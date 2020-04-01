 В Україні 3178 підозр на коронавірус, - РНБО

Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення коронавірусу в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Києві 685 підозр і 134 підтверджені випадки коронавірусу.
Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення коронавірусу в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Києві 685 підозр і 134 підтверджені випадки коронавірусу.
"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Источник: https://censor.net.ua/n3185870
"Жодного українця ми не залишимо. Усіх обов'язково повернемо. Для українців немає обмежень для повернення через кордон в Україну. Усі можуть у будь-який момент повернутися - і 15, і 17, і після", - зазначив міністр Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182283
выступление Зеленского перед медцентром в Новых Санжарах
Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, "быстрого реагирования". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани Скалецкую"
Театр абсурда который привел к беде.