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 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено)

У Верховній Раді зареєстровано вже 9 проєктів постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про введення ринку землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, у середу зареєстрували проєкти постанов народні депутати з фракції "Батьківщина" Сергій Тарута (№ 2178-10-П5), Андрій Пузійчук (№ 2178-10-П6), Михайло Волинець (№2178-10-П7) та Володимир Кабаченко ( №2178-10-П8).

Раніше повідомлялося, що відповідний проєкт постанови №2178-10-П4 зареєстрували народні депутати з фракції "Батьківщина" Іван Кириленко та Вадим Івченко.

Таким чином, до теперішнього часу в Раді вже зареєстровано дев'ять проєктів постанов про скасування рішення про прийняття в цілому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (ініціаторами семи постанов є депутати з "Батьківщини", а двох - позафракційні) .

Згідно зі встановленою процедурою, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєктів постанов про скасування голосувань і не ухвалять стосовно них рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

Раніше Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185917
 
   
 Топ коментарі
 
Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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а давайте я буду распоряжаться вашим жильем, а еще лучше - устроим референдум, чтобы решить, что с вашей квартирой или домом делать.
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Смішно дивитися, як шаКАЛадники ЗЕленіють..
🤣🤣
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Может наоборот . П'ять проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду - Цензор.НЕТ 1178 . БПП был ЗА рынок земли задолго до Бубочки .
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а чим воно не гарне.

Особисто ти як постраждаєш, якщо власником якогось паю буде значитись не Голопупенко, а Голозаденко ?
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Ти ще скажи яка мені різниця кто зараз у владі клоун або патріот. Це про тебе бачу ілюстрація :
9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 3856
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Я дав конкретне питання.

Я не питав про інше.

Ти можеш відповісти саме на моє питання ?
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Мы сейчас как индейцы в своей собственной стране. Без нашего разрешения, у нас не спросив продают наши украинские земли...Купят втихаря землю под вашим домом и вас выгонят, а будете возмущаться то и убьют, как с индейцами так само поступили. У них тоже были документы, что это их земли... Я такой фильм смотрела. Американский. Молодую индейскую семью выгнали из их дома и из прекрасных земель, хотя в руках у хозяина были законные документы на эту землю. Но правительство второй раз продало эту землю эмигрантам и они явились со своими документами и с ружьями, выгнали семью того индейского парня с под открытое небо, заболел под дождем ребенок и этого парня застрелил эмигрант, что он взял его лошадь пока его не было, не мог ждать и привез лекарство ребенку, у которого был жар.... Так и с нами, украинцами поступать будут, если мы продадим свою землю.
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ваш виток свідомості російською мовою із нескінченними вигуками про "нас украинцев", нагадує мені вечірнє засідання ВР, яке відбулося в цей понеділок, де королевська, шуфріч та інше опзж ну так вже чи не через слово верещало про Україну, Конституцію, український народ, що так й хотілося взяти їх за комір та як дати в пику аби не бруднили ці слова своїми ротяками.
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Та вы, я вижу украинскую земельку з задоволенням продадите... Патриот вы наш украиномовный...
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я не маю у власності земельної ділянки, отже й продавати мені нема чого.
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А дом ваш на воздухе стоит? Продадут землю под ним и выгонят вас. Американцы уже имеют в этом опыт. Поселили хозяев их собственной земли в резервациях.
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я розумію,що жодні аргументи на вас не діють, а сам Закон ви не читали, але дозволю собі зауважити, що прийнятий закон стосується виключно земель сільськогосподарського призначення.
будівництво об'єктів нерухомості на сільськогосподарських землях дозволяється виключно у випадку, якщо в подальшому земельна ділянка буде використовуватись за призначенням.
мій будинок не побудований на землях сільгосппризначення, як, я впевненний, і ваш.
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Ну це маде ін раша, тут і до гадалки не ходи 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4540
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Турчинов и Зеля тоже украинский выучили. Только душа у них не украинская. На референдуме люди сказали бы вам про землю. Только рот им заткнула мафия...
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Назло ригам треба продавати землю 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1771 Сміх та й годі.
Влада не працює на користь народу, більш на свою, такі правила влади і ії спектаклів на публіку.
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ви зробили дуже дивний висновок.
висновок, який не відповідає написаному.
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Висновок був з вашого поста де ви зазначали що раз риги (королевська, шуфріч) голосують проти закону за землю, то ті хто також проти закону за землю, той наскільки зрозумів теж риг
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якшо той, хто пропонував раніше продавати землю навіть особам без громадянства та іноземним державам зараз голосував проти продажу взагалі будь кому, то як інакше це пояснити, якщо не підкупом з боку Коломойського ?
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Для тебе дощ такий же мокрий яу і для Гітлєра? Так тому ти фанат Гітлєра?
Логіка комуняцька.
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нонешние експлуататоры украинской земли носют проекты постановлений пачками...лишь бы оставить им под шумок "земля собственность украинского народа"
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Юля яростно хочет захватить нишу национал-коммунистического электората!
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Зе и По ответят за распродажу земли нашей Родины!!!
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Зе и По даже не упоминали про землю вашей Родины
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Закон принят без референдума,без мнения Крыма,Донецка,Луганска - государственная измена без срока давности.

Наехали всех украинцев, наплевали на Конституцию.

Конституція України

Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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Я не могу рыбу половить с удочкой тому,шо власність українського народу здана в аренду і з мене потребують великі гроші за рибальство.
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Так може треба закрити нафыг всі рибогосподарства, шоб ти міг де завгодно рибу ловити ?
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Вадим Осадчук, я бачу ви повторюте те,що вище написав Льоня Пянков.
тож чи не буде вам складно вказати, яким саме нормативно-праовим актом України передбачене обов'якове проведення референдуму з питання ринку землі?
з приводу цитування вами положень Конституції, я так розумію ви тим самим хочете сказати, що приватної власності на землю не може бути?
якщо так, то ви пропонуєте визнати нікчемним всі раніше видані людям свідоцтва про право власності на землю та повернутися до колхозів, вірно?
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Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
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Я думал Юля лучше Зе, теперь уверен что не лучше, а може даже хуже.
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а шо делать??? методичка из кремля пришла - надо выполнять.....
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Бют полнейшие дешевки.Не земля их интересует и люди,а Бенины подачки.
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Зеленський, Порошенко, Вакарчук продали олігархату та міжнародним аферистам українську землю.
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Підтвердження своїм словам приведете? 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6826
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Знаю порошенкову фабрику ботів з середини. Передайте йому, він так і залишиться віртуальним президентом фейсбука.
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Чому ж ви, з таким знанням, не даєте свідчень портову- венедіктовій? НехАрАшо
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Зелена погань святкує перемогу, над народом, стрибає від радості, на сайті, бо продали землю, за кредит, під високі проценти. Рано ви святкуєте, прийде час і ви пожалкуєте.
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Типова думка чмира, не можу сам торгувати, то не треба нікому. Не доставайся ж ти, земля, нікому, лежи віками та гний!
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Землю продаватимуть власники, якими є громадяни України. Державні землі заборонено продавати.
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Багато дописувачів пишуть дурню. Я маю землю,а чи продам --то інша справа. Але це моя власність .якою я маю право розпоряджатись (Конституція). А ****** баба юля --привикла піаритись брехати.зраджувати, продаватись--так і вмре такою.
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проти ринку землі - великі орендатори , можна експлуатувати землю ЯК ХОЧЕШ = ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НІЯКОЇ.
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..кто остановит этот закон и в дальнейшем отменит его, на выборах реально 73%+ голосов получит и в истории войдет, как настоящий украинец, вне зависимости от его национальности. Этот закон, начало реального пи**ца, всем, кто собирается здесь жить. И наоборот, те кто голосовал за него, конченые безродные уроды, а вожди ихние-наследники известного батуринского предателя, сотника Носа... 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 8004...если уж так приперло с деньгами, и жалко жлобам вороватым свои офшоры в страну заводить, попросите у других стран, эти жалкие 4 млрд., которые только этот дефолт ненадолго отстрочат, но ничего не решат, а таких стран полно, + ****, НАТО, и до хрена чего еще. В мире и в Европе бабки девать некуда, горы резервов у развитых стран. ...Сауды теже , к примеру, если их попросить, и 50 лярдов дадут, за зерно качественное тоже, у них сейчас по нефти дешевой, резервы к штатовским приближаются... 9 проєктів постанов про скасування запуску ринку землі внесено в Раду: 7 з них від "Батьківщини" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4025
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Йуля пошла пиариться на любимой теме, интересно, что среди этих "борцунов" с продажей земли, многие сами владеют десятками паев, которые им "по наследству" достаються каждый год.
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Хотелось бы выслушать аргументацию ЮВТ, что изменилось за 12 лет в её отношении к рынку с/х земли. Ведь в 2008г. Батькивщина сама подавала в Раду законопроект об открытии рынка. При чём весьма либеральный с правом покупки иностранцами. Его тогдашняя Рада отклонила. К сожалению нигде её комментариев не нашел. Может кто встречал?
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вот это забывчивую старушку-побрехушку колбасит.. в своё зЬоздное время сама же хотела рынок земли на гораздо худших для украинцев условиях
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