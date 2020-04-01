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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (968) санкції (2545) Євросоюз (2864) Боррель (30)

 Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі

Україна приєдналася до обмежувальних заходів, які Європейський Союз застосовує проти Білорусі.

Така інформація слідує із заяви Високого представника ЄС Жозепа Борреля стосовно підтримки третіми країнами санкцій ЄС проти Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"17 лютого Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP – Спільна зовнішня політика та політика безпеки) 2020/214 про доповнення рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP. Цим рішенням Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Білорусі на один рік, до 28 лютого 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації Боснія і Герцеговина, країни EFTA (Європейської зони вільної торгівлі) Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення", - йдеться у заяві Високого Представника ЄС.

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Таке приєднання означає, що країни, що приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі, забезпечать відповідність своєї національної політики згаданому рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 17 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Білорусі ще на рік, до 28 лютого 2021 року. Ці заходи охоплюють ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій, заморожування активів і заборону на подорожі для чотирьох осіб у зв’язку із нез’ясованим зникненням чотирьох осіб - двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста у 1999 та 2000 роках.

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ЄС запровадив ці обмежувальні заходи проти Білорусі у 2004 році, додаткові обмежувальні заходи, зокрема ембарго на постачання зброї, були ухвалені у 2011 році за утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185879
 
   
 Топ коментарі
 
Вони і так усе це фактично визнали, якщо дивитися на їх голосування в ООН.
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В ООН Білорусь проводить антиукраїнську політику (як Венесуела, Сирія, Вірменія...) делегація голосує, як РФ і її сателіти.
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Правильно,Лукашенко несерьезный политик,то осуждает Путина, то лижет ему зад. Флюгер.
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Правильно,Лукашенко несерьезный политик,то осуждает Путина, то лижет ему зад. Флюгер.
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Ужас.Сегодня одно говорит, на следующий день другое. Это просто пипец, несерьезно, глупо и безответственно. Видно уже старость сказывается на человеке.
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Бацько обидится.. Признает "ДНРоЛНРиии" и "гражданскую войну".. Он такой ,обидчивый.
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Вони і так усе це фактично визнали, якщо дивитися на їх голосування в ООН.
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А он что до этого делал? Голосует и в оон, и в пасе в унисон с кацапами против нас
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вот, а то припять пересохла. а трансполесская автомагистраль прекрасная рокада для наступления с севера..
опять-таки - и коронавируса угроза не отпала...а чемпионат вышайшей лиги в разгаре
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Ну все ...Батцько зробить заяву що й Украiна поставила його раком, то ж не побачимо ми вже бiларуськоi бульби на обiдньому столi
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нє скажиті нє скажиті...білоруська молочка з відкритої Лукашенком Чорнобильської Зони це щось...
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В ООН Білорусь проводить антиукраїнську політику (як Венесуела, Сирія, Вірменія...) делегація голосує, як РФ і її сателіти.
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Уже давно надо было хитрожопому усатому, украинской ******* по губам поводить..он и пожозще заслуживает
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земля или зеленые человечки... или у вас глюки...)
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Единственная причина почему ваш Лука аннексию Крыма еще не признал, это рациональное опасение, что Беларусь может оказаться следующей.
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Відслідковую події в Білорусі на їх опозиційному сайті Хартія 97. Ситуація з короновірусом там жахлива, особливо в Вітебську. Влада все замовчує.
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ну пусть в Беларуси еще по воруют людей для ФСБ - тогда Украине перестанет быть стыдно... Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6841
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Вы читали материалы дела? все, частично?
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Не знаю насколько это существенно, но звучит смачно - "санкции против вас", хороший аргумент при принятии некоторых решений, прямо подарок. но это политика, комментарии ничего не поменяют, тонкости и так всем понятны.
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Не одобрямс, а за дело: мокрой сцаной тряпкой по наглому уссатому ******.
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Зеленский бацьке перезвонит - ну ты же понимаешь, всё это ккуйня, не перемайся.
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Бацька пра еўрапейскія санкцыі супраць Беларусі: «Ну добра там яшчэ Ліхтэнштэйн. Ну куды прэцца яшчэ і гэтая голадупая Украіна, якой бы самой незнарок мокрым покрывам ня накрыцца».
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Пфф.. За эти 20 лет в России и Украине убито и пропало гораздо больше журналистов и всяких деятелей. Больше похоже на наказание страны не желающей подчиняться европейцам. А как же санкции за недавнее убийство Джамаля Хашогги против Саудовской Аравии? Лицемеры.
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Вокруг Украины сплошные друзья, Венгрия, РФ, Польша ... С РБ можно и поссориться.
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Белоруссия это союзник страны-агрессора, какая дружба?
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Справа в тому, що Білорусь така країна як Венесуела,Сірія, ще невідомо, її краще мати союзником чи ворогом. Білорусь не є незалежною країною.
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Хотите сказать, что решения вашей власти полностью независимы от влияния извне?
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Ну як сказати, судячи по тому що і американці і росіяни малюють справи проти наших політиків, то як мінімум намагаються, багато криміналу проти діючих посадових осіб вам намалювали росіяни? Я так вважаю що ми під впливом Фіджи, вони не порушили справ проти наших.
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Считаете, что решения вашей власти продиктованы исключительно интересами народа - не вижу смысла переубеждать, интернетопыт говорит, что это невозможно в принципе. дело Ваше.
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Е ні, влада окремо, народ окремо. Ми ніколи не мали проукраїнської влади, були більш менш, але така ситуація як у вас у Вітебську у нас неможлива.
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тут соглашусь - неможливости у нас и у вас происходят совершенно разные. хотелось бы избавиться от своих, не преобретя ваши. сложно все это.
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Выполнили указание из Кремля? Это круто.
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Странно что до сих пор этого не было сделано, учитывая последовательную антиукраинскую политику республики Беларусь и их голосования в ООН.
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Вы полностью не понимаете сути санкций и путаете "горячее с зеленым".
За голосование в ООН санкции не вводят - нельзя наказывать за позицию и мнение (хоть и позорное).
Санкции введены против возможных исполнителей политических убийств - Шеймана, Сивакова, Наумова и Павлюченко ( член совбеза, два бывших министра МВД, полковник спецназа).
Хотя лично я считаю - этого мало. Все семейство Лукашенко тоже должно быть нерукопожатным и невыездным. Политические и экономические контакты должны вести люди не замаравшие себя политическими репрессиями.
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Санкції просто смішні.. Це фарс. Зникло 4 опозиціонери, і всього навсього 4 не можна їздити в ЄС... ФАРС!!!
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Не понимаю...зачем воровать людей, как в Белоруси, если можно просто убивать, как в Украине. Исчезнувший человек порождает надежды и ...санкции, а так, убили, следствие ведётся... и забыли.
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Гуд, теперь то уж хитрозачес отомстит Украине в ООН. Постойте, так он уже раньше "отомстил" 😷
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