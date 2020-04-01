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 У Нідерландах від коронавірусу вилікувалася 101-річна пацієнтка

У Нідерландах від коронавірусної інфекції вилікувалася 101-річна пацієнтка. Жінку виписали з лікарні.

Про це пише NOS, передає Цензор.НЕТ

"101-річну пацієнтку, яка була заражена коронавірусом, виписали з лікарні Ейсселанд (IJsselland)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка відчула утруднене дихання півтора тижні тому, а потім їй зробили тест на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

За словами медиків, "смілива дама" - приклад для всіх, тому що вона правильно кашляє в лікоть і тримає дистанцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185924
 
   
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тоже, жевала гудрон, ела немытые зелёные абрикосы и яблока, лизала кислые жопки муравьёв,....... )) у коронавируса корона на уши сползла, когда он начал знакомство с её имунной системой )))
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А смысл? Жить столько, по-моему, как-то даже не прилично
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Нууу...это не тот случай, чтобы персонал мог так одеваться. Все таки есть смысл наладить производство медицинских шапок шлемов типа Honeywell. С сменным фильтром!!! И это не сложный процесс для Украины.....
В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка - Цензор.НЕТ 7608
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Зрівняли бабулю котра все життя прожила на березі океану.
Українці все життя їдять картопельку з бульбочкою ,бараболькою заїдають ,хлібчиком допихаються. Звідки їм імунітет має взятися? А це єдиний фактор що дає змогу вижити (показала епідемія) ,а не таблетки -мікстури ,лікарі-тупі довбодятли.

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