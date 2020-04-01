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Все про:кордон (1443) черга (121) митниця (697) Державна митна служба (24)

 Черги фур на кордоні значно зменшилися, - митниця

Державна митна служба констатує значне зменшення черг на пунктах пропуску.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал митниці.

Так, найдовша черга з 80 вантажівок стоїть на виїзд з України в пункті пропуску "Краковець", черга на в'їзд відсутня.

На польсько-українському кордоні також зберігаються черги на пункті пропуску "Ягодин" - 50 фур на виїзд і стільки само на в'їзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 4,9 тис. українців повернулися на Батьківщину з-за кордону, - Держприкордонслужба

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" черга залишається на в'їзд - 26 вантажівок, з Угорщиною в "Тисі" - на виїзд, 40 фур, з Румунією в "Дякове" - також на виїзд, 30 вантажівок.

Тиждень тому черги фур на пунктах пропуску обчислювалися сотнями.

Черги фур на кордоні значно зменшилися, - митниця 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185920
 
 
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Цікаво було би почути думку Бандери Росса з цього питання.
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Печалька. На одну зарплату таможенники жить не привыкли...
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Теперь понятно, откель у Ермака мерседес… Непонятно, откель у неучей такие деньги - пять лямов баксов за посаду!
Сколько ж эти Зеленские ВОРУЮТ тогда????? Теперь понятен его союз с таким же Порошенкой…
Теперь понятно, как они за год страну БАНКРОТОМ сделали!
Теперь понятно, чьо они «карантин» ввели и блок-посты расставляют по всей стране…
Зеленский еще Президент? А Ермак еще на свободе?
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ПОДБОР руководства страны от Зеленского и Ермака… Далее цитаты из записей Лероса.
- есть у меня два кандидата на минсоцполитки: один помоложе - 91-го…и есть постарше.. (показывает фотографии).
- нах@й, бл@дь!
- не?
- не, давай молодого!
- молодого? (показывает фотографии).
- давай молодого. ты посмотри на это **@ло.
- какое т**е нужно **@ло?
- интеллектуальное, бл@дь.
Доклад окончен.

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Радоаваться этому или плакать,эсли раньше были километровые очереди от хреновой работы таможеников то сегодня кордон без очереди означает крах товарообмена.В Украину везде полный ноль а из Украины мизер.
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Таможня, СБУ, прокуратура, полиция, погранцы и налоговая скоро завоют - кормовая база-то сокращается из-за фактического закрытия границы, остались крохи . . .
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а СБУ в курсе что вывозят, или на борделях подъем выше?
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