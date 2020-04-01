 П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За інформацією сайту парламенту, відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.
Отже, нині у ВР уже зареєстровані п'ять проєктів постанов про скасування рішення про ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, три з яких ініціювали члени фракції "Батьківщина".
Раніше схожі постанови подали позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").
Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.
Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.
Ось зараз внесли п'ять проектів постанов про скасування ринку землі. Доки не розглянуть - підписувати не можна Поки не підпишеш - не буде кредиту. НЕ буде кредиту - підписувати буде хтось інший Якось так.
зокрема мене цікавить ваш аналіз сьогоднішнього стану економіки України;
джерела погашення боргів по зовнішніх запозиченнях;
недоотримання надходжень до державного бюджету в 4 кварталі 2019 року;
фінансування забезпечення життєдіяльності країни в умовах пандемії.
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Чим буде більше невеликих господарств тим краще.
Ще потрібні недорогі кредити для розвитку тих господарств.
мені здається не варто коментувати питання на яких ви не знаєтесь.
ну й додам, що та земля про яку ви пишете: "Разве можно продаввать зелю Украины" - вона не ваша, й вона не моя, вона має власників, людей, які отримали свідоцтва про право власності на землю й мають повне право розпоряджатися нею на власний розсуд.
якщо у вас є земельна ділянка, просто не продавайте її. Закон не зобов'язує продавати, а лишень встановлює правила продажу.
щодо: "Там индейцы тоже имели документы на свои земли, а американское правительство продало ее под другие документы приезжим эмигрантам..." - просто не меліть дурниць.
проектов по отмене решения сколько ранее вбросили поправок к закону ,
затягивают время,пророссийские ничтожества ,толкают Украину к дефолту .
ви, Льоня, маячню пишете, це перше.
друге, країна має жити в умовах окупації частини її території, тож поки окуповані території участі в житті країни не приймають.
ну й третє, закону про референдум в Україні нема, жодним нормативно-правовим актом України не передбачене прийняття закону щодо ринку землі виключно за результатами референдуму.
вам би оселитися на росії чи на окупованих територіях - вони там референдумами марять, от тільки чи проводять.
та ні. то чому вас переселять в резервацію "купивши землю під вашим будинком"?
припиніть писати дурню.
ну а оце ваше: "Разве мало было что Крым даром ... отдали", а за скільки ви згодні "віддати" Крим, а, сєбастьян перейро - торговець чорним деревом ?
припиняю спілкування.
🤣🤣