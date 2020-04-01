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 Від коронавірусу в Чернівецькій області лікується громадянин Італії, а громадянин Португалії проходить обсервацію, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області серед інфікованих коронавірусною інфекцією є громадянин Італії.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо випадки, коли наші співгромадяни лікуються за кордоном. Зокрема, вони є серед хворих, які лікуються і в лікарнях Італії. З нашого боку у нас теж є такий випадок. Громадянин Італії сьогодні лікується в нас у Чернівецькій області. Наші українські лікарі допомагає йому повернути здоров'я", - сказав Осачук.

У дописі глава ОДА повідомив, що, крім громадянина Італії, серед іноземців у Чернівецькій області перебуває також громадянин Португалії, який проходить обсервацію.

31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей - з Хотинського та Вижницького районів.

Також читайте: 7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185884
 
 
 Топ коментарі
 
То местные "итальянцы".Как писари выше - Петро и Микола.
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То местные "итальянцы".Как писари выше - Петро и Микола.
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Та хрін там, наші довбодятли беруть літніх європейців на пансіон перечекати епидемію
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Как от него можно лечиться, если от коронавируса нет никаких лекарств?
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Організм витримав і людина вилікувалась.
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