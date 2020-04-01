 Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Зокрема, закон дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.
Також можуть використовуватися ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off labeb), якщо вони рекомендовані цими країнами.
Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів мають бути встановлені Міністерством охорони здоров'я.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 30 березня 2020 року.
Вы ЛЕЧИТЕСЬ как можете
Придворный шут, о как же ты смешон!
Когда злой Рок велел качнуться трону,
Одел ты на цветной колпак корону …
На троне шут, о как же ты смешон!
Трещит башка от градов и имен …
Король их помнил даже в полудреме,
В алькове иль в походе на соломе …
На троне шут, о как же ты смешон!
Твоим правленьем герцог унижен.
Он воевал, а ты фальшивил ноты,
Острил, кривлялся и считал банкноты …
На троне шут, о как же ты смешон!
В хвалебный гул внимающих влюблен,
Фигляр привел в дворец фанатов Лести.
У герцога адепты служат Чести …
На троне шут, о как же ты смешон!
В саду щебечет стайка знатных жен:
- Опять набег! - Ордынцы обнаглели!
- А что король? - Сражается в постели!
На троне шут, о как же ты смешон!
Тайком магнат созвал синедрион:
- Ничтожный шут протянет год едва ли.
Наш профит в нем: суды долги списали!..
На троне шут, о как же ты смешон!
С принцессой герцог твой уж делят трон.
Казна пуста; мрачнеют взгляды знати.
Кинжал, с которым встретишься в кровати …
Придворный шут, о как же ты смешон!
лекарств не будут наживаться аферисты и мошенники и фармацевтическая мафия ?