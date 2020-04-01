EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
  2196  18
Все про:АЗС (225) бензин (57) ціни (267) Антимонопольний комітет (193)

 Мережі АЗС готові знижувати вартість бензину і дизельного палива, - АМКУ

Більшість українських мереж автозаправних станцій погодилися з пропозицією Антимонопольного комітету знизити ціни на бензин через падіння вартості нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в пресслужбі АМКУ за підсумками зустрічі з керівниками мереж АЗС, яка відбулася 31 березня.

"Учасники ринку дали вичерпні пояснення щодо поточної ситуації з ціноутворенням і більшість з них погодилися з висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін", - йдеться в повідомленні.

Підставою для зниження цін на бензин в Антимонопольному комітеті називають падіння світових цін на нафту і падіння оптових цін на паливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук. ВIДЕО

В АМКУ також підрахували, що з грудня 2019 року мережі АЗС знизили ціни на бензин вже на 13%.

"Сьогоднішня зустріч з керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету - умови для подальшого зниження цін на бензин і дизпаливо дійсно є. І Антимонопольний комітет вітає мережі, які поділяють таку позицію", - додали в АМКУ.

Напередодні в Антимонопольному комітеті підрахували, що ціна бензину в Україні може впасти на 3-5 грн за літр. Раніше в АМКУ повідомляли, що стежитимуть за цінами на бензин в Україні в зв'язку з падінням цін на нафту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185928
 
 
 Топ коментарі
 
Они всё готовы и готовы, но почему то цены не снижают.
 показати весь коментар
 
ти ба......, вони готові..... , а коли піднімають ціни про готовність не розсусолюють а піднімають зразу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давно пора снижать цену на бензин, ибо цена на нефть упала в 2 раза за последние три недели
 показати весь коментар
 
 
Ціна на нафту з 2013 р впала з 140$ до 40 (а уралс взагалі до 15). Вартість бензину у 2013 була 10грн, зараз 30. Вартість гривні впала у 3,5 разів. Отже зараз бенз мав би коштувати навіть менше за 10грн. Проте акцизи, прокладки та інша хрінь не дасть цього зробити.
 показати весь коментар
 
 
Они всё готовы и готовы, но почему то цены не снижают.
 показати весь коментар
 
 
Вони вимушені бо впало споживання бензину Мережі АЗС готові знижувати вартість бензину і дизельного палива, - АМКУ - Цензор.НЕТ 3789
 показати весь коментар
 
ти ба......, вони готові..... , а коли піднімають ціни про готовність не розсусолюють а піднімають зразу.
 показати весь коментар
 
 
щас начнут врать на проблемы с логистикой доставки , что Батька выеживается ...
 показати весь коментар
 
если бы комитет выполнял свои функции, для которых он на бумаге и существует, то ему не нужно было бы никого убеждать и упрашивать. Они сами бы в очередь выстраивались, чтобы сообщить, что уже снизили цены и их сношать не нужно.
 показати весь коментар
 
 
А люди готові жити краще. Проте ні того, ні іншого не буде
 показати весь коментар
 
 
Теперь украинцы еще больше будут загаживать воздух, которым мы дышим!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору