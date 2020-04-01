 На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що 66-річний чоловік помер 29 березня. Спочатку в довідці причиною смерті вказали хворобу серця. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу надійшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.

У лікарні стверджують, що останні десять днів він перебував у відпустці. Кілька днів тому з діагнозом пневмонія потрапив в інфекційну лікарню. Спочатку експрес-тест показав негативний результат, аналізи чоловіка надіслали на підтвердження і таки виявили коронавірус.

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