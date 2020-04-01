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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Єрмак Андрій (205) Лерос Гео (53) Василів Ігор (2) Єрмак Денис (23)

 Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів наполягає на всебічному розслідуванні правоохоронними органами фактів можливої ​​причетності до корупції брата глави ОП, опублікованих на відеозаписах його колегою Гео Леросом.

Свою позицію Василів виклав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

" Вважаю, що особи, які були задіяні в незаконних схемах, щодо яких йдеться на відеозаписах, мають бути покарані, а ті, хто з них можуть впливати на слідство, повинні бути негайно відсторонені від займаних посад на час розслідування! Ця практика застосовується в усіх цивілізованих країнах", - зазначив нардеп.

Він додав, що вважає неприпустимими спроби тиску на свого колегу: "Люди нам цього точно не пробачать!"

"Мовчати ж з цього приводу я не можу і не буду. Пояснення, що нібито це війна якихось там кланів, не сприймаю! Тому всебічно готовий допомагати всім, хто як і я вважає ці реалії неприпустимими", - підсумував Василів.

Читайте також: Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - слуга народу Василів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185905
 
   
 Топ коментарі
 
У гаранта сегодня профессиональный праздник - День Дурака!
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Гарант, ваш выход. Хватит прятаться под кроватью, нарид не поймет.
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Борислав Береза:
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.Давление на Лероса считаю недопустимыми, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 904
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Гарант, ваш выход. Хватит прятаться под кроватью, нарид не поймет.
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Вы же знаете: наш гарант берет пример с любимого коллеги

Давление на Лероса считаю недопустимым, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 4804
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У гаранта сегодня профессиональный праздник - День Дурака!
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Zemer - и у большинства мудрога и прастога нарида...
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Не забывайте, что 73% = 13,5 млн. Почти Всеукраинский праздник... :- (
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серьезно? Тиск на Лероса вважаю неприпустимим, люди нам цього точно не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 5251
нариду Украины глубоко похер...
Это бы в США, Франции или где то в Австралии уже жгли бы машины и выносили бы презика вместе с правительством нах...
в Малоросии унижать нацию можно очень долго....
Сломанный позвоночник у этой нации...
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Лаптерогое номерное быдло.
Советовал бы тебе приглянуться к сброду, без национальности, так называемым "руССким", который давно и прочно стоит на коленях перед царьком. А вы все сюда свое рыло суете.
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Polomarenko Anatoly - про московитов и речи здесь не идет дурачок Анатолий....

Те сидят на бутылках давно и надежно....
Ты по Малороссии ответить можешь, что?
Ермак , Зеля, Медведчук, Бужанский и др... - сладко спят, хорошо едят, и сдают страну он лайн каждый день...
Где протесты...?
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Ви по пабліках не ходили останнім часом? Там на багатьох типу "Зєлєнскій - нашє фсьо!" ще сьогодні є свіжі дописи: нє вєрім! , нє дадім! врахі!, проіскі!
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ПРИ ЧЁМ ТУТ ГАРАНТ??? они под именем гаранта прошли в Зраду но теперь то все хотят ЖРАТЬ и жрать очень хорошо.. продать себя как можно дороже.. продались потрошенко и все потуги на Ермака это месть БЕНИ и Богдана да и сабаков наверное тоже при чём
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Ага, это беня, оказывается, голосом брата ермака торгует государственными должностями. Чем оно себя представило?
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Тупое ,упоротое ЗЕ🐏🐐🤡🤢быдло ,ваш «янелох» зуб давал ,что лично несёт ответственность за своих назначенцев ! Жрите-жрите ,не подавитесь
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Ну и дурак же ты Саша-саша. Лучше не открывай рот за умного сойдёшь.
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Ну что вы, это же не барыга порох с "кумовством" , тут всё честно- цена вопроса, хочешь бери не хочешь не бери. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 4896
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Борислав Береза:
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.Давление на Лероса считаю недопустимыми, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 904
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"Это гопа. Точнее две гопы." Взято из репертуара того, кто на фото.
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Це ще з ленінсько-сталінських часів вважається, що кухарка може управляти державою, або завгар, або бухгалтер, або клоун.
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Так .....але вовочку до влади , допоміг привести петюньчик (своєю діяльністю) - ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ - ВОНИ З ОДНОГО КОРИТА ХЛЯБАЮТЬ
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Вовчика до влади допогли привети такі як Ви, які бажають в корумпованій країні змін на краще миттєво й зараз. І ніякі слова про повільність фундаментальних змін до вас не доходять.
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До самої задниці ці "розтягнуті соплі"!!! Коли б новообраний президент, Зеленський Володимир Олександрович підтвердив фантастичну довіру і очікування народу на реальних і конкретних справах(а така можливість з такою підтримкою була), а не виявивсь Зеленопуком Бубочкою Янелоховичем, то і розмови б були інші. Головний урок "президенства" Вовочки виявивсь простим і зачовганим як двері - коли за кандидатом президента хоча б на мить мелькнула тінь олігарха чи групи олігархів, для країни, для народу в цій країні гарантуються виключно злидні і рабство з одного боку, та процвітання корупції, збагачення самих олігархів і їх холуїв, з іншого.
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Самое страшное что выяснилось что Зеленский оказался абсолютно не способным к обучению и с каждым днём совершает ошибок всё больше. Этого человека срочно нужно отстранять от власти,каждый день его при власти это ещё один шаг к трясине из которой страна может и не вылезти никогда,это гораздо страшней даже пропасти из которой хоть выход можно найти а из трясины никогда. И ещё,этот человек ведёт страну в трясину абсолютно не желая и не понимая этого. Он страшен своей абсолютной необучаемостью и не способностью анализировать и исправлять собственные ошибки. Случилась страшная трагедия но как минимум пол страны этого ещё не поняли и всё ещё живут с иллюзией что "Зеленскому мешают ......" и не понимают что именно Зеленский и есть сам себе враг и враг страны который даже этого не понимает.
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Не волнуйтесь про людей. Они сами про себя подумают. Подумайте лучше о том, что в Штатах уже знают про погибшего в боях брательника дерьмака и с того света торгует должностями. Вот об этом теперь думать надо. Но умными людьми было сказано думать "до". Потому как думать "после" может быть поздно.
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замолчать не получится, ни у кого нет индульгенции на коррупцию.
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"замолчать не получится, ни у кого нет индульгенции на коррупцию." - Это настолько противоречит наблюдаемым фактам, что я просто не понимаю как такое можно было ляпнуть!
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Нарешті !!!! Почали роздуплятись !!!! А коли президент роздуплиться !!!!
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Ты думаешь, что Ермак торговал должностями губернатора без ведома клоуна?
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Дивлячись, на те, яка криса Єрмак, то все може бути. Можливо Вова повний лох і зовсім вже нічого не контролює!
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Ун моменто: Ленка портки феном досушивает...
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Ніколи!!! Бо неможливо довести дебілу, що він дебіл!
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В нормальной стране все участники этой скрытной видеозаписи на время расследования должны были быть отстранены от знимаемых должностей и взяты под домашний арест.А так как это Президент не сделал означает что продажа должностей в правительстве вполне обыденное дело и в нем пострадает всего один человек тот кто слил это видео и показал истинное лицо наших как нынишних так и предыдущих властей.
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А какие были основные результаты (ЕС, НАТО, отражение агрессии паРаши, экономика), при всём этом, у предыдущей власти?
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Страна где голосуют паприколу, неизбежно идёт *******.
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Сергій Стерненко
1 год

Важливо!
З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурор Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки по моїй справі.
Керівництво Офіса Генпрокурора декілька разів вимагало у Трепака незаконно, без будь-яких доказів та правових підстав, повідомити мені про підозру в умисному вбивстві по справі третього нападу на мене.
По тій справі, де є маса доказів, що мала місце заздалегідь спланована замовна спроба мене вбити.
Але керівництво ОГПУ взагалі не цікавить розкриття цього злочину. Там стоїть одна задача - закрити мені рота та ув'язнити.
Саме відмова йти на злочин (притягнення до відповідальності завідомо невинного) і стала причиною відсторонення Віктора Трепака, а згодом - і його відставки.
Це ще одне підтвердження політичного тиску у моїй справі.
Ще одне підтвердження того, що нове керівництво генпрокуратури не знає, що таке верховенство права, але знає, що таке свавілля та беззаконня.
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твоюжмать! хоть кто-то из этих выпускников трускавецкого техникума свой Закон о противодействии коррупции читал?
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Один депутат із всієї кодли "слуг" заступився за свого колегу. А що інші? Це ж не якийсь там випадок образи, це державні злочини, це корупція у висших ешелонах влади. Замість реакції на злочини, "пресують" і погрожують заявнику і викривачу. На правильному шляху делітанти. Скоро самі будете ховатися від скоєного вами.
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А від тих дій, які є на плівках. Я не фантаст, я реаліст. Має бути відкрита справа по факту і вже по кримінальній справі проводити перевірку. Зараз ці справи не відкриваються, бо ДБР та інші обслуговують владу. Але влада змінюється і відповідати прийдеться вже при наступній владі.
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"Але влада змінюється і відповідати прийдеться вже при наступній владі." - Ну-ну... Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 8970 Точно фантаст!
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Уже тепер треба Єрмака відсторонити і ізолювати ( можливо в готелі Козацький ) до повного об"єктивного розслідування.А треба то всього підтвердити реальність записів. І все!
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В слугах урода есть много бывший "антикоррупционеров", которые на говно исходили во времена Порошенко, ни одна эта ..лядина даже не пикнула по поводу Ермака!
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Типа дубинского, у которого мама любит крутые тачки, дома и быструю езду? Так он сколотил свой капитал на борьбе с коррупцией, это такое ноу-хау в Украине: Заплати и я оставлю тебя в покое а ты воруй себе дальше.
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Зеленському пора переселятися у 95 квартал. На Банковій йому явно не місце.
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Не переживайте … У 🤡🤢клоуна гнусавого ,запасных аэродромов ,хоть отбавляй
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От него все зрители 95-го разбугутмя - он уже тошнотворен в своих обращениях к народу гнусавым басом, который хорош только в 30-ти секунлной репризе. Две минуты - уже перебор!
Бубочка сам себя уничтожил как личность, прежде всего - наобещал, не сделал, лицедей хренов!
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Вовка ! Меняй своё окружение а то вынесут с банковой вперёд ногами не жди !
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Мое мнение такое... Я считаю вполне правильным ВСЕГДА опубликовывать такого родаматериалы , для того что бы Общество ЗНАЛО что есть подлецы типа ермаков и прочих вурдалаков. Тот кто опубликовал реальный герой ядумаю. Правильно все сделано. Ермаку нет вообще от Народа доверия .Зеленский обязан убрать этого нечистоплотного коррупционера вообще из гос органов и забыть о нем как о провальной шестерке эрэфийских дикарей.
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Уберёт этого и назначит следующего вора? Недавно же был тёзка Ермака Андрей Богдан,тот умудрился ******** пол Киева под застройки для своей фирмы вместе с Варвишем. Но тот хоть страной не торговал. Пришёл Ермак с "красивой русской фамилией" и тут же вывез в мешке янелоха в Оман где его видимо и пристегнули ФСБ. Потом тот же Ермак по сути завхоз едет в Минск и по сути выводит Путина из под санкций. Этот Ермак явно не наш человек и это видно даже без очков но Зеленский после Омана как будто бы ослеп и начинает уже конкретно валить страну. Страшен не Ермак страшен тот кто держит этого Ермака. А может как раз всё наоборот? Ермак держит за яйца этого трусливого и недалёкого идиота?.А кто тогда держит Ермака?
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"Вицезробилиразом " гарно рве пукан у народних слуг. Правді в очі дивитись не хочуть.))
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ГАСПАДА ZEБІЛИ ! Я ТАКІ ДІКО ПАРДОНЮ,НО С ДНЬОМ ДУРАКА ВАС !!!
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Не розумію, для чого потрібно була показуха з законом про виявлення корупції? Якщо на тормозах спустять, то до Зеленського нуль довіри. Повинні були вже і Єрмака, і його сім'ю по судам-прокуратурам тягати, а тягають Лероса ))
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Зеля, Єрмак вже відсторонене з грошовитої посади?
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Пора в в/раде ТГК создавать и проверку вести параллельно расследование , т.е. контроль над расследованием...
СБУ, ГБР, ГПУ - это уже частные лавочки зеленского по продаже ширпотреба
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Простите, а что значит "вернется в окопы"?
В зону ООС вьезд пофоткаться сейчас запрещен, карантин.
Денис пойдет на службу в ВСУ?
А его возьмут с учетом открытого уголовного дела?
Или он должность стрелка купит?
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В окопи з якої сторони воно повернеться. АТО вже давно немає.

Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 7942
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На каком КПП будет пропусками торговать? Уроды *****!
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Нефьодов прокоментував відео продажу державних посад:
"Не бачимо подібного в статистиці. Всього було продано 690 посад з початку року, маленькими партіями в основному, різних рангів і типів, від паспортисток до міністрів"
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вчера в Нью-Джерси, на встрече с группой конгрессменов от демократической партии, какие то хорошие люди, между прочим, сообщили Уильяму Тейлору, что брат главы офиса президента Украины Ермака о гибели которого Тейлор упоминал на слушаниях в Конгрессе

в деле импичмента Трампу, жив-здоров и активно участвует в коррупционных схемах своего брата.
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Некто Емрак, дал большое интервью немецкому изданию «De Bill», в котором пояснил основные основные аспекты своей собственной деятельности, на должности заведующего кабинкой, а также - о совместном бизнесе с братом, который недавно погиб от руки неизвестного барыги в Молдавии. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 8231

Он пояснил, что нападение и убийство брата скорее всего останется нераскрытым, поскольку орудием преступления оказался большой сверток иностранной валюты, предположительно - американских долларов, которые были разложены по пачкам стодолларовых купюр. И в каждой пачке было не 10 тыс долларов, как обычно, а 20 тысяч, за должность, отчего сверток оказался намного более тяжелым, чем до этого. Поэтому, следов никаких не осталось, а само тело вывезено в панамский офшор, транзитом через кондитерскую фабрику в городе Липецк (РФ), где его закамуфлировали под шоколадного зайца.
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Но потом брат подсказал, что у него в столе должна лежать стопка бумаг о назначении на должности и что их можно продать, как продавали страховки под визовыми центрами. Попробовали - пошло. Продавали по 10 тысяч за бумажку, но когда обнаружилось, что их стало серьезно меньше, стали просить по 20 тысяч и в общем, это и сгубило брата. Барыга принес несколько пачек по 20 тысяч, за несколько должностей, а потом подлым ударом, когда брат ничего не ожидал, нанес ему подлый удар этими же самыми пачками.
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Мол, если собирались покупать резиновые перчатки и маски, то зачем Мерс?

На это Емрак ответил, что он был нужен им с братом для двух целей. Первая - грачевать, пока метро не работает, а вырученные деньги - пустить на маски. Ну а вторая - собственно возить маски. Против таких аргументов у журналиста не было своих доводов и единственное, что он уточнил напоследок, это сколько масок удалось привезти на Мерсе и куда. И тут выяснилась вся глубина трагедии. Место, где лежат маски, знал только выбывший брат и поскольку его нет, то на это и суда нет. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245 Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245 Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245
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Я прожил на этой земле 72 года и не сомневаюсь-Ермак-падло. Какой же порядочный и честный человек станет покупать Мерс в столь сложный период. И как у этого чиновника может быть такой брат. А отец чего стоит.. Я вот служил в ГРУ ГШ. Но никогда бы с их чиновниками в погонах или без, переговоров вести не стал. Наши русские-живут рядом с нами. А свинособак всех нужно убивать или вешать. Порошенко можно простить только в случае если он за свои деньги купит в США полк F-16 или закупит 35 танков у харьковского "Малышева". Всё за его счет. Вот ежели бы Ермак-падло, купил не Мерс а танк для армии, я бы его простил. А в этой диспозиции предлагаю его повесить вместе с Медведчуком.
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Порошенко за свои деньги восстановил ПВО вокруг Киева, я думаю напрасно.
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Самое печальное что Зеленский -это надолго.Не у власти,в головах.Волдю вынес на верх люмпен и совок,он дал надежду на хорошую жизнь ничего не делая,пообещал решить все их проблемы разом - быстро и главное на халяву.Он пообещал отомстить барыгам за бедность прастого нариду(давящимся в очередях на кассу в забитых под верх супермаркетах,стоящим в пробках на иномарках,забивающим под завязку все парки отдыха с шашлыками и водярой, и отдыхающим по турциям-египтам по два раза в год) простым наридно - савецким методом,отобратьподелитьрасстрелять.И настанет щастя для прастого нариду!НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.Еще ничего не кончилось,но будущее будет цвета давленных клопов,при чем для всех.Но прастый нарид никогда не осознает свою глупость в выборе,он знает одно - Володе помешали враги!Они кругом,они всюду и только ждут как бы нагадить мудрому царю прастого нариду.Так проще списать собственную глупость.И это теперь будет продолжаться долго,очень долго,лет через сорок семидесятилетние бабки будут рассказывать внукам о прекрасном принце,которому враги не дали построить светлое савецкое прошлое.
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Дурню, твій "гарант" цього зрадника і баригу призначив, а ти щось там вимагаєш? Тобі ж пояснили у Трускавці, хто ти є?! Може досить гратись у доброго царя та поганих бояр?
Почніть із Оману, нехай Зечмо доповість чому туди їздило та про що домовилось.
До речі, поки не забув - зебіли і особисто ваш Гарант, вітаю із професійним святом!
Врешті решт 1 квітня, як не як...
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Полностью согласен , если мы сейчас проглотим этот кусок дерьма , будем кушать дерьмо и дальше!
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