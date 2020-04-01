 Близько 4,9 тис. українців повернулися на Батьківщину з-за кордону, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ці показники залишилися на рівні з попередньою добою. Станом на ранок 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом і пішоходів", - йдеться в повідомленні.

Серед українців, які упродовж доби повернулися із-за кордону – 1,9 тис. осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

За добу територію України покинули понад 4 тис. осіб, в тому числі 1,5 тис. іноземців.

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"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 6,3 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено", - підсумували в Держприкордонслужбі.