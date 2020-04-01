 П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією сайту парламенту, відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.

Отже, нині у ВР уже зареєстровані п'ять проєктів постанов про скасування рішення про ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, три з яких ініціювали члени фракції "Батьківщина".

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Раніше схожі постанови подали позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.

Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.

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