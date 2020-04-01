 Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. грн отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 тис. грн, а також – понад 400 тис. громадян, які отримують державну соціальну допомогу в зв 'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

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Крім того, з 1 квітня автоматично відбудеться щорічний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати, на підставі абзацу 5 ч. 4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".