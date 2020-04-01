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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам

Зараз тестувати медичних працівників на коронавірус рекомендується лише якщо в них є відповідні симптоми.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас використовується досвід Італії та Іспанії, який сьогодні показав, що тестування щоденне або дводенне всіх медичних працівників призводить до оманливого відчуття безпеки. Тому тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним у сферах обслуговування функціонування країни, лише в разі появи симптомів", - сказав Ляшко

Він зазначив, що тестування також може проводитися і в тих випадках, які визначає лікуючий лікар або епідеміолог, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб.

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Раніше тести на коронавірус почали масово робити у Львові співробітникам комунальних установ, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Тестування дозволило виявити коронавірус у двох водіїв громадського транспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185927
 
 
 Топ коментарі
 
Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Точно. Наверное, и защитные костюмы поэтому очень не у всех. Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам - Цензор.НЕТ 2596
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пзц...... тут одно из двух: либо долдо*б, либо долбо*б.......
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Просто тестов нет, но вы держитесь. Вам хорошего здоровья и настроения Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 5409
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Просто тестов нет, но вы держитесь. Вам хорошего здоровья и настроения Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 5409
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Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Точно. Наверное, и защитные костюмы поэтому очень не у всех.
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какие защитные костюмы? если маску дали и то хорошо.
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пзц...... тут одно из двух: либо долдо*б, либо долбо*б.......
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Более дибильного оправдания отсутствия тестов я не слышал. Ахахаха
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Кабмін планує дати гроші на ремонт будівлі офісу президента

Проект постанови передбачає виділення 1,7 млн грн "для проведення протиаварійних робіт". Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 1540 на коронавирус денег нет!
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Жрать не надо ,это ложное ощущение голода ....
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Тестування медичних працівників на коронавірус може дати відчуття, що більшість лікарів підуть на лікарняні, або звільняться, а не якесь там оманливе відчуття безпеки.
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Это только один министр на публику открыл свой рот, а представляете если откроют рот все министры ставленники брата Ермака, сколько умных изречений нарід услышит
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Человечество стоит на пороге грандиозных изменений в социальных и экономических моделях. Так как мы запрограммированы только на развитие, то после обучения зарабатывать деньги будем учиться тратить. Буквально каждого на планете ткнули носом, что миллионы должны идти не футболистам и кинозвездам, а науке, медицине и культуре. Пора переходить на новый уровень.
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Это из серии «дороги не ремонтируем, чтоб водители не гоняли»

Гениально.
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да нечего им и сизами пользоваться, дал кляту гиппократа, взял в руки стетоскоп - и вперед, бороться с каронавирусом
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