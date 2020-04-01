 Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця

Про це у Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Від щирого серця дякую глав МВС Маріушу Камінському, МЗС Яцеку Чапутовичу, головному коменданту Прикордонної служби генералу Томашу Празі, заступникам міністрів Бартошу Гродецькому та Марціну Пшидачу за доброзичливість, співпрацю та допомогу 64 громадянам України в поверненні додому з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу, Мексики", - написав Дещиця.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач зазначив у Twitter, що в межах акції #LOTdodomu ("Політ додому") вдалося повернути на батьківщину 40 українців з Перу.

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