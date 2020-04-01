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 У ніч на 1 квітня від коронавірусу померла ще одна жінка в Чернівецькій області

У Чернівецькій області померла ще одна жінка, у якої було лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив заступник голови Новодністровської міської ради Ігор Нажига.

За його словами, у ніч на 1 квітня померла жителька села Ломачинці Сокирянського району, в якої напередодні підтвердили коронавірус.

За інформацією Нажиги, жінці було понад 70 років. Вона напередодні повернулася із Франції, де перебувала в гостях у доньки.

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До інфекційного відділення лікарні у Сокирянах жінку з підозрою на коронавірус доставили 27 березня, а 29-го медики отримали лабораторне підтвердження про коронавірус у пацієнтки.

Станом на ранок 1 квітня у Чернівецькій області зафіксовано 104 випадки коронавірусної інфекції. З них уже п’ятеро пацієнтів померли, ще семеро людей одужали та виписані з лікарень.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185895
 
 
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