 На ранок 1 квітня підтверджено 669 випадків COVID-19 в Україні, 17 осіб померли, 10 - одужали, за добу надійшло 536 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 49 випадків;

▪️Волинська область — 7 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪️Донецька область — 6 випадків;

▪️Житомирська область — 5 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 13 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 64 випадки;

▪️Кіровоградська область — 6 випадків;

▪️м. Київ — 134 випадки;

▪️Київська область — 57 випадків;

▪️Львівська область — 6 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 12 випадків;

▪️Полтавська область — 2 випадки;

▪️Рівненська область — 15 випадків;

▪️Сумська область — 19 випадків;

▪️Тернопільська область — 98 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Хмельницька область — 3 випадки;

▪️Чернівецька область — 104 випадки;

▪️Черкаська область — 52 випадки;

▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

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