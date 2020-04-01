 Влада Китаю вирішила публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Напередодні на брифінгу в пресканцелярії Держради КНР було оголошено, що дані про такі виявлені випадки будуть щодня публікуватися Державним комітетом охорони здоров'я КНР з 1 квітня.

Експерти зазначають, що Китай повною мірою підготувався до такого розвитку подій.

Передбачено, що всі люди з виявленою безсимптомною інфекцією будуть госпіталізуватися, а всі, з ким вони контактували, будуть перебувати на карантині під наглядом медиків протягом 14 днів.

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За минулий вівторок, 31 березня, як повідомив китайський Держкомздоров'я, було виявлено 130 випадків безсимптомного протікання викликається коронавірусним захворюванням.

Напередодні повідомлялося, що, станом на 24 березня в країні зафіксовано 1 тис. 541 безсимптомний випадок захворювання, з них 205 - ввезених з-за кордону.

Раніше китайські вірусологи попереджали, що такі хворі є переносниками інфекції і потенційно можуть стати вогнищами нової хвилі епідемії.