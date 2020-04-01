 В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу

Про це повідомляє China.org, передає Цензор.НЕТ
"Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання на COVID-19 в Ухані, було закрито в понеділок, оскільки кількість госпіталізованих пацієнтів у місті скорочується", - йдеться в повідомленні.
Попередньо всі пацієнти з COVID-19 були переведені або виписані.
Додатковий медперсонал із Шанхая, Цзянсу, Чжецзяня, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна повернеться додому після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.
Зазначається, що тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.
За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнти з COVID-19 ще проходять лікування, зокрема 427 перебувають у важкому стані, а ще 174 - у критичному.
И в статистику войдет как от короны. Но, мне вот например кажется, что мужику с переляку от короны сердце прихватило. Помню как маски шоу брали нашего глав. буха, так там тоже чуть все летально не закончилось из-за сердца
Разделите на число умерших: эта пропорция сохранится до конца "пандемии".
Почему пропорция сохранится?
Потому что долг (из-за остановки экономики) будет расти вместе с ростом чилса умерших.
Прогнозируют 100 тысяч смертей - значит, прогнозируют долг, равный 100 тысяч умноженные на это отношение.
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский
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