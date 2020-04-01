 Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.
"Ціна на російський сорт у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в абсолютному обчисленні знизилася ще на $3,20/бар. Порівняно з п'ятницею, до мінімального рівня з березня 1999 року - $ 13/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.
Російська нафта зараз торгується на ринку Північно-Західної Європи зі знижкою щодо вартості нафти Brent у 4,75 долара за барель. Вартість бареля Brent напередодні опускалася нижче 18 доларів.
На середземноморському ринку барель Urals коштував трохи вище - близько 15 доларів.
Учасники ринку не відкидають доволі тривалого періоду збереження низьких цін на нафту через скорочення нафтопереробки. Попит на багато нафтопродуктів у світі різко зменшився внаслідок значного зниження світової економічної активності через пандемію коронавірусу. Закінчення терміну дії угоди ОПЕК+ погіршило ситуацію і призвело до збільшення пропозиції сировини на світовому ринку.
Наследный саудовский крон-принц счёл это как личное оскорбление.
После этого Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти, чем начала опускать цену нефти.
А через пару дней, уже сам пуйло обрывал телефонные провода, но наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман на связь так и не вышел.
Теперь уже и Трамп подключился к урегулированию ситацию на рынке нефти и просил саудовского принца начать переговоры с рашкой...
Но тот молчит.
Март 2020: нефть Brent - $22, шоу Скабеевой «60 минут» - 150 минут.
Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/
Семён Слепаков: Песня про нефть views•May 1, 2015
и только Доня сможет их спасти окорочками;-(