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Все про:Нефьодов (169) Державна митна служба (24)

 Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Державна митна служба приєдналася в тестовому режимі до блокчейн-платформи TradeLens, що дозволяє стежити онлайн за переміщеннями морських вантажів.

Про це повідомив у фейсбуці глава митниці Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний апарат Держмитслужби отримав доступ до кабінету, який дозволяє відстежувати онлайн логістику контейнерів, а також бачити їхні супровідні документи ще до прибуття товарів в Україну. Завдяки даним TradeLense Митниця вже відправила на ретельнішу перевірку контейнер - перевищення ваги на 700 кг", - написав він.

TradeLens - датсько-американський проєкт. Ним користуються для відстеження вантажів і контейнерної логістики понад 150 учасників. До екосистеми входять понад 100 морських портів і портових операторів, більш ніж 10 митниць інших країн та одна з провідних банківських груп.

Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 01

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Завдяки приєднанню до платформи Україна зможе відстежувати онлайн логістику кожного контейнера в режимі реального часу, зазначив Нефьодов. Платформа буде "сигналізувати" про вантажі, яким потрібна більш детальна перевірка. А вантажі з низьким рівнем митного ризику зможуть проходити митний контроль у портах швидше.

"На тепер роботу блокчейн-платформи тестує центральний апарат, але невдовзі доступ до неї отримають митниці, які мають вихід до портів. Робота у тестовому режимі триватиме близько року", - додав Нефьодов.

Також читайте: Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. ДОКУМЕНТ

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Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185909
 
   
 Топ коментарі
 
а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок? Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8896
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Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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ага, стріп клуби закрилися і думати вже нема про що
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а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок?
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Скажите ему шоб сбрил эту мочалку. НЕ солидно с такой мотней ходить чиновнику топ-уровня...
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Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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Этот урод логистику продажи масок не уследил и сказал, что это "международное сотрудничество"
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а по этой системе можно отследить куда толкнули защитные средства с держ.резерва во время эпидемии..?
Мрут сейчас из за этого медики и другие граждане...
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Картина "тири лайна, четверте на стіні"

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2890
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Недоразвитое недоразумение, боксом все мозги вышибли и пустоту в голове занял совок и совковские лозунги и кто поближе к этому недоразумению стоит, тот и заполняет пустоту в его голове, оно хоть одну книжку прочитало????
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Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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А коли Нєфьодов буде проводить "брехінг" стосовно того, як його зробили "дєжурной задницей" у питанні продажу захисних масок-респіраторів по липових документах, і порушили кримінальну справу? Я дивлюся, у "ЗЕко-манди" вже в звичку пішло - коли "беруть за сраку", вони починають розповідать про свої "досягнення"...
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700 кг превышения веса это в пределах погрешности весов для 44тн. фуры с контейнером. Чушь какая-то очередная от Нефедова.
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