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 Кількість інфікованих коронавірусом у Монастириському районі Тернопільщини збільшилася до 77 осіб, 32 з них медики

Кількість хворих коронавірусною хворобою медиків у Монастириському районі Тернопільської області збільшилася до 32 осіб.

Про це повідомив заступник голови Монастириської районної державної адміністрації Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 9:00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 77 осіб ... серед них медперсоналу - 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер)", - написав він.

Також поміж хворих 5 дітей, двоє держслужбовців, двоє поліцейських, священник, завідувач дитячим садком, учитель, рятувальник і глава Монастириської об'єднаної територіальної громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільській області збільшилася до 98 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Монастириському районі Тернопільщини збільшилася до 77 осіб, 32 з них медики 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185888
 
 
 Топ коментарі
 
Ось такий "захист" є у наших медиків. Саме таким забезпечила їх ця влада. Тому ті, хто в темі, знають, що вартують її заяви про готовність до опору епідемії.
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Медики везде заражаются. Тут дело в том, что врачи не знают что пациент болен. Но имеют тесный контакт. Горлышко посмотреть, органы пощупать что болит.
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Обоих и еще Ермака и всю Зешоблу.
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Зекоманда береже засоби захисту, а не медпрацывників. Це було видно з самого початку.
Количество инфицированных коронавирусом в Монастыриском районе Тернопольщины увеличилось до 77 человек, 32 из них медики - Цензор.НЕТ 4193
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Ось такий "захист" є у наших медиків. Саме таким забезпечила їх ця влада. Тому ті, хто в темі, знають, що вартують її заяви про готовність до опору епідемії.
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Медики везде заражаются. Тут дело в том, что врачи не знают что пациент болен. Но имеют тесный контакт. Горлышко посмотреть, органы пощупать что болит.
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Де ще медики заражаються у співвідношенні 1:1 до кількості пацієнтів?
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В Италии 1:11
Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков - 9% от числа зараженных. 27 марта число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/30/novost/mir/italii-chislo-zhertv-covid-19-prevysilo-115-tysyach
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Пусть будет так. В любом случае медиков заражается очень много из-за тесного контакта. И это происходит везде. Можно уменьшить количество зараженных, но не все.
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Если процент заражения наших медиков существенно выше, чем в других странах, надо срочно выяснять причины такого явления и устранять их. И строго разбираться с теми, кто бодро рапортовал, что у нас все готово к эпидемии.
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так причини і так відомі: немає захисних засобів, або взагалі, або недостатньо.
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А прокуратура, СБУ та ГБР зараз не махінаціями з масками зайнята, а виконує замовлення корупціонера Єрмака і шукає компромат на Гео Лєроса.
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Гео Лерос молодец. но он или моська или Дункан МакЛауд. )))
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Получается ,что даже первичный осмотр надо делать во всех атрибутах защиты.
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А як ви думали? Чому медпрацівники масово пишуть заяви? Хтось на відпкюустку за власний рахунок, хтось на повний розрахунок.
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Думаю,что ,когда до власти наконец-то дойдёт ,что она должна выделить по максимуму
денежных средств на защиту медиков ,то они уже разбегутся.
И не только выделить средства ,но и установить жёсткий контроль за их поступлением
на места ,чтобы они по дороге к медикам не потерялись.
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власті вже виділили на Олександрівську лікарню. в інші лікарні власть не ходить.
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Я хіба написав ю, що це виключно у Монастириська? І хіба забезпечення тестами не ввдноситься до захисту?
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не відноситься. бо хоч тест і робиш, повинен бути у медхахисті. хоч з позитивним тестом, хоч без тесту - потрібен захист.
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Але погодьтеся, що наявність тестів підвищує безпеку, а головне - відчуття безпеки лікарів. Хоча без захисного одягу тести нічого не варті.
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Зашёл сегодня в полшестого утра в "Сільпо", которое очень близко к Чернобыльской больнице (г. Киев, Лесной массив). Спросил, знают ли они новость, что больница назначена местом обсерации. Оказалось, что знают не только новость а и человека, который после этой новости оттуда уже уволился... Количество инфицированных коронавирусом в Монастыриском районе Тернопольщины увеличилось до 77 человек, 32 из них медики - Цензор.НЕТ 5982
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Больных медиков почти столько же как и пациентов... "Мы к эпидемии готовы."(с)
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Меликов может хоть тестируют на вирус. А остальным ставят диагноз - ОРВИ и воспаление легких. Сколько там тестов завезли в Тернополь? В доступной информации таких данных нет.
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ну да, ставлять ОРВІ і ходять потів навколо них без медзахисту.
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А медики, це ті які відзначали день народження у хворого цим вірусом колеги?!
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77 можете смело умножать на 10. И это еще самый оптимистичный прогноз...
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Надо обязать Редуцкого вернуть в Госрезерв всё ,что он оттуда вывез из
средств индивидуальной защиты.
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Радуцкий всего лишь Радуцкий. Может ЗЗеленского пора к ответу пригласить?
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Да блдь, когда же эта зелупонь масок нашьёт? Нет ну аппараты для поддержки дыхания имеют какую-то сложность, но закрытые халаты, маски просто пошить не могут, это уже за гранью понимания.
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А просто надо выдать госзаказы в мастерские ,например ,по ремонту,пошиву одежды ,
обратится к малому бизнесу с тем же госзаказом ,чтобы срочно начали шить.
Кому то очень выгодно не формировать госзаказ ,а, позорище , финансировать импорт .
Да мы что не можем наладить за неделю собственные производства ?
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это должен был организовать кабмин. Масок в аптеках, не взирая на все заявления, все равно нет. (не Киев!).
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https://www.radiosvoboda.org/a/30511478.html
Тут стверджують, що хвороба пішла саме з лікарні від медсестри, яка з району того померлого священника.
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А сама медсестра заразилась від заробітчанина
https://www.0352.ua/news/2705876/colovik-hotiv-utekti-vid-medikiv-podrobici-novih-vipadkiv-covid-19-na-ternopilsini
Потім скоріш за все заразила в селі Швейків священника.
Тепер 100 хворих, через тиждень буде 300.через місяць там буде масово.
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Як хто не пам"ятає цей старий анекдот...

Батько наставляє сина перед виїздом на курорт: -" Ти ж синку там пильнуй.Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдиш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село!!
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