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 Ударила по голові і завдала кілька ножових поранень: у Києві під час сімейної сварки мати забила дочку. ФОТО

У Києві під час сімейної сварки мати забила дочку. Підозрювану затримали. За фактом події почато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора до столичних правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Дегтярівській виявили молоду жінку з ознаками насильницької смерті. На місце події відразу прибули наряди патрульних, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт", - сказано в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я людини Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, прибувши, правоохоронці встановили, що напередодні у цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю та донькою:

"Підозрювана розповіла нам, що у розпалі сварки вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще завдала їй кілька ударів ножем. Зловмисницю, 1962 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

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Ударила по голові і завдала кілька ножових поранень: у Києві під час сімейної сварки мати забила дочку 01

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нині у межах об’єктивного розслідування працівники поліції встановлюють причини та обставини вчинення цього тяжкого злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185923
 
 
 Топ коментарі
 
и это шла только вторая неделя не строгого карантина.
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Если найдут корону, то скажут, шо убил вирус.
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Лучше бы она аборт в свое время сделала.
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и это шла только вторая неделя не строгого карантина.
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Лучше бы она аборт в свое время сделала.
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Избиратели лупатого
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Если найдут корону, то скажут, шо убил вирус.
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Так вже ж мати майже пенсіонерка! Що це за родина?
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все было примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=rqiuA1ce8Do
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А вдруг дочь объявила,что выходит замуж за младшего сына потроха,того самого руззковлондонского,такого позора на семью мать не готова была перенести,это смягчающее вину обстоятельство.
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На Дегтярівській все нормально. Бачу, що запитання ви не зрозуміли🐸
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Что вы мой ответ в виде вопроса не поняли. Намекнуть?
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Я побачив, що ви фігню написали з самого початку, а ще не знали історію цієї вулиці та що там є.
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Таки намекнуть надо. Как ранее называлась улица, которую коммунисты переименовали в Пархоменко и которую вы так до сих пор и называете? Так дошло? Боюсь что нет
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Ви тоді жили? Нагадую, що там нема поганої карми і не було поганої карми багато років. А ще на питання питанням не відповідають, бо це ознака народу слуг того народу.
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Вы попытались поумничать, задав вопрос о предыдущем названии улицы, пытаясь похвастаться своими поверхностными знаниями и вероятно даже кичась ими, и так и не поняли, что вам ответили, что до Пархоменка она тоже как-то называлась. Но видать ваши познания об истории ограничиваются временными рамками столетия, а может и того меньше. А карма там очень долгое время не очень. Написать почему или почитаете что-нибудь по теме?
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Одна НЕмать, вторая НЕдочь.
Встретились две сучки за бутылкой.
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