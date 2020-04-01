 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, у середу зареєстрували проєкти постанов народні депутати з фракції "Батьківщина" Сергій Тарута (№ 2178-10-П5), Андрій Пузійчук (№ 2178-10-П6), Михайло Волинець (№2178-10-П7) та Володимир Кабаченко ( №2178-10-П8).

Раніше повідомлялося, що відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.

Таким чином, до теперішнього часу в Раді вже зареєстровано дев'ять проєктів постанов про скасування рішення про прийняття в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (ініціаторами семи постанов є депутати з "Батьківщини", а двох - позафракційні) .

Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.