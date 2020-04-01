 МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, доказову базу щодо специфічного лікування від коронавірусу ВООЗ поки що не публікувала.
"Втім, є локальні протоколи, протоколи певний країн, що передбачають застосування препаратів, що мають доказову базу для лікування інших препаратів. Наприклад, проти малярії, ревматоїдного артриту, проти ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив він.
"Однак всі дози препаратів, клінічні показники, коли вони повинні застосовуватися, найближчим часом будуть опубліковані Міністерством охорони здоров'я у відповідному наказі, який дозволить використовувати зазначені препарати", - додав Ляшко.
Він зазначив, що всі ці схеми лікування розглядає спеціально створена експертна група з вчених і практиків, які розроблять єдину позицію для України, щоб ці препарати можна було використовувати.
"Ми сьогодні працюємо з усіма виробниками зазначених препаратів і, я думаю, як тільки ми їх введемо до тимчасових протоколів лікування, препаратами будуть забезпечені всі, хто цього потребує", - додав Ляшко.
Не знайшли лікарство проти самої хвороби яке б можна було приймати в профілактичних цілях.
все в больном воображении наркоманов с 95 квартала
Она в десять раз более заразна.
У вас там в Австралии пандемия кори?
Отмечается, что в Китае выявлено 81 554 случая заражения «COVID-19», из них 76 238 пациентов выздоровели.
1. Супермаркети. Це приватна власність. Ляшко може тільки вимогу про їх дезінфекцію видати. А саме дезінфекцію мають забезпечувати вже власники супермаркету. І якщо в супермаркеті, в який ви ходите, дезінфекцію не роблять - то це не через балабольство Ляшка, а через те, що власникам цього супермаркета тупо начхати на вас.
Супермаркет, в який я хожу тут під домом - дезінфікується кожні 4 години. На вході є дезінфектор для рук, весь персонал в масках. Так що ходіть в нормальний супермаркет, якщо є така можливість, звичайно.
2. Під'їзди. Див. п. 1. Тільки не власники супермаркетів, а ЖЕКи, якім насрати на вас.
Наш під'їзд дезінфікують раз на 1-2 дні. Я, наприклад, коли повертаюся додому і сам протираю ручки (загальні) і всі кнопки ліфту спиртом.
3. Вулиці. Ну, якщо чесно, то я не думаю, що витрата неймовірної кількості дезінфектанту, якого і так не багато, на дезінфекцію вулиць буде мати сенс.
Если оценивать работу Зеленского и зе-команды вообще, как власти - то это твердые единичники.
Твердые единичники и твердые двоечники не потому, что они что-то там плохое делают. Нет. Просто в их действиях разума, планов и умений - как раз на двойку для минздрава, и на единичку - для Зеленского. Скажу честно - иметь единичников и двоечников в качестве верховного правления - стыдно. И стыднее всего, что они не имеют шансов исправиться, т.е. быть заменены на отличный контингент.
Вот такие пироги.
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
ІТАЛІЙЦІ ЗА УНІКАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИЛІКУВАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ УКРАЇНКУ, ЯКІЙ ВЖЕ НЕ ДАВАЛИ ШАНСІВ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/italiyci-za-unikalnoyu-metodikoyu-vilikuvali-*********-vid-koronavirusu-yakiy-vzhe-ne-davali-shansiv-1516524.html
ну счас комерсанты оторвутся -
вместе с врачиками -
будут колоть разную дрянь в любх количествах,
только чтоб списать препараты
разрешено тратить на лечение одного тяжелого больного до 98 000 грн,
легких будут переводить в тяжелые,потом лечить за 98 000, чтобы получить за лечение с госбюджета енти 98 тыс.
показали по тв вчера одного больного с вирусом,
рассказал, что врачи предложили купить 2 ампулы лекарства по 8 тыс каждая - потратил 16 тыс,
за 2 дня всего потратил 20 000
енто украина, детка
ахахаха
лекарства по 8000грн штука, или воду-глюкозу,
главное дакументы
главное-Дакументы
ахахаха
Минздрав России в пятницу, 27 марта, обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. Документ опубликован на сайте министерства в пятницу.
Был дополнен раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, уточнены схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания. В рекомендациях добавлены и новые разделы, посвященные лечению инфекции у беременных и тех, кто недавно родил ребенка. Особое внимание уделено безопасности медицинских сотрудников и пациентов после контактов с заболевшими COVID-19.
В новой версии рекомендаций список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых был расширен с четырех до шести наименований. Это этиотропные препараты, которые в других странах уже применялись в лечении пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV. Но их рекомендуется использовать в комбинации:
лопинавир и ритонавир - в комбинации (применяются при терапии ВИЧ-инфекции),
хлорохин и гидроксихлорохин (противомалярийные средства),
рекомбинантный интерферон Бета 1b (ИФН-β1b) (применяется при рассеянном склерозе),
рекомбинантный интерферон Альфа 2b (ИФН-α2b) (применяется при гепатите C).
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых также рекомендовано интраназальное (внутрь носа с помощью спрея) введение рекомбинантного интерферона Альфа. А для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных - только рекомбинантный интерферон альфа 2b. Но, как отмечают в Минздраве, препараты прямого противовирусного действия для COVID-19 в настоящее время не разработаны.
Для лечения COVID-19 возможно назначение препаратов тоцилизумаб и сарилумаб, обычно применяемых для борьбы с ревматоидным артритом. Но применение тоцилизумаба против коронавируса было более изучено в КНР на пациентах с тяжелым респираторным дистресс-синдромом. Там в большинстве случае тоцилизумаб позволял достичь у большинства пациентов нормализации температуры тела, снижения клинических симптомов и потребности в кислороде уже после однократного введения препарата (400 мг внутривенно капельно).
"Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19", - говорится в документе. При этом, правда, отмечается, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для того, чтобы сделать однозначные вывод об эффективности препаратов.
Противовирусный препарат рибавирин был исключен из новой версии рекомендаций.
Кроме того, для профилактики отека легких и отека головного мозга пациентам рекомендуется проводить инфузионную терапию. А с целью улучшения отхождения мокроты назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин).
В своих рекомендациях министерство здравоохранения советует гражданам, зараженным вирусом, обильное питье. При повышении температуры следует принимать парацетамол. Его назначают при температуре выше 38,0-38,5ºС. При головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии парацетамол можно использовать и при более низких цифрах.
Для лечения ринита, фарингита, при заложенности и/или выделениях из носа следует начинать с солевых средств на основе морской воды (изотонических, а при заложенности - гипертонических). Если это оказывается неэффективно, то рекомендованы назальные деконгенстанты. Могут быть использованы и различные растворы с антисептическим действием.
При тяжелой бактериальной пневмонии наиболее универсальными антибиотиками названы цефтаролин и линезолид, так как обладают высокой активностью отношении пневмококков и стафилококков. При необходимости лечения пневмонии у взрослых, возникшей вследствие искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) или полиорганной недостаточности, врачи должны принимать решение о выборе препаратов с учетом необходимости подавления нозокомиальной бактериальной флоры по данным микробиологического мониторинга и характера предшествующей антимикробной терапии.
Медицинским работникам рекомендовано после контакта с пациентами в стадии клинических проявлений ОРВИ с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами дезинфицировать средства индивидуальной защиты (СИЗ), обрабатывать дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды, обрабатывать открытые части тела кожным антисептиком. Рот и горло следует прополаскивать 70% этиловым спиртом, а в нос и в глаза закапывать 2% раствор борной кислоты. Отметим, что медикам рекомендовано использовать респираторы типа N95 и FFP3. Минздрав рекомендует носить эти респираторы "расширенно", то есть носить одни и те же респираторы при работе с несколькими пациентами, не снимая их).
Минздрав России также подчеркивает, что коронавирус увеличивает летальные исходы при абортах и родах, повышает число осложнений - акушерских кровотечений, внутриутробную гибель плода, развитие дыхательной недостаточности и послеродовых гнойно-септические инфекций.
При прогрессировании дыхательной недостаточности на фоне коронавирусного заболевания, развития альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано экстренное Кесарево сечение.
В случае смерти пациента в результате инфекции, вызванной коронавирусом, вскрытие должно проводиться в обязательном порядке. Отмена вскрытия не допускается. А похороны тел граждан, погибших от коронавируса, должны осуществляться в закрытых гробах, говорится в рекомендации Минздрава РФ.
Медики вновь предупреждают граждан, что заниматься самолечением при коронавирусе, как и при других заболеваниях, нельзя.
Ранее в Минздраве рекомендовали врачам выписывать лекарства людям с хроническими заболеваниями с максимальным сроком действия для сокращения числа посещений поликлиник. Это особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. В Минздраве также напомнили, что рецептурные лекарства гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, на время карантина вместо пациента смогут выдавать родственникам, волонтерам или знакомым.
По состоянию на пятницу, 27 марта, в России число пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выросло до 1036 человек (+ 182 новых случая за сутки). Три человека скончались от коронавирусной инфекции.
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zarazhenykh--tysiachi-vidomyi-naukovets-rozkryv-usiu-pravdu-pro-koronavirus-322125.html
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/budut-davaty-sertyfikat-na-antytila-suprun-rozpovila-pro-imunitet-do-covid-19-322128.html