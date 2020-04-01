 На ранок 1 квітня підтверджено 669 випадків COVID-19 в Україні, 17 осіб померли, 10 - одужали, за добу надійшло 536 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 49 випадків;
▪️Волинська область — 7 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 64 випадки;
▪️Кіровоградська область — 6 випадків;
▪️м. Київ — 134 випадки;
▪️Київська область — 57 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 12 випадків;
▪️Полтавська область — 2 випадки;
▪️Рівненська область — 15 випадків;
▪️Сумська область — 19 випадків;
▪️Тернопільська область — 98 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 104 випадки;
▪️Черкаська область — 52 випадки;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.
"...
Є країни, в яких вірус лютує особливо жорстоко, як Італія. А от у Німеччині, де роблять 500 000 тестів в тиждень, ситуація зовсім інша."
И, например, в Украине:
"...В одной больнице закончились места по причине вала пациентов с тяжелыми пневмониями. Но среди них не было ни одного, кто приехал из-за рубежа. Поэтому провести тестирование на covid-19 сочли нецелесообразным."
21 ч. ·
Хотите расскажу сказку?
Конечно, это все происходит не тут. У нас же такого быть не может...
... Одна медсестра написала в сети пост о том, что у них в больнице нет ничего, что б они смогли встретить эпидемию. Ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни аппаратуры. И попросила помощи. В тот же день из горздрава звонили главврачу и требовали не позорить больницу и немедленно сказать, что все есть.
...Один главврач попросил о помощи знакомый фонд, поскольку своих ресурсов не хватало ни на что. Фонд собрал денег, перевел на счет больницы и к главврачу пришли из СБУ искать признаки коррупции.
...Один доктор попросил помощи с закупкой защиты для своей больницы. А на следующий день начальство на официальный запрос сообщило, что у них всего хватает.
...В одной больнице закончились места по причине вала пациентов с тяжелыми пневмониями. Но среди них не было ни одного, кто приехал из-за рубежа. Поэтому провести тестирование на covid-19 сочли нецелесообразным.
...У одного фонда вся почта завалена криками о помощи от врачей и медсестер. Но ни одного официального письма от больницы.
Правда ведь так не бывает? Ведь не могут же у нас скрывать реальное положение дел? Не могут же руководители больниц бояться за свои места больше, чем за жизнь своих подчиненных? Правда же?
P.S: Буду счастлива комментам от врачей. Особенно "У нас, в больнице такой-то всего завались, не надо к нам приставать со своей помощью".