 У Нідерландах від коронавірусу вилікувалася 101-річна пацієнтка

Про це пише NOS, передає Цензор.НЕТ

"101-річну пацієнтку, яка була заражена коронавірусом, виписали з лікарні Ейсселанд (IJsselland)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка відчула утруднене дихання півтора тижні тому, а потім їй зробили тест на коронавірус.

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За словами медиків, "смілива дама" - приклад для всіх, тому що вона правильно кашляє в лікоть і тримає дистанцію".