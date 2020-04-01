 Ударила по голові і завдала кілька ножових поранень: у Києві під час сімейної сварки мати забила дочку. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора до столичних правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Дегтярівській виявили молоду жінку з ознаками насильницької смерті. На місце події відразу прибули наряди патрульних, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт", - сказано в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я людини Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, прибувши, правоохоронці встановили, що напередодні у цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю та донькою:

"Підозрювана розповіла нам, що у розпалі сварки вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще завдала їй кілька ударів ножем. Зловмисницю, 1962 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

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За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нині у межах об’єктивного розслідування працівники поліції встановлюють причини та обставини вчинення цього тяжкого злочину.