 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
+6
Ага, "минздрав рассказывает о мерах по противодействию". Нет никаких мер по противодействию. Зеленым нужна эпидемия. Зеле нужно на что-то списать свои катастрофические "успехи" в экономике, а ермаку и россии за ним нужно добить экономику. Поэтому они делют всё для того, чтоб эпидемия росла, а экономика падала.
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
+2
Да и терять им уже нечего...
+1
Задолбали.
"я вирус разгоню руками
и эпидемии закрою дверь"
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
1) Вся наша медицина безнадежно коррумпирована и является коммерческим предприятием, направленным не на лечение больных, а на выкачивание их денег.
2) Домашние врачи - это бесполезный балласт в обществе, пользующийся любой возможностью отхватить кусок бюджетного пирога, ничего при этом не делая, при этом, в большинстве своем, ничем от ворья и мошенников не отличаются.
3) Всю реальную работу делают волонтеры и парамедики вместе с квалифицированными специалистами.