 На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що 66-річний чоловік помер 29 березня. Спочатку в довідці причиною смерті вказали хворобу серця. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу надійшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.
У лікарні стверджують, що останні десять днів він перебував у відпустці. Кілька днів тому з діагнозом пневмонія потрапив в інфекційну лікарню. Спочатку експрес-тест показав негативний результат, аналізи чоловіка надіслали на підтвердження і таки виявили коронавірус.
-- вони підараси
Тоже отложим на потом?
Речь врача
Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть
Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться
Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи
Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней
Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то
Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться
Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель
Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко