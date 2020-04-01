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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
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 Влада Китаю вирішила публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Китайська медична влада попереджає про небезпеку, яку нині являють заражені коронавірусом, у яких хвороба протікає безсимптомно. Виявлення таких хворих критично важливо, переконані вони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Напередодні на брифінгу в пресканцелярії Держради КНР було оголошено, що дані про такі виявлені випадки будуть щодня публікуватися Державним комітетом охорони здоров'я КНР з 1 квітня.

Експерти зазначають, що Китай повною мірою підготувався до такого розвитку подій.

Передбачено, що всі люди з виявленою безсимптомною інфекцією будуть госпіталізуватися, а всі, з ким вони контактували, будуть перебувати на карантині під наглядом медиків протягом 14 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

За минулий вівторок, 31 березня, як повідомив китайський Держкомздоров'я, було виявлено 130 випадків безсимптомного протікання викликається коронавірусним захворюванням.

Напередодні повідомлялося, що, станом на 24 березня в країні зафіксовано 1 тис. 541 безсимптомний випадок захворювання, з них 205 - ввезених з-за кордону.

Раніше китайські вірусологи попереджали, що такі хворі є переносниками інфекції і потенційно можуть стати вогнищами нової хвилі епідемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185893
 
 
 Топ коментарі
 
Шутники. У нас тесты делают или богатым или тогда когда человек присмерти и результат у некоторых может прийти после смерти. 300 тестов в день на 40-миллионную страну. Я даже не знаю как это назвать. Зато статистика хорошая на фоне других стран.
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По перше : не можливо знищити те чого не було
По друге : не пишіть про те в чому дубові (розумніше будете виглядати)
Гарного дня.
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а заразу везуть при зеленському.
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Шутники. У нас тесты делают или богатым или тогда когда человек присмерти и результат у некоторых может прийти после смерти. 300 тестов в день на 40-миллионную страну. Я даже не знаю как это назвать. Зато статистика хорошая на фоне других стран.
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Ну, единоверцам Бубочки подобными вещами не впервой в Украине заниматься.
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на зароботки люди уехали при порошенко!!!!
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1.Який комент-така відповідь.
2.На заробітки люди виїзджали і при Порошенко і при овощу і при Ющенку і навіть (уяви соб),при Кучмі..... Влада Китаю вирішила публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу - Цензор.НЕТ 373 Уявив? Тепер запереч,що коронавірус завезли не зараз.
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Да, в 2014 Бубочка в Москву 4 раза на заработки мотался.
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Медицину уничтожила Супрут так что тут немного мимо.
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По перше : не можливо знищити те чого не було
По друге : не пишіть про те в чому дубові (розумніше будете виглядати)
Гарного дня.
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22 июля 2016 г. - распоряжением Кабмина назначена первым заместителем министра здравоохранения Украины, по рекомендации президента Порошенко.
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еще рано радоваться(( дне недели не прошли после последних 100 тыс приезжих !
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В офіціалці домінанта смертей над вилікованими...Це відсутність діагностування
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Тогда необходимо тестами проверять все население 100% каждый месяц, а то может и чаще - через пару недель. Других методов не придумали еще.
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при помощи таможни проверить всех вьехаших, для начала!
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Пустое занятие: без ввода НОАК не имеет никакого значения.
Сообщают же вам уже который раз: операция в Ухане завершена, НОАК готова замуровывать уже жителей вашей страны уже в их домах.
Почему не приглашаете НОАК?
Что медлите?
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