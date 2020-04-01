 Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив у фейсбуці глава митниці Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний апарат Держмитслужби отримав доступ до кабінету, який дозволяє відстежувати онлайн логістику контейнерів, а також бачити їхні супровідні документи ще до прибуття товарів в Україну. Завдяки даним TradeLense Митниця вже відправила на ретельнішу перевірку контейнер - перевищення ваги на 700 кг", - написав він.

TradeLens - датсько-американський проєкт. Ним користуються для відстеження вантажів і контейнерної логістики понад 150 учасників. До екосистеми входять понад 100 морських портів і портових операторів, більш ніж 10 митниць інших країн та одна з провідних банківських груп.

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Завдяки приєднанню до платформи Україна зможе відстежувати онлайн логістику кожного контейнера в режимі реального часу, зазначив Нефьодов. Платформа буде "сигналізувати" про вантажі, яким потрібна більш детальна перевірка. А вантажі з низьким рівнем митного ризику зможуть проходити митний контроль у портах швидше.

"На тепер роботу блокчейн-платформи тестує центральний апарат, але невдовзі доступ до неї отримають митниці, які мають вихід до портів. Робота у тестовому режимі триватиме близько року", - додав Нефьодов.

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