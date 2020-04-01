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 Близько 4,9 тис. українців повернулися на Батьківщину з-за кордону, - Держприкордонслужба

Протягом доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10,4 тис. пропускних операцій. Майже половина їх - близько 4,9 тис. - це пропуск громадян України з-за кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ці показники залишилися на рівні з попередньою добою. Станом на ранок 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом і пішоходів", - йдеться в повідомленні.

Серед українців, які упродовж доби повернулися із-за кордону – 1,9 тис. осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

За добу територію України покинули понад 4 тис. осіб, в тому числі 1,5 тис. іноземців.

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"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 6,3 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185891
 
 
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А зубожили турысты (Бали, Доминикана, Куршавель...) всё едут и едут
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90 безвизовых дней пролетают быстро...хоть в Польше,хоть в Италии...,столицу Италии Рим в год посещают 15 миллионов человек...
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Все едут и едут...все заражаемся и заражаемся.
Интересный стих прочитала-может кто то задумаеться.

Речь врача

Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть

Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться

Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!

Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи

Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней

Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то

Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться

Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель

Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко
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Прошлогодние выборы показали, что за рубежом победил Порошенко. Это означает лишь одно - "элита" и "думающее" население страны - это люди низкой квалификации, невостребованные у себя на родине. Сейчас они съезжаются, так как поляки и итальянцы сами стали мыть свои туалеты и водить мусоровозы из-за того, что их также вернули домой.
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Осёл оманский сказал же что у нас закрытая граница! Карантин!
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