 Медична допомога хворим на COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб, медична допомога в комунальних установах охорони здоров'я хворим на інфекційні хвороби надається безкоштовно. Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним установам охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус", - заявив він.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.

Читайте також: МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко