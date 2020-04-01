 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, у середу зареєстрували проєкти постанов народні депутати з фракції "Батьківщина" Сергій Тарута (№ 2178-10-П5), Андрій Пузійчук (№ 2178-10-П6), Михайло Волинець (№2178-10-П7) та Володимир Кабаченко ( №2178-10-П8).
Раніше повідомлялося, що відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.
Таким чином, до теперішнього часу в Раді вже зареєстровано дев'ять проєктів постанов про скасування рішення про прийняття в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (ініціаторами семи постанов є депутати з "Батьківщини", а двох - позафракційні) .
Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.
Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.
🤣🤣
Особисто ти як постраждаєш, якщо власником якогось паю буде значитись не Голопупенко, а Голозаденко ?
Я не питав про інше.
Ти можеш відповісти саме на моє питання ?
будівництво об'єктів нерухомості на сільськогосподарських землях дозволяється виключно у випадку, якщо в подальшому земельна ділянка буде використовуватись за призначенням.
мій будинок не побудований на землях сільгосппризначення, як, я впевненний, і ваш.
Влада не працює на користь народу, більш на свою, такі правила влади і ії спектаклів на публіку.
висновок, який не відповідає написаному.
Логіка комуняцька.
Наехали всех украинцев, наплевали на Конституцию.
Конституція України
Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
тож чи не буде вам складно вказати, яким саме нормативно-праовим актом України передбачене обов'якове проведення референдуму з питання ринку землі?
з приводу цитування вами положень Конституції, я так розумію ви тим самим хочете сказати, що приватної власності на землю не може бути?
якщо так, то ви пропонуєте визнати нікчемним всі раніше видані людям свідоцтва про право власності на землю та повернутися до колхозів, вірно?
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.