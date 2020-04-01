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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу фіксується у пацієнтів з цукровим діабетом, - головний санлікар Ляшко

До статистики летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, у яких діагностували COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки, проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відстежуємо, що смерть відбувається і з інших причин. Найближчим часом на сайті МОЗ ми покажемо цю розбивку щодо кожного із 17 випадків. Але звернемо увагу, що найбільша кількість летальних випадків фіксується в тих, хто хворий на цукровий діабет", - заявив він.

Ляшко наголосив, що літні люди, особливо з хронічними захворюваннями, тими, які пригнічують імунну систему, сьогодні перебувають у групі ризику.

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"Захист цих людей - наш спільний обов'язок. Ми маємо їх ізолювати і на період карантину не допустити їхнього інфікування. У цій групі найважче протікає захворювання і найбільша кількість летальних випадків", - заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, із 669 випадків коронавірусу в Україні загинули 17, одужали 10 осіб. За минулу добу померли 4 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185904
 
 
 Топ коментарі
 
Уважаемый Владимир Александрович! Поздравляю тебя с профессиональным праздником - Днём Дурака!!!
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После того, как Правительство в период мирового карантина разрешило больным разносчикам короновируса свободно ходить по улицам и посещать аптеки, начало складываться впечатление что это или враждебная акция или показатель полной деградации власти.
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Кого наблюдають,в того й фіксують!!! Маніпулятивна статистика...
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самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто живет в Украине
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Уважаемый Владимир Александрович! Поздравляю тебя с профессиональным праздником - Днём Дурака!!!
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"Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам."
спалил всю контору статистики.
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После того, как Правительство в период мирового карантина разрешило больным разносчикам короновируса свободно ходить по улицам и посещать аптеки, начало складываться впечатление что это или враждебная акция или показатель полной деградации власти.
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Каким диабетом?
Их два типа.
Впрочем, если, как мне пару лет тут объясняли на форуме, не использовать инсулин (бо он не нужен, это все от лукавого), то не только умрешь, но и перед этим ослепнешь, да и конечности из-за гангрены отрежут.
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если бы емец продолжал быть министром, то уже порекомендовал бы изолировать диабетиков...
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А хто це може точно сказати? Ляшко, Зеленський, Єрмак, Аваков? Не віримо. Вони тільки брешуть.Збрехав, раз, два, три, далі віри немає і не буде. Я навіть і цифрам захворівших не вірю. Це скоріше всього цифра які просто самі прийшли і здали аналізи.
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О зловредных идиотах

"Звание самого зловредного идиота с медицинским дипломом переходит от главной инфекционистки из Ставрополя к неназванному 66-летнему доктору из-под Лилля, лежавшему дома с подозрением на ковид. Его жена вызвала полицию по причине семейного насилия (уже хорошо). Будучи задержан, доктор сорвал выданную маску и злонамеренно накашлял на жандармов с криками "всех заражу".

Долечится - сядет на два-три года, чо. Запрет приближаться к жене в придачу. Жандармы под наблюдением врачей".
Отсюда
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