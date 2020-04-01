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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у Монастириському районі Тернопільщини збільшилася до 77 осіб, 32 з них медики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185896
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, "минздрав рассказывает о мерах по противодействию". Нет никаких мер по противодействию. Зеленым нужна эпидемия. Зеле нужно на что-то списать свои катастрофические "успехи" в экономике, а ермаку и россии за ним нужно добить экономику. Поэтому они делют всё для того, чтоб эпидемия росла, а экономика падала.

Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
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Да и терять им уже нечего...
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Так вчера проводил брифинг Ермак, вместо минздрава о ситуации с короновирусом, а сегодня минздрав будет проводить брифинг сколько заплатили брату Ермака за должность и как бабки передавали для Зенелоха
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Шоу продовжується. На арені кловуни кварталу. Спєшітє відєть!
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а чего она так близко стоит (1,5 метра) и оба... без масок и перчаток? шо таокое?
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перевожу:
"я вирус разгоню руками
и эпидемии закрою дверь"
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Ага, "минздрав рассказывает о мерах по противодействию". Нет никаких мер по противодействию. Зеленым нужна эпидемия. Зеле нужно на что-то списать свои катастрофические "успехи" в экономике, а ермаку и россии за ним нужно добить экономику. Поэтому они делют всё для того, чтоб эпидемия росла, а экономика падала.

Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
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Да, но 1 олигарх на встрече олигархата с Осликом отказал ему в финансовой поддержке настолько, что Ослик аж взбрыкнуть отважился... даже пригрозил копытцем в пах засадить... пока, конечно, угроза остается в первом чтении, и олигарх смеется...
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ко всей этой утренней безнадеге явно не хватает лучезарного ульянкиного лика с улыбкой непотрошенной девственницы
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Вся эта история с коронавирусом показала непреложные вещи:
1) Вся наша медицина безнадежно коррумпирована и является коммерческим предприятием, направленным не на лечение больных, а на выкачивание их денег.
2) Домашние врачи - это бесполезный балласт в обществе, пользующийся любой возможностью отхватить кусок бюджетного пирога, ничего при этом не делая, при этом, в большинстве своем, ничем от ворья и мошенников не отличаются.
3) Всю реальную работу делают волонтеры и парамедики вместе с квалифицированными специалистами.
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