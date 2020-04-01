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 Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця

Польща допомогла 64 громадянам України повернутися додому літаками польської авіакомпанії LOT із п'яти країн Латинської Америки.

Про це у Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Від щирого серця дякую глав МВС Маріушу Камінському, МЗС Яцеку Чапутовичу, головному коменданту Прикордонної служби генералу Томашу Празі, заступникам міністрів Бартошу Гродецькому та Марціну Пшидачу за доброзичливість, співпрацю та допомогу 64 громадянам України в поверненні додому з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу, Мексики", - написав Дещиця.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач зазначив у Twitter, що в межах акції #LOTdodomu ("Політ додому") вдалося повернути на батьківщину 40 українців з Перу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185892
 
 
 Топ коментарі
 
А до этого заробитчане были героями и инвесторами в Украину...
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Зато всегда "добюбливали" тех, кто ездил на заработки в Московию, это почему то считалось не зазорным и даже хорошим делом. Это ж типа не "унитазы полякам мыть", при всем при том, что ездили к московитам в их ебеня, на такие же самые работы, но за меньшую плату
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А до этого заробитчане были героями и инвесторами в Украину...
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Они и есть инвесторы. Просто читать нужно правильно: не помогла вернуться, а выслала. Польша выслала еще 64 украинца.
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вирус пройдет.....заробитчане опять поедут.....только с большим желанием навсегда уехать.....и когда заберут свои семьи - не будут больше инвестировать! Пусть МВФ инвестирует...
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То поляки своїх повертали ... Ну і наших по-сусідськи захватили .

Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця - Цензор.НЕТ 7193

Все одна - ВДЯЧНІ !
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На РАБссии правительство получило крутые полномочия....Мочить в сортире ? Так плешивый их мочит с домов в Москве...
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Меня это удивляет. Т.е. с начала украинец (зароботчанин) работающий в Польше был героем и инвестором в Украину. Присоединялся к Европе и приносил её культуру в Украину.

А теперь этот заробитчанин - враг!
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ну положим оставшиеся дома всегда их недолюбливали... а тут такой повод.... Польша помогла вернуть домой 64 украинцев, - Дещица - Цензор.НЕТ 8236
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Зато всегда "добюбливали" тех, кто ездил на заработки в Московию, это почему то считалось не зазорным и даже хорошим делом. Это ж типа не "унитазы полякам мыть", при всем при том, что ездили к московитам в их *****, на такие же самые работы, но за меньшую плату
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