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 Політика України
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 Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

В Україні з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 000 отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 000 грн.

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. грн отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 тис. грн, а також – понад 400 тис. громадян, які отримують державну соціальну допомогу в зв 'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна. ВIДЕО

Крім того, з 1 квітня автоматично відбудеться щорічний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати, на підставі абзацу 5 ч. 4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185911
 
 
 Топ коментарі
 
А как в прошлом году Порошенко подкинул бабосов перед выборами, так это Барыга взятку дал? Да, зебобики? Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5219
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ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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У кого пенсия 5001 грн. - офигевают )
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Щас заживём-кстати некоторые могут не поверить, так как 1 апреля
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Повірять коло ціни плигнуть вгору, адже ця тисяча не підкріплена товаром.
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эх... краще б вона була. зелена )))) зелена від зєлі )))
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Зелена, то Доніна тисяча. Ото тисяча - так тисяча.
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ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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ух ты... и как раз базары начали открывать...а еще на дачу хотят - откройте, а!
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А как в прошлом году Порошенко подкинул бабосов перед выборами, так это Барыга взятку дал? Да, зебобики? Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5219
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То была "неправильная" тыща, а эту наш Зелька пощупал, теперь она "правильная"...
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НУ так зебил же сказал шо будет индексация. Вот теперь у кого пенсия была 4999 гривен, станет 5001 гривну Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 50
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В Одессе еще дополнительно заботятся о малообеспеченных. Пишите где еще подобное. Украина победит!

https://www.youtube.com/watch?v=lg_H6xZmyXU
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ,КОТОРАЯ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, НАДО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ДЕЛАТЬ ДОПЛАТУ-А ТО ЭТО ПРОСТО ГЕНОЦИД НАРОДА!!!!!!!! Д У М А Й Т Е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Но-но, Нонна, вы нам ещё за Гройсмана- Реву не ответили!)
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а остальным без средств к существованию помирать с голоду или идти на криминал?

Это пенсионеры 70 лет+ нынешние виновны в том, как мы сейчас живем, это они голосовали за гречку и не интересовались политикой, это они ничего не построили, а только пользовались заводами и инфраструктурой построенной поколением второй мировой.
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Степашка Разин виноват в том как мы сейчас живём, не победил монархию в своё время, жили бы как во Франции. Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7471
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ВаЗелиновий піар центральної "влади" за рахунок урізання місцевих бюджетів.
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Рано, Зеля!
Что через месяц раздавать будешь?
Кредит МВФ - пенсионероам?
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Реструктуризацию пенсии от Порошенко 1 марта Зе отменил, а теперь единоразово подкинет деньжат типа от себя. Хитрая найопка.
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Петина коробка круче. Меньше, но от того и сердцу дороже. С нетерпением ждём 5 коробок на городок, к которым прикасались руки спасителя , его супруги и учеников.
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С праздником ! С днем 73% ! И чья шутка удачней ...вчерашняя от Розенко или эта министерская ?
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- С Первым апреля вас, дорогие пенсионеры!
Вечно-нежно любящее вас, Минсоцполитики...
Совпадение? Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7238
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Порохоботы вы тэж в 95 квартале, не забывайте. Инструкции поменяйте.
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