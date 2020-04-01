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Все про:нафта (156) Росія (26773)

 Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів

Вартість бареля російської нафти Urals на ринку Північно-Західної Європи в понеділок 30 березня знизилася до 13 доларів.

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна на російський сорт у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в абсолютному обчисленні знизилася ще на $3,20/бар. Порівняно з п'ятницею, до мінімального рівня з березня 1999 року - $ 13/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.

Російська нафта зараз торгується на ринку Північно-Західної Європи зі знижкою щодо вартості нафти Brent у 4,75 долара за барель. Вартість бареля Brent напередодні опускалася нижче 18 доларів.

На середземноморському ринку барель Urals коштував трохи вище - близько 15 доларів.

Учасники ринку не відкидають доволі тривалого періоду збереження низьких цін на нафту через скорочення нафтопереробки. Попит на багато нафтопродуктів у світі різко зменшився внаслідок значного зниження світової економічної активності через пандемію коронавірусу. Закінчення терміну дії угоди ОПЕК+ погіршило ситуацію і призвело до збільшення пропозиції сировини на світовому ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту впали до рівня 2002 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185919
 
   
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З 20 травня китайці більше не будуть купувати російської нафти 😂
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При всех ужасах коронавируса, есть хоть что-то позитивное. Бензоколонка хоть какое-то время будет жрать сама себя.
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В каком-то фильме актер Андрей Миронов пророчески пел о российской нефти:"Нефть, нефть, нефть - вжик! Уноси готовенького. Нефть, нефть, нефть - что нановенького?".
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eto xorosaja novost.Mozet do 5 dolarov upadiot .Raske eto praznik bolse rublej dast za dolar Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів - Цензор.НЕТ 2531
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Министр Новак по-хамски покинул переговоры ОПЕК по снижению уровня добычи нефти, после чего саудовский принц позвонил пуйлу, а тот не снял трубку.
Наследный саудовский крон-принц счёл это как личное оскорбление.
После этого Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти, чем начала опускать цену нефти.

А через пару дней, уже сам пуйло обрывал телефонные провода, но наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман на связь так и не вышел.

Теперь уже и Трамп подключился к урегулированию ситацию на рынке нефти и просил саудовского принца начать переговоры с рашкой...
Но тот молчит.
Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів - Цензор.НЕТ 2472
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Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло (с)
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ну наконец-то ты под своим флагом пишешь. Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів - Цензор.НЕТ 4481
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Дуже приємна новина. І приємно дивитися, як саудіти опускають скрепних.
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Россия может лишиться старых советских месторождений нефти Экспортировать нефть из Западной Сибири стало невыгодно и хранить ее негде, тк нефтехранилища переполнены "грязной" нефтью из "Дружбы". Если остановить добычу на старых месторождениях, то восстановить ее будет невозможно
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А не многовато ли 13 баксов за бренд УРАЛС?Ведь основные добытчики нефти такой мусор просто сжигают так как переработка нефти из таким содержанием парафина и серы просто нерентабельна разве что на асфальт.
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Зеленському і Єрмаку слід поспішати! Можуть не встигнути зрадити Україну, при таких цінах
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Просто констатую факт. Чи може слід очі закрити на те, що ці потвори роблять?
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Саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco объявила о беспрецедентном снижении контрактной цены на жидкий пропан. В апреле она упадет на 46,5%: с $430 за тонну до $230. На 50% снизится контрактная цена жидкий бутан.
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Декабрь 2019: нефть Brent - $66, шоу Скабеевой «60 минут» - 60 минут.
Март 2020: нефть Brent - $22, шоу Скабеевой «60 минут» - 150 минут.
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В понедельник утром - это не показатель. Сегодня нефть стоит 25 баксов, соответственно Юралс около 21 бакса.
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удивительно - ни одного ватника в коментах (ждут методички о том, что дешёвая нефть, как и санкции - во благо)
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удмуртский розыск рассылает телеграмы
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СССР развалился при такой цене, а он был сильней паРаши.
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Нефть обвалили в 1986. Совок конвульсировал ещё 5 лет. Если цены закрепятся на отметке до 20$, с учётом 6-ти летней стагнации экономики и действующих санкций, у московского улуса не более 2-х лет.
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паРаше пару месяцев хватит для развала.
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А ГДЕ ВОНЮЧКИ СОЛОВЬЕВЫ, КИСЕЛЕВЫ, СКАБЕЕВЫ ПОПОВЫ, ЖИРИК И ВСЯ ТВАРЬ РЮССКАЯ???????ГДЕ ХВАЛА ПЛЕШИВОМУ???? ЧТО ХУТИН ПЕРЕСТАЛ ПЛАТИТЬ????? СОЛОВЬЕВ А ВЕЗИ ТЫ ВСЕХ НА ВИЛЛУ НА ОЗЕРО КОМО- И ПЕЙТЕ ТАМ НЕФТЬ,ПОЛЕЗНО ВАМ ТВАРИ!!!!!!!!!!
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Очень рад за кацапов 😷. Мы еще на нашем веке спляшем на ваших костях казламордые☝
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всю кацапню ихтамнетить нельзя. а кто будет платить репарации?
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не долго мучалась засрашка в высоковольтных проводах.
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їх у двері - а вони у вікно

Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/
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и будет на изгойной засрашке вяликий мордовско удмуртский каганат и много много хакассий, тунгусий, коми мариэлей.
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Расея- частично, временно не контролируемая Китаем территория;-(
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Да всё уже. Нет никакой прибыли от нефти. Соскочили с нефтяной иглы. Само собой получилось. Теперь на первое место по пополнению валютой Российской казны, неожиданно вырвалось сельское хозяйство. Даже не продажа оружия, а именно С/Х. Ножки Путина продаются в Европу и даже Америку. По экспорту зерновых, тоже первая страна в мире. А учитывая дешевизну нефти, себестоимость удобрений, ГСМ и нефтехимии и переработки, будет только снижаться. Правда, для Украины, такая конкуренция, опять не выгодна из-за схожего экспорта, но всё же более дорогой себестоимости своих товаров.
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так русня продуктов не производит. только кормовую пшеницу низкого класса и бярезовый сок. даже негры в африке не будут из такого зерна хлеб себе печь.
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О, так из неё ещё и хлеб можно печь кстати. Разумеется зерно фуражное, на северах растёт, для производства мяса, что тоже неплохо. Да?
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для этого нужно РАБОТАТЬ, а не бухать как привыкли касабы.
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именно. да и климат на мордовских болотах не очень распологает к сельскому хозяйству- зима 9 месяцев в году.
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кацапы будут скоро срать брикетами из валежника,
и только Доня сможет их спасти окорочками;-(
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за вяличие нужно платить.... шкурками кацапни.
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Вопрос Крыма и Донбаса решился сам собой. Нужно теперь не забыть про Кубань, Белгородскую и Курскую области.
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не дай боже. кормить спившуюся и деградирующую мордву с курской области.... зачем? крым вернется но без крысьчан, на дамбасе дамбасню оставить только в количестве необходимом для работы в норах.
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В 1999г 95-й бензин стоил примерно 4грн 50 коп.так почему сейчас цена не падает..?
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