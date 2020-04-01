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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 У кожному пологовому будинку передбачено ізолятори, які зможуть приймати породіль із COVID-19, - головний санлікар Ляшко

МОЗ дав рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити заклад, куди будуть привозити вагітних із коронавірусною інфекцією.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в кожному пологовому будинку передбачено ізолятори, які приймають хворих з інфекційним захворюванням", - зазначив Ляшко.

За його словами, водночас МОЗ дало рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити заклад, куди будуть привозити вагітних із коронавірусною інфекцією для того, щоб виділити червоні та зелені зони.

"Будуть заклади зелені, в які не мають потрапляти хворі із коронавірусною інфекцією. І будуть заклади червоні, які будуть зосереджені на наданні медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією", - пояснив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять медсестер пологового будинку заразилися коронавірусом у Вінниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185907
 
 
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Будуть заведение зеленые

И будуть заведение красные



Объясните, это на каком диалекте написано))) В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4962
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Исправили! А я думал это дословно г-на Ляшко процитировали)))
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А з золотистим стафілококом В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7531 Де,ти ******
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Этого Ляшка самого лечить надо. вирячкуватий такий... б*же, та він сам потребує лікування
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Крім ізоляторів ще треба засоби захисту для персоналу. І це не тільки хірургічні масочки.
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У моєму райцентрі від сьогоднішнього дня припинило існувати пологове відділення райлікарні.
Дякую панам Порошенку і Зеленському за потужну медрехворму!
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