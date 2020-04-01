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 Політика України
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Все про:звільнення (822) Уманський (15) Нефьодов (169) Верланов Сергій (53)

 Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. ДОКУМЕНТ

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський готував відставку глави податкової Сергія Верланова і глави митниці Максима Нефьодова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, у розпорядженні якого є відповідні документи.

Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова 01
Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова 02

Так, у листі Уманського від 28 березня, за його особистим підписом, главі уряду пропонується покласти тимчасове виконання обов'язків Верланова на його заступника Михайла Титарчука, а обов'язків Нефьодова - на його заступника Роберта Зелді.

Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова 03
Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова 04
Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

Зазначається, що цей лист Мінфіну - повторне звернення. За наявними даними, він зайшов з відомства безпосередньо в апарат Прем'єра і на Кабмін не виносився.

"Я чув, що Уманський двічі подавав мене на звільнення. Не знаю офіційно причин, він зі мною не говорив на цю тему", - підтвердив Максим Нефьодов у розмові з виданням.

Своєю чергою Сергій Верланов зазначив: "Я дізнався про цей документ вже після подачі, але про причини його появи не знаю досі. У мене не було ніяких конфліктів з Ігорем Івановичем і наша взаємодія була завжди конструктивною. Мені особисто він його не коментував і про мотиви цього документа краще уточнити у нього".

"Що стосується Сергія Михайловича (новий міністр фінансів Марченко. - Ред.), я знаю його як професіонала і я з радістю буду ефективно працювати в його команді", - додав Сергій Верланов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Lb.ua зв'язався також із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем з проханням уточнити: чи будуть ці подання мати наслідки з огляду на те, що глава Мінфіну змінився.

"На цей момент обидва керівники працюють", - підкреслив глава уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185885
 
   
 Топ коментарі
 
не увольнение- а кримиальное расследование, а то научились, награбились, наворовались и в отставку, заходи следующая ворюга
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Уманець, хотів звільнити не чистих на руку чиновників, але ОП і КМ України їх самих терміново убрали, і ви скажете, що Президент про це на знає?
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А ще Лі Куан Ю дуже гарно бидло при струнив. Кинув окурок не в урну, харкнув на асфальт - отримай поліцейським кийком по спині. І завдяки цьому сінгапурці дуже швидко стали вихованими і цивілізованими!
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Павуки в банці. Чим швидше один одного поїдять, тим краще.
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Давно пора. И ещё Холодницеого, Сытника, Смолия с Рожковой......Засиделись саботажники, коррупционеры, агенты внешнего управления.
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Эти "свеженькие"...их вообще не надо было назначать.
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только такие как гражданин СИНГАПУРА типа Ле КУАН который пересажал свою родню за коррупцию да прихватил ещё несколько тысяч других ставленников в СИЗО- когда стал премьером этой страны спасут украину .. но таких в стране не осталось
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А ще Лі Куан Ю дуже гарно бидло при струнив. Кинув окурок не в урну, харкнув на асфальт - отримай поліцейським кийком по спині. І завдяки цьому сінгапурці дуже швидко стали вихованими і цивілізованими!
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интересно почему лучший банкир мира Лерка Гонтарева из Лондона не едет страну спасать ?
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Диджитализация....она смолиём и Рожковой с Туманного альбоина руководит и за баблом подельников, накрысяченным за 5 лет всей полноты власти, присматривает. Недвижимость для них присматривает, репетиторов семейке Луценко подбирает. Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 130
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не увольнение- а кримиальное расследование, а то научились, награбились, наворовались и в отставку, заходи следующая ворюга
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100% Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 6088 как в анеккдоте....чиновник пришёл домой, смеётся....Жена ему - Что так весело? говорит - Меня уволили! Она - ну долбень, что веселиться?! А ОН - А Степанова то Вобще посадили с конфискацией!
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Ворюги втекли до Ростову, а це новиє ліца.
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Замість одної відрубаної голови у змія виростає три нових а тому треба "валити" змія - так розповідає казка.
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Видать парень нормально денег Ермаку занес. Отбивать по быстрому нужно было.
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Головний принцип Системи- "вельмишановні" не несуть відповідальності ні за що, крім зради самій Системі. Це, типовий принцип для феодальної країни де, васал відповідає тільки перед своїм сюзереном.
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По-ходу, єдине досягнення яким хвалився Вавочка була відсутність корупції у вищих ешалонах влади. Тепер немає нічого, сцар вже таки зовсім голий.
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Команда мрії (с)

Щось часто мрії змінются Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 3323
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А как же маски перевозить через границу с минимальной уплатой налогов в государство. Нефьодов нужен на нужном месте, чтоб ещё большую дыру сделать в госбюджете государства Зенелоха
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Нефьодов на нужном месте, а как же харчеваться они будут, в государство 0,0% уплата за растаможивание, а Кеш себе в карман и ещё надо отработать бабло, которое Ермаку было передано за должность, не пусть ещё работает, он ещё не все деньги отбыл за назначение на должность
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Уманець, хотів звільнити не чистих на руку чиновників, але ОП і КМ України їх самих терміново убрали, і ви скажете, що Президент про це на знає?
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Крутой чел. Жалко ну сумел сесть на потоки - поперли. А так хотелось, да и опыт большой.
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