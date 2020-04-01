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Все про:Китай (557) Ухань (18)

 В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу

Через зменшення кількості хворих на коронавірус у китайському місті Ухань, звідки почалася епідемія, закрили лікарню для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання.

Про це повідомляє China.org, передає Цензор.НЕТ

"Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання на COVID-19 в Ухані, було закрито в понеділок, оскільки кількість госпіталізованих пацієнтів у місті скорочується", - йдеться в повідомленні.

Попередньо всі пацієнти з COVID-19 були переведені або виписані.

Додатковий медперсонал із Шанхая, Цзянсу, Чжецзяня, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна повернеться додому після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.

Зазначається, що тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнти з COVID-19 ще проходять лікування, зокрема 427 перебувають у важкому стані, а ще 174 - у критичному.

Також читайте: Китай із 28 березня закриє кордон для іноземців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185900
 
 
 Топ коментарі
 
Мрия занята вывозом тысячи тонн масок, потом займется вывозом продуктов питания, ей сейчас некогда.
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Нужно жить по двум ключевым принципам:
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский
В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу - Цензор.НЕТ 9733
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Или китайцы врут, причом нагло или выходит, что в Италии всех кто умирает от всего чего только можна (например дтп), но есть корона, то умер от вируса шоб потом волать Евросоюз дайте денег? В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса - Цензор.НЕТ 5108 У нас всего 17 человек за 2 недели, что вообще не о чом, ведь в дтп в день больше десятки умирает, то не надо говорить шо дтп не передается воздушно капельным. Выборы президента показали шо передается
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разбирайте. мы за пару рейсов Мрией её в Борисполь перевезём.
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Мрия занята вывозом тысячи тонн масок, потом займется вывозом продуктов питания, ей сейчас некогда.
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а, ну да. а потом землю (чернозём) начнёт вывозить.
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чернозем трогать нельзя, он уже на аукционе, последнее что можно продать это почки и глазные яблоки, но это потом, сейчас кошерной работы и так много, главное чтоб зелебобики тихо мычали в стойле, а мы свою работу знаем.
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Или китайцы врут, причом нагло или выходит, что в Италии всех кто умирает от всего чего только можна (например дтп), но есть корона, то умер от вируса шоб потом волать Евросоюз дайте денег? У нас всего 17 человек за 2 недели, что вообще не о чом, ведь в дтп в день больше десятки умирает, то не надо говорить шо дтп не передается воздушно капельным. Выборы президента показали шо передается
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умирают тысячи в сутки, но тестов нет и пишут грипп или насморк.
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Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОГА

И в статистику войдет как от короны. Но, мне вот например кажется, что мужику с переляку от короны сердце прихватило. Помню как маски шоу брали нашего глав. буха, так там тоже чуть все летально не закончилось из-за сердца В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу - Цензор.НЕТ 4298
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Если подхватил корону и плохое сердце, то можно только посочувствовать, понимаете ли, вирус захватывает легкие и падает уровень кислорода в крови, у кого больше, у кого меньше, а у сердечника снабжение миокарда кислородом всегда критическое. Ну считайте что он умер "от сердца", хотя , если бы не вирус, человек лет 20 на нитроглицерине мог бы жить
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Если челу 90 лет и ему уже прогулы ставят на том свете и он умер от старости, но выявили корону. то умер корону В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу - Цензор.НЕТ 6510
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Каков долг Украины на настоящий момент?
Разделите на число умерших: эта пропорция сохранится до конца "пандемии".

Почему пропорция сохранится?
Потому что долг (из-за остановки экономики) будет расти вместе с ростом чилса умерших.
Прогнозируют 100 тысяч смертей - значит, прогнозируют долг, равный 100 тысяч умноженные на это отношение.
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Нужно жить по двум ключевым принципам:
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский

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Китайцы врали до конца года что такого вируса вообще нет, врачей прессовало КГБ, потом до конца января врали за то он что передается от человека к человеку, это они тоже не признавали,
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Ну дай бог. Боюсь рецидива. Поглядим.
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НОАК готова позаботится о ваших заботах.
Приглашайте.
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Захист лікарів на фото дещо відрізняється від захисту наших лікарів.
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Так может самолетами украинцев больных туда возить? Все равно самолеты пустые туда летят...
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