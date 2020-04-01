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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Медична допомога хворим на COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб, медична допомога в комунальних установах охорони здоров'я хворим на інфекційні хвороби надається безкоштовно. Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним установам охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус", - заявив він.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185915
 
 
 Топ коментарі
 
Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Прохання ж було сьогодні не жартувати.
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Вначале я поверил потом посмотрел на календарь.
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лучше туда вообще не попадать. Счас стремно вообще с другими болячками слеч на больничке ибо корону получишь 100%
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тобто відтепер хворим не будуть виносити папірець зі списком потрібного
для закцпівлі в їхній аптеці? чи це стосується лише хворих уклавших угоду?
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це стосується лише хворих, у кого "спіна бєлая"
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Прохання ж було сьогодні не жартувати.
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Вначале я поверил потом посмотрел на календарь.
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Ляшко, тебя самого надо в поликлинику сдать. Для опытов
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Зеленский, заканчивай Цырк, давай ДоСвиданья!
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" ...будет делать всё возможное..."
Звучит весьма туманно. Надо бы - гарантировано обеспечит .
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"Медична допомога хворим COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко"- шкода що похорон за рахунок родичів ,мля ,після "дупоМохи" зебілів!
Поясніть це ляжку що воно морозить!
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"Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, но деньги - вперёд!"
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Нове
Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!

і не розповідайте що вони бувають різні !

за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....

висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !

молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !

лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього ******* НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!

РОЗУМІЄТЕ ??????

не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!

і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .

везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто

ненавидить Юсупову

за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .

Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?

ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!

ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !

коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !

Андрій Старцев
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Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно..

Да и вообще здравоохранение в Украине бесплатное.. Да?
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По его словам, Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.

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Так по Конституції у нас медицина також безплатна. Балабол навіть нічого нового не сказав.
В реалі ж потрібно все купувати. Скільки ж можна брехати уже ? Совість маєш, лікарю ?
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