 Влада Китаю вирішила публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Напередодні на брифінгу в пресканцелярії Держради КНР було оголошено, що дані про такі виявлені випадки будуть щодня публікуватися Державним комітетом охорони здоров'я КНР з 1 квітня.
Експерти зазначають, що Китай повною мірою підготувався до такого розвитку подій.
Передбачено, що всі люди з виявленою безсимптомною інфекцією будуть госпіталізуватися, а всі, з ким вони контактували, будуть перебувати на карантині під наглядом медиків протягом 14 днів.
За минулий вівторок, 31 березня, як повідомив китайський Держкомздоров'я, було виявлено 130 випадків безсимптомного протікання викликається коронавірусним захворюванням.
Напередодні повідомлялося, що, станом на 24 березня в країні зафіксовано 1 тис. 541 безсимптомний випадок захворювання, з них 205 - ввезених з-за кордону.
Раніше китайські вірусологи попереджали, що такі хворі є переносниками інфекції і потенційно можуть стати вогнищами нової хвилі епідемії.
2.На заробітки люди виїзджали і при Порошенко і при овощу і при Ющенку і навіть (уяви соб),при Кучмі..... Уявив? Тепер запереч,що коронавірус завезли не зараз.
По друге : не пишіть про те в чому дубові (розумніше будете виглядати)
Гарного дня.
Сообщают же вам уже который раз: операция в Ухане завершена, НОАК готова замуровывать уже жителей вашей страны уже в их домах.
Почему не приглашаете НОАК?
Что медлите?