 Медична допомога хворим на COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб, медична допомога в комунальних установах охорони здоров'я хворим на інфекційні хвороби надається безкоштовно. Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним установам охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус", - заявив він.
За його словами, Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.
для закцпівлі в їхній аптеці? чи це стосується лише хворих уклавших угоду?
Звучит весьма туманно. Надо бы - гарантировано обеспечит .
Поясніть це ляжку що воно морозить!
Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....
висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього ******* НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев
Да и вообще здравоохранение в Украине бесплатное.. Да?
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Так по Конституції у нас медицина також безплатна. Балабол навіть нічого нового не сказав.
В реалі ж потрібно все купувати. Скільки ж можна брехати уже ? Совість маєш, лікарю ?