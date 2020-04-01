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 На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

У Луцьку в лікаря-гінеколога обласної лікарні посмертно підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що 66-річний чоловік помер 29 березня. Спочатку в довідці причиною смерті вказали хворобу серця. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу надійшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.

У лікарні стверджують, що останні десять днів він перебував у відпустці. Кілька днів тому з діагнозом пневмонія потрапив в інфекційну лікарню. Спочатку експрес-тест показав негативний результат, аналізи чоловіка надіслали на підтвердження і таки виявили коронавірус.

Також читайте: Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185932
 
 
 Топ коментарі
 
Врачи без должной защиты сами являются переносчиками и источниками заражения вирусом. Защита для медика защищает и его самого, и пациента, и всех кто с ним в контакте. Вообще сейчас нужно исключить все контакты с медиками, все обращения к ним, за исключением пневмоний.
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ще один 41однорічний помер.
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А что там девочка с собачкой из Ухани еще не вернулась в Украину?
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да ,да ксюша ,тоже врач,жил в центре в кирпичной пятиэтажке, так что сиди дома
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не сумнівався шо Ви знаєте правильну цифру, але, перепрошую, не второпаю ніяк. Потрібна додаткова інформація
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сижу дома сам, як ведмідь в берлозі, сосу... лапу-лапу, покриваюсь плєсєнью
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так вам еротика потрібна чи інфа про коронавірус ? )
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Поэтому, тебе желательно держать язык за зубами.
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У рейнджерів цікаве сприйняття статевих відносин.
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-- а шо не так з гомосєксуалістами?
-- вони підараси
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Ляшко, а шо там на счет "ложной уверенности"???
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Перший пост по суті справи. Я лише уточню питання: на якого... вивозилися експрес-те ти? Щоб давати інфікованим помилкову впевненість у тому, що вони не є носіями? І замість того, щоб бути в ізоляції, вони безпечно спілкується зі здоровими, інфікуючи і їх.
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Врачи без должной защиты сами являются переносчиками и источниками заражения вирусом. Защита для медика защищает и его самого, и пациента, и всех кто с ним в контакте. Вообще сейчас нужно исключить все контакты с медиками, все обращения к ним, за исключением пневмоний.
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а кто у нас любит по медикам шариться? прааавильно - те, кому за 60.
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Если доживешь до 60, болячки повылазят, скрутят, то тоже полюбишь "шариться".
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а если ургентное состояние?
Тоже отложим на потом?
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Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам
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Напишите ещё, что он был соседом главврача, которая была в отпуске в Испании на дне рождения бывшего нардепа, который сбежал в Киев лечить корону. Сама она в реанимации, но злые языки спрашивают, скольких ещё наградила, вернувшись?
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А как иначе вас держать на карантине пока Ермак всякую ***** проталкивает с сепарами ?
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А что там девочка с собачкой из Ухани еще не вернулась в Украину?
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я думал за нее все забьіли, а вьіходит что помнят
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лько
Речь врача

Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть

Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться

Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!

Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи

Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней

Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то

Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться

Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель

Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко
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