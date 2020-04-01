 Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, зазначається, що з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. грн отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 тис. грн, а також – понад 400 тис. громадян, які отримують державну соціальну допомогу в зв 'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
Крім того, з 1 квітня автоматично відбудеться щорічний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати, на підставі абзацу 5 ч. 4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
https://www.youtube.com/watch?v=lg_H6xZmyXU
Это пенсионеры 70 лет+ нынешние виновны в том, как мы сейчас живем, это они голосовали за гречку и не интересовались политикой, это они ничего не построили, а только пользовались заводами и инфраструктурой построенной поколением второй мировой.
Что через месяц раздавать будешь?
Кредит МВФ - пенсионероам?
Вечно-нежно любящее вас, Минсоцполитики...
Совпадение?