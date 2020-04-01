 У Нідерландах від коронавірусу вилікувалася 101-річна пацієнтка

Про це пише NOS, передає Цензор.НЕТ
"101-річну пацієнтку, яка була заражена коронавірусом, виписали з лікарні Ейсселанд (IJsselland)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка відчула утруднене дихання півтора тижні тому, а потім їй зробили тест на коронавірус.
За словами медиків, "смілива дама" - приклад для всіх, тому що вона правильно кашляє в лікоть і тримає дистанцію".
Українці все життя їдять картопельку з бульбочкою ,бараболькою заїдають ,хлібчиком допихаються. Звідки їм імунітет має взятися? А це єдиний фактор що дає змогу вижити (показала епідемія) ,а не таблетки -мікстури ,лікарі-тупі довбодятли.