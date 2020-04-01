EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2749  27
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4968) карантин (1775) ліки (361) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби". Він дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, закон дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.

Також можуть використовуватися ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off labeb), якщо вони рекомендовані цими країнами.

Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів мають бути встановлені Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 30 березня 2020 року.

Читайте: Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185887
 
   
 Топ коментарі
 
И заметьте.....НИ слова, не говоря о расследованиях воровства и продажи стратегических товаров мед назначения за бугор!
 показати весь коментар
 
Завцирком щось там підвисав.
 показати весь коментар
 
Сегодня у зеленого стада праздник...их день...день дурака..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это он поторопился так....Шла всего лишь 3-я неделя Карантина!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский! Ты шизофреник потерявший остатки разума. Боюсь себе представить сколько людей умрет от этих фуфломицинов и нагнетания кислорода в попу.
 показати весь коментар
 
 
А я уявляю скільки помре через тебе. Ти ж сам писав що перехворів і свідомо плювався.
 показати весь коментар
 
Мені більше до вподоби перший варіант. В ньому щось є. 😁
 показати весь коментар
 
И заметьте.....НИ слова, не говоря о расследованиях воровства и продажи стратегических товаров мед назначения за бугор!
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса"

Вы ЛЕЧИТЕСЬ как можете
 показати весь коментар
 
 
Теперь ждем на каждом углу и из всех утюгов невесть откуда взявшихся "специалистов" с кучей баночек и коробочек побеждающих все,дающих бессмертие и вечное здоровье,на радость прастому нариду.
 показати весь коментар
 
 
"Цензор" уже рекламу "Протефлазида" выпустил под новости.
 показати весь коментар
 
 
а чего не подписал закон об оплате государством лекарств и лечения коронавируса в специализированных больничках и дома (!!) на самоизоляции... по электронных рецептах, с подтвержденным обнаруженным вирусом ... бесплатными тест-системами ...
 показати весь коментар
 
 
Наверное, статистика по смертям хромает.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня у зеленого стада праздник...их день...день дурака..
 показати весь коментар
 
 
світова спільнота довго чекала на підпис зельонського тепер пандемія різко піде на спад
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не говорить про те, що таку велику кількість стаціонарних пацієнтів, що знаходитимуться вімпровізованих стаціонарах, потрібно буде ГОДУВАТИ! Якісним білковим, вітамінізованим, 4-5 разовим харчуванням, інакше інфекція перемагає.
 показати весь коментар
 
На РАБссии круче...,Мишустин получил крутые полномочия,фактичски на РАБссии военное положение...
 показати весь коментар
 
Советская власть в Крыму не допустит коронавируса... Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу - Цензор.НЕТ 6613
 показати весь коментар
 
Средневековая баллада
Придворный шут, о как же ты смешон!
Когда злой Рок велел качнуться трону,
Одел ты на цветной колпак корону …
На троне шут, о как же ты смешон!

Трещит башка от градов и имен …
Король их помнил даже в полудреме,
В алькове иль в походе на соломе …
На троне шут, о как же ты смешон!

Твоим правленьем герцог унижен.
Он воевал, а ты фальшивил ноты,
Острил, кривлялся и считал банкноты …
На троне шут, о как же ты смешон!

В хвалебный гул внимающих влюблен,
Фигляр привел в дворец фанатов Лести.
У герцога адепты служат Чести …
На троне шут, о как же ты смешон!

В саду щебечет стайка знатных жен:
- Опять набег! - Ордынцы обнаглели!
- А что король? - Сражается в постели!
На троне шут, о как же ты смешон!

Тайком магнат созвал синедрион:
- Ничтожный шут протянет год едва ли.
Наш профит в нем: суды долги списали!..
На троне шут, о как же ты смешон!

С принцессой герцог твой уж делят трон.
Казна пуста; мрачнеют взгляды знати.
Кинжал, с которым встретишься в кровати …
Придворный шут, о как же ты смешон!
 показати весь коментар
 
 
Точно про КГБиста Путлера...Кокаиновый ШУТ...
 показати весь коментар
 
А если быть точным,актер Андрей Панин,якобы сдохший...,играющий роль Шута Путлера...
 показати весь коментар
 
А как с защитой нас от фальсификата ? Где гарантии ,что на подделках этих
лекарств не будут наживаться аферисты и мошенники и фармацевтическая мафия ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору