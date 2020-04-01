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Все про:ВР (7411) ринок землі (145)

 П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду

У Верховній Раді зареєстровано ще один проєкт постанови про скасування рішення парламенту від 31 березня про ухвалення закону про введення ринку землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією сайту парламенту, відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.

Отже, нині у ВР уже зареєстровані п'ять проєктів постанов про скасування рішення про ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, три з яких ініціювали члени фракції "Батьківщина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов

Раніше схожі постанови подали позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.

Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185917
 
   
 Топ коментарі
 
пять ручных пёсиков крупных агрохолдингов детектед.
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Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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пять ручных пёсиков крупных агрохолдингов детектед.
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А де пан Медведчук зі своїм "Сварогом" та іншими агрофірмами?
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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Ті, хто любить ловити рибку у мутній воді, не розуміючи, що мутна вона є не лише джерелом риби, а й повеней, руйнувань і смертей.
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Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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у нее поклонников побольше, чем у Олежки, скорее всего просочиться.
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Ну взагалі то Юлька пішак. Партію веде і грає Каламойський. І поки майстерно повністю переграє Зедебіла. В якого ходи або вимушені, або їх взагалі немає.
Ось зараз внесли п'ять проектів постанов про скасування ринку землі. Доки не розглянуть - підписувати не можна Поки не підпишеш - не буде кредиту. НЕ буде кредиту - підписувати буде хтось інший Якось так.
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у врагов Украины и их полезных идиотов всех истерика, что МВФ теперь может дать кредит. МВФ, а не Московия
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Болт Вам а не землю.А дефолт у Вас в головах.
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болт ты уже получил, ничего вы сделать уже не сможете - это так ,запоздалые судороги у вас Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 8979
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Alexander Sobolev, якщо можна, ви б не могли більш розгорнуто пояснити свою думку?
зокрема мене цікавить ваш аналіз сьогоднішнього стану економіки України;
джерела погашення боргів по зовнішніх запозиченнях;
недоотримання надходжень до державного бюджету в 4 кварталі 2019 року;
фінансування забезпечення життєдіяльності країни в умовах пандемії.
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Это у тебя болт , а у меня земля . Которую я схочу продам , захочу нет ,, и пох мне , есть этот мораторий , или его нет . Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 7619 .
Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 7590 .
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Гнать Раду поганой метлой,то законы принимают то отменяют то снова принимают.Не ВР а дом полудурков.Продажа была принята большенством,правильная или нет это другое дело а теперь те кто несоизволил прийти в ВР на голосование начали просто пиарится зная что даже при повторном голосовании ЗА и так будет большенство.
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Нормальний закон про ринок землі, до 100 га в одні руки це те що треба.
Чим буде більше невеликих господарств тим краще.
Ще потрібні недорогі кредити для розвитку тих господарств.
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Там не было нужного числа депутатов. Это фальшивое голосование. Разве можно продаввать зелю Украины, В Великобритании запрещена продажа земли. Она только дается в пользование. В Израиле тоже запрещена продажа земли. А дефолта не будет, если отказаться отдать сейчас долг.. В Исландии отказались брать в долг у МВФ, выслали всех ее чиновников, отдают существующий долг постепенно. Экономика Исландии процветает.
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zxc zxc fb4f1d48, бачте в чому справа, оце ваше: "А дефолта не будет, если отказаться отдать сейчас долг.", це й називається дефолт - неспроможність країни відповідати за зовнішніми боргами.
мені здається не варто коментувати питання на яких ви не знаєтесь.
ну й додам, що та земля про яку ви пишете: "Разве можно продаввать зелю Украины" - вона не ваша, й вона не моя, вона має власників, людей, які отримали свідоцтва про право власності на землю й мають повне право розпоряджатися нею на власний розсуд.
якщо у вас є земельна ділянка, просто не продавайте її. Закон не зобов'язує продавати, а лишень встановлює правила продажу.
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Исландия отказалась отдавать долг МВФ и выслала ее чиновников. И там все процветает. А если вашу землю купят как в Америке? Там индейцы тоже имели документы на свои земли, а американское правительство продало ее под другие документы приезжим эмигрантам и те поубивали тех индейцев на чьи земли они позарились, что якобы они теперь владельцы этой земли. Не боитесь что такое будет? Ведь было же уже. .
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на жаль, я не в курсі як в Ісландії, дайте рекомендації щодо авторитетчних джерел - я з задоволенням почитаю.
щодо: "Там индейцы тоже имели документы на свои земли, а американское правительство продало ее под другие документы приезжим эмигрантам..." - просто не меліть дурниць.
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https://www.segodnya.ua/world/iclandtsy-pocylali-kreditorov-kuda-podalshe---tak-oni-i-vyshli-iz-krizica-275591.html
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ви мене не зрозуміли, я просив рекомендувати авторитетне джерело, а не російськомовний смітник.
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Оце Юля гонить, пам'ятаю, як від БЮТ в 2016-2017 р. ходили і агітували за ринок землі та збирали підписи.
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Просто про це вже забули, хай журналісти покопаються, то знайдуть цікаві речі по цьому питанні.
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Сейчас фракции ОПЗЖ и "Батьк1вщина " вбросят на рассмотрение столько
проектов по отмене решения сколько ранее вбросили поправок к закону ,
затягивают время,пророссийские ничтожества ,толкают Украину к дефолту .
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Пять обеспокоиных о тех кто на халяву пользуется землей. Она видь не стоит ктото засевает. Точно не крестьяне такими маштабами и с такой техникой.
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Крестьяне и засевают. А только урожаи их рейдеры из Рады отнимают. Дожидаются пока крестьяне вырастят хороший урожай всем селом на арендованных землях и не подпускают их к урожаю с людьми с автоматами. Сами снимают урожай как бандиты и увозят. А растят пусть крестьяне - даром...
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Путін, Коломойский, Юля, Медведчук, Шарій, Гордон --- це все кодло з одного корита харчується.
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Гордон завжди говорить що Крим і Донбасс Україна, що Путін поганий, але це тільки для підкорми наївних проукраїнських людей, а потім так м'яко починає їх оброблювати і непомітно вкладати в голови Путінське лайно.
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Да разве кто в Раду порядочный приходит? А украинской национальности там вообще никого нет...
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Закон принят без референдума,без мнения Крыма,Донецка,Луганска - государственная измена без срока давности.
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Льоня Пянков, всі прийняті в Україні після військової агресії росії закони, прийняті без Криму та окремих районів луганської, Донецької областей - вони всі є державною зрадою без строку давнини?
ви, Льоня, маячню пишете, це перше.
друге, країна має жити в умовах окупації частини її території, тож поки окуповані території участі в житті країни не приймають.
ну й третє, закону про референдум в Україні нема, жодним нормативно-правовим актом України не передбачене прийняття закону щодо ринку землі виключно за результатами референдуму.
вам би оселитися на росії чи на окупованих територіях - вони там референдумами марять, от тільки чи проводять.
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Поэтому Зеля и сказал, что идет только на один срок. Его задание было продать землю Украины.Чтобы оставить украинцев без земли... Будем как индейцы жить в резервациях, потому что землю скупят богатые дяди... Только Зеле с такими делами надо еще дожить до конца срока... Разве мало было что Крым даром и без сопротивления отдали? Теперь уже все хотят отнять?
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ваш будинок побудований на землях сільськогосподарського призначення?
та ні. то чому вас переселять в резервацію "купивши землю під вашим будинком"?
припиніть писати дурню.
ну а оце ваше: "Разве мало было что Крым даром ... отдали", а за скільки ви згодні "віддати" Крим, а, сєбастьян перейро - торговець чорним деревом ?
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Спросите Турчинова за сколько он Крым отдал. За свою власть он его отдал, чтобы его не трогали.В Израиле его за такие дела бы расстреляли, а в Украине он герой. Не среди украинцев, конечно...
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вибачте, я одразу не усвідомив глибину Вашої психічної хвороби.
припиняю спілкування.
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Зеля для этого и тысячи заробитчан пустил в Украину. чтобы была эпидемия и люди не смогли возмутиться что украинскую землю продают.Только пока у него не получается... Украинцы бедные, на без таблеточном иммунитете. Никак не болеют массово. И блокпосты поставили чтобы на Майдан не пускать...
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Сьогодні день нашого президента і його компанії найщиріші побажання
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Да уж... Сегодня Зеля слился с Порохом и Вакарчуком в едином поцелуе... Тройка бандюганов... решила продать Украину.
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Кто хочет выморить украинцев а их лучшие черноземы в мире скупить, тот так и говорит.
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Смішно дивитися, як шаКАЛадники ЗЕленіють..
🤣🤣
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Может наоборот . П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду - Цензор.НЕТ 1178 . БПП был ЗА рынок земли задолго до Бубочки .
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П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду - Цензор.НЕТ 8071Презедента и его избирателей поздравляю с профессиональным праздником!!!
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Мы сейчас как индейцы в своей собственной стране. Без нашего разрешения, у нас не спросив продают наши украинские земли...Купят втихаря землю под вашим домом и вас выгонят, а будете возмущаться то и убьют, как с индейцами так само поступили. У них тоже были документы, что это их земли... Я такой фильм смотрела. Американский. Молодую индейскую семью выгнали из их дома и из прекрасных земель, хотя в руках у хозяина были законные документы на эту землю. Но правительство второй раз продало эту землю эмигрантам и они явились со своими документами и с ружьями, выгнали семью того индейского парня с под открытое небо, заболел под дождем ребенок и этого парня застрелил эмигрант, что он взял его лошадь пока его не было, не мог ждать и привез лекарство ребенку, у которого был жар.... Так и с нами, украинцами поступать будут, если мы продадим свою землю.
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ваш виток свідомості російською мовою із нескінченними вигуками про "нас украинцев", нагадує мені вечірнє засідання ВР, яке відбулося в цей понеділок, де королевська, шуфріч та інше опзж ну так вже чи не через слово верещало про Україну, Конституцію, український народ, що так й хотілося взяти їх за комір та як дати в пику аби не бруднили ці слова своїми ротяками.
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Та вы, я вижу украинскую земельку з задоволенням продадите... Патриот вы наш украиномовный...
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я не маю у власності земельної ділянки, отже й продавати мені нема чого.
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А дом ваш на воздухе стоит? Продадут землю под ним и выгонят вас. Американцы уже имеют в этом опыт. Поселили хозяев их собственной земли в резервациях.
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Турчинов и Зеля тоже украинский выучили. Только душа у них не украинская. На референдуме люди сказали бы вам про землю. Только рот им заткнула мафия...
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нонешние експлуататоры украинской земли носют проекты постановлений пачками...лишь бы оставить им под шумок "земля собственность украинского народа"
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