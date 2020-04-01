 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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