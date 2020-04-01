 Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі

Така інформація слідує із заяви Високого представника ЄС Жозепа Борреля стосовно підтримки третіми країнами санкцій ЄС проти Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"17 лютого Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP – Спільна зовнішня політика та політика безпеки) 2020/214 про доповнення рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP. Цим рішенням Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Білорусі на один рік, до 28 лютого 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації Боснія і Герцеговина, країни EFTA (Європейської зони вільної торгівлі) Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення", - йдеться у заяві Високого Представника ЄС.

Також читайте: "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко

Таке приєднання означає, що країни, що приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі, забезпечать відповідність своєї національної політики згаданому рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 17 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Білорусі ще на рік, до 28 лютого 2021 року. Ці заходи охоплюють ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій, заморожування активів і заборону на подорожі для чотирьох осіб у зв’язку із нез’ясованим зникненням чотирьох осіб - двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста у 1999 та 2000 роках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз. ВIДЕО

ЄС запровадив ці обмежувальні заходи проти Білорусі у 2004 році, додаткові обмежувальні заходи, зокрема ембарго на постачання зброї, були ухвалені у 2011 році за утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції.