ідентичності,
готовність спілкуватися державною мовою;
прагнення послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя
Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами
Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
Уміння:
сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію рідною мовою;
усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди рідною мовою;
адаптовуватися до умов спілкування у багатомовному середовищі, використовуючи потенціал рідної мови та відповідні комунікативні стратегії.
Ставлення:
поцінування рідної мови - чинника етнокультурної ідентичності;
готовність спілкуватися рідною мовою
Здатність спілкуватися іноземними мовами
Уміння:
використовувати власний мовленнєвий досвід для опанування іноземних мов;
пояснювати роль/ значення мовних явищ та системи понять, за допомогою яких формується картина світу носіїв іноземної мови;
використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів .
Ставлення:
розуміння важливості оволодіння іноземною мовою для міжкультурного спілкування;
розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;
готовність до міжкультурного діалогу,
відкритість до вивчення іноземної мови, толерантність до народу, носія цієї мови, до його культури, звичаїв і способу життя;
дотримання культури спілкування, прийнятої в ********* суспільстві.
готовність спілкуватися іноземною/ іноземними мовою/ мовами
Математична компетентність
Уміння:
установлювати причиново-наслідкові зв'язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;
формулювати визначення, логічно обґрунтовувати висловлену думку;
перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема) для вирішення комунікативних завдань.
Ставлення:
готовність до пошуку різноманітних способів вирішення комунікативних проблем ;
пошанування істини
Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій
Уміння:
висловлювати гіпотези, описувати процеси власної діяльності, комунікативно доцільно використовуючи широкий діапазон мовних і мовленнєвих засобів, іноземною мовою зокрема;
спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти;
Ставлення:
прагнення поглиблювати уявлення про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу
Інноваційність
Уміння:
презентувати власні ідеї, бачення, інноваційні погляди зрозуміло, грамотно, креативно, використовуючи доцільні виражальні засоби й дотримуючись етики;
мобілізовувати ресурси (нематеріальні та цифрові зокрема) через комунікацію для здійснення інноваційної діяльності;
ефективно використовувати різні комунікативні стратегії для розв'язання життєво важливих проблем, зокрема в ситуаціях неоднозначності та непевності.
Ставлення:
відкритість до інновацій, готовність продукувати нові ідеї, спонукати до цього інших
Екологічна компетентність
Уміння:
критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі та прогнозувати її наслідки, зокрема відображені в текстах/ медіатекстах;
використовувати комунікативні стратегії для реалізації екологічних проєктів, формування екологічної культури та забезпечення сталого розвитку суспільства.
Ставлення:
готовність зберігати й відновлювати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь
Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння:
використовувати різні види сприймання текстів/ медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
діяти за алгоритмом у процесі складанні плану для розв'язання комунікативних завдань;
грамотно і безпечно комунікувати в інформаційному просторі;
розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм.
Ставлення:
задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;
прагнення етично взаємодіяти у віртуальному просторі;
готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету
Навчання впродовж життя
Уміння:
визначати власні комунікативні потреби, цілі та способи їх досягнення;
використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення державної/ рідної/ іноземної мов, знаючи про власний стиль навчання;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування;
постійно збагачувати власний словниковий запас, використовуючи словники й довідкові ресурси, зокрема цифрові;
здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію.
Ставлення:
прагнення удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;
руйнування власних мовних і комунікативних бар'єрів;
розуміння ролі читання для гармонійного розвитку й самовдосконалення
Громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей
Громадянські компетентності
Уміння:
аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію;
використовувати комунікативні навички та багатомовність для ведення міжкультурного діалогу;
не дискримінувати інших у своїх висловлюваннях;
критично оцінювати інформацію з різних джерел, обстоювати й формувати особистісні ціннісно-смислові орієнтири, спираючись на український досвід у європейському ціннісному контексті.
Ставлення:
пошанування української культури й толерування інших культур;
відкритість до культурного розмаїття за допомогою вивчення мови/ мов та здійснення міжкультурної комунікації;
повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;
утвердження права на власну думку
Соціальні компетентності
Уміння:
використовувати ефективні комунікативні стратегії для співпраці в групі;
послуговуватися мовою ненасильницького спілкування;
враховувати вплив слова на психічне здоров'я людини, відповідально використовувати мовні виражальні засоби;
застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоров'ю;
конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, реалізуючи принципи свободи особистості.
Ставлення:
готовність до налагодження контактів з іншими людьми, послуговуючись різноманітними мовними засобами
Культурна компетентність
Уміння:
використовувати мову для духовного, культурного й національного самовияву;
читати твори літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття, добираючи відповідні художні засоби;
добирати літературу для читання, щоб одержати насолоду і користь від прочитаного.
Ставлення:
потреба читання творів літератури для задоволення та рефлексії над прочитаним;
відкритість до міжкультурної комунікації;
зацікавленість світовими культурними здобутками
Підприємливість та фінансова грамотність
Підприємливість
Уміння:
ініціювати усну, писемну та онлайнову взаємодію державною/ рідною/ іноземною мовами для розвитку ідеї та її втілення в дію;
презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні засоби;
використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень;
описувати державною/ рідною/ іноземною мовами власні вміння та компетентності стосовно варіантів кар'єри.
Ставлення:
а по фиг где...только не в рашке - там же все шикарно...
(кстати последнее предложении в Вашем комменте - ответ на все последующие вопросы...)
я думаю даже и не начнут...остановятся на фазе - выделение денег из госбюджета)
"ПЕРЕСТАНЬТЄ СТЄЛЯТЬ" НЕ ДІЄ. ВОНИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАНУТЬ СТРІЛЯТИ. ЦЕ МЕТОДИ ТЕРОРИСТІВ, А КРЕМЛЬ ТЕРОРИСТ #1 В СВІТІ. МОСКОВІЇ ВІРИТИ НЕ МОЖНА.
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
"Не подпишете протокол о Консультативном Совете, не получите шанса на прекращение военных действий".
"Родион" - не просто рядовой, доведенный до отчаяния, донецкий шахтер/комбайнер. Его превосходительство Родион - крупный дипломат, чрезвычайный и полномочный посол ОРДЛО на минских переговорах.