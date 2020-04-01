 Найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу фіксується у пацієнтів з цукровим діабетом, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки, проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відстежуємо, що смерть відбувається і з інших причин. Найближчим часом на сайті МОЗ ми покажемо цю розбивку щодо кожного із 17 випадків. Але звернемо увагу, що найбільша кількість летальних випадків фіксується в тих, хто хворий на цукровий діабет", - заявив він.
Ляшко наголосив, що літні люди, особливо з хронічними захворюваннями, тими, які пригнічують імунну систему, сьогодні перебувають у групі ризику.
"Захист цих людей - наш спільний обов'язок. Ми маємо їх ізолювати і на період карантину не допустити їхнього інфікування. У цій групі найважче протікає захворювання і найбільша кількість летальних випадків", - заявив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, із 669 випадків коронавірусу в Україні загинули 17, одужали 10 осіб. За минулу добу померли 4 людини.
спалил всю контору статистики.
Их два типа.
Впрочем, если, как мне пару лет тут объясняли на форуме, не использовать инсулин (бо он не нужен, это все от лукавого), то не только умрешь, но и перед этим ослепнешь, да и конечности из-за гангрены отрежут.
"Звание самого зловредного идиота с медицинским дипломом переходит от главной инфекционистки из Ставрополя к неназванному 66-летнему доктору из-под Лилля, лежавшему дома с подозрением на ковид. Его жена вызвала полицию по причине семейного насилия (уже хорошо). Будучи задержан, доктор сорвал выданную маску и злонамеренно накашлял на жандармов с криками "всех заражу".
Долечится - сядет на два-три года, чо. Запрет приближаться к жене в придачу. Жандармы под наблюдением врачей".
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