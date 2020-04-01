 Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, 139 осіб в ізоляції, - командування Медсил

Про це пресслужба командування Медичних сил ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На 07:00 1 квітня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 139 осіб", - йдеться в повідомленні.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Інакше, уявіть, якщо збройники почнуть хворіти...
Хто неньку захищатиме ??