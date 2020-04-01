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 Політика України
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 Усі ключові поправки від фракції "ЄС" у законі про землю враховані, зокрема про заборону продажу землі росіянам, - Герасимов

Усі жорсткі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані в законі про ринок землі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Коли цей закон був внесений до парламенту командою Зеленського, це був грабунок держави. Тому що там було 200 тис га в одні руки, це більше, ніж більшість районів в Україні. І повний розпродаж державної землі – 11 млн. Тобто вони готували оборудку, за якою 60 чоловік з команди Зеленського скуповували цю землю. Саме тому, коли цей закон був внесений командою Зеленського до парламенту, "Європейська Солідарність" проголосувала категорично проти і після того розпочалася дуже напружена робота", – сказав Герасимов.

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Він наголосив, що "Європейська Солідарність" зайняла дуже жорстку позицію, що продаж державної та комунальної землі має бути заборонено.

"Друге питання – концентрація має бути різко знижена, тому що ми маємо думати передусім про фермерів і селян, а не про агрохолдинги. Третє питання – має бути однозначно серйозне підсилення питання інвентаризації землі, обліку землі і звичайно державного кадастру. І четверте питання – має бути дуже жорстко записано, що гроші, за які купується земля, перевіряються, щоб вона не дісталася країні-агресору. Ці пункти ми жорстко поставили перед владою", – наголосив Герасимов.

Він нагадав, що всі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані.

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"Всі чотири жорсткі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані в законі, який був проголосований. І це ключова причина, чому ми голосували "за"", – додав депутат.

За його словами, це закон про те, що заборонено продавати землю громадянам країни-агресора.

Нагадаємо, вночі з 30 на 31 березня депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185901
 
   
 Топ коментарі
 
Говорящее дерьмо....договорняк чтоб хозяина Порошенко не преследовали и не посадили. слились несколько куч лайна в едином порыве по продаже Родины. Мерзкие твари.
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Ага власть вся у Зе, но виноваты Порохоботы, 25 человек из ЕС рулят страной 😂 Поправка не понравилась, братишки без земли останутся?
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Виправдовується. Тепер ви теж позеленіли.
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Коли припекло, "Перша Леді" втекла з країни першою.
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Порохоботы, это фиаско!
Теперь сколько времени нужно будет вам втирать, что порошенко голосовал - это перемога, а СН- это зрада? Вы смотрите, не перепутайте ничего.
Кстати, ничего нового. Янук вначале был за Европу и вдруг кардинально поменял направление полёта в сторону рашкм
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Причем Порошенко проголосовал, потому что как заявил патриот Герасимов, были учтены все поправки. А если бы зебилы не учли мудрые поправки, интересно, спасал бы Порошенко Украину от дефолта?
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Hy а через подставных лиц купить нельзя? Учитывая продажность....
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Главная "КЛЮЧЕВАЯ" поправка ПЕТЮ НЕ ТРОГАТЬ!!!
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Герасим не лепи отмазки , вы тоже позеленели . А секта и так примет и глотнет . что бы вы не придумали вмес-ТЕ . Ви зробили це разом !
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Шо робицця ! То тепер Петіна невістка з Пітера не зможуть купити шматочок землі на 200 га десь під Полтавою? )))
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Придется похлопотать про гражданство. Ведь в глубине души она была за Украину с детского садика
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Главное, чтобы господин Герасимов это не забыл, когда через год вместе с Порошенко будут клеймить Зеленского за продажу земли Украины.
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Також заборона має стосуватися і тих, хто має російський паспорт, бізнес на Росії і родичів. Їм земля не має продаватися теж!
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Неплохо было таких еще лишать права избираться
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Якщо хто купить землю з порушеннями цього закону чи на підставних людей, то така земля буде конфіскована.
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Украинский паспорт стоит 500 долларов.
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Гордон завжди говорить що Крим і Донбасс Україна, що Путін поганий, але це тільки для підкорми наївних проукраїнських людей, а потім так м'яко починає їх оброблювати і непомітно вкладати в голови Путінське лайно.
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Гордонская пропаганда более извращенна, это на три уровня выше Скабеевых-Соловьёвых.
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шо за росияне??
мацкалям продавать

только боярку и расстворитель
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