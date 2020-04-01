 Близько 4,9 тис. українців повернулися на Батьківщину з-за кордону, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Ці показники залишилися на рівні з попередньою добою. Станом на ранок 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом і пішоходів", - йдеться в повідомленні.
Серед українців, які упродовж доби повернулися із-за кордону – 1,9 тис. осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
За добу територію України покинули понад 4 тис. осіб, в тому числі 1,5 тис. іноземців.
"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 6,3 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено", - підсумували в Держприкордонслужбі.
Интересный стих прочитала-может кто то задумаеться.
Речь врача
Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть
Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться
Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи
Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней
Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то
Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться
Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель
Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко