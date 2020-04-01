 Кількість українців, які лікуються за кордоном від COVID-19, зросла до 32, - МЗС

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС станом на 21:00 31 березня, передає Цензор.НЕТ.

По одному українцю лікуються в Швейцарії, Швеції, Великій Британії, США, Сербії, Нідерландах, Іспанії та на Сейшельських островах, по два - в ОАЕ і Нігерії, три - в Австрії, чотири - в Польщі, стільки ж - в Німеччині та Домініканській Республіці, п'ять - в Італії.

При цьому 11 тис. 350 українців зареєструвалися для повернення в Україну.

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Вісім громадян України одужали за кордоном (четверо - в Японії, двоє - в Італії, один - в Польщі, один - в Німеччині), а четверо померли.