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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, 139 осіб в ізоляції, - командування Медсил

У 64 військовослужбовців ізоляція має закінчитися в найближчі 4 доби.

Про це пресслужба командування Медичних сил ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На 07:00 1 квітня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 139 осіб", - йдеться в повідомленні.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все можливе, щоб захистити військових від COVID-19, але вжиті заходи не мають вплинути на боєздатність, - Зеленський

Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, 139 осіб в ізоляції, - командування Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185931
 
 
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трезвых нет, остальные страдают похмельным постнатовским синдромом
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шо, протефлазид у вас там рекой льется и коронавирус уже не страшен? Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, 139 человек в изоляции, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8588
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касапа это у вас там аватары несут службу с медведями с балолайкай
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ну, и как там настой щучки сабельной?
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Будемо сподіватись...
Інакше, уявіть, якщо збройники почнуть хворіти...
Хто неньку захищатиме ??
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Тут скоріше мова йде про військові частини, а не про наших героїв в зоні ООС. Наші хлопці на передовій в супермаркети не ходять та з інфікованими не контактують, тому, хто-хто, а вони мабуть взагалі не в зоні ризику всяких вірусів...
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С 1 апреля ряд услуг в больницах станут бесплатными ,это смена белья постельного и нательного, аренда кровати , тумбочки и утки Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, 139 осіб в ізоляції, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 2361
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