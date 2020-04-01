 Кількість інфікованих коронавірусом у Монастириському районі Тернопільщини збільшилася до 77 осіб, 32 з них медики

Про це повідомив заступник голови Монастириської районної державної адміністрації Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 9:00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 77 осіб ... серед них медперсоналу - 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер)", - написав він.

Також поміж хворих 5 дітей, двоє держслужбовців, двоє поліцейських, священник, завідувач дитячим садком, учитель, рятувальник і глава Монастириської об'єднаної територіальної громади.

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