 Черги фур на кордоні значно зменшилися, - митниця

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал митниці.

Так, найдовша черга з 80 вантажівок стоїть на виїзд з України в пункті пропуску "Краковець", черга на в'їзд відсутня.

На польсько-українському кордоні також зберігаються черги на пункті пропуску "Ягодин" - 50 фур на виїзд і стільки само на в'їзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 4,9 тис. українців повернулися на Батьківщину з-за кордону, - Держприкордонслужба

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" черга залишається на в'їзд - 26 вантажівок, з Угорщиною в "Тисі" - на виїзд, 40 фур, з Румунією в "Дякове" - також на виїзд, 30 вантажівок.

Тиждень тому черги фур на пунктах пропуску обчислювалися сотнями.