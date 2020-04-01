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 Політика України, Суспільство
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 "Це - свинство", - Аваков заявив, що третина з евакуйованих з Балі українців полетіла туди після прохання Зеленського повернутися в країну

Кожен третій пасажир евакуаційного рейсу з Балі вилетів з країни після заклику президента України Володимира Зеленського до українців з проханням повернутися в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook в ніч на середу.

"13-го березня президент Зеленський звернувся до українців повернутися в країну, в зв'язку з епідемією, яка насувається... а тут дивлюся - кожен третій з тих, хто повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі ... полетіли з країни на Балі .. 13, 14, 15 березня (!!!).

Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вирує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті і … вимагають їх повертати!

Також дивіться: Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів із Балі. ВIДЕО

Це - свинство, не по закону, не по суду - по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших???", - написав він.

Аваков підкреслив, що так чинити не можна, оскільки це нечесно щодо мільйонів людей, які живуть в країні: "Понад 75% випадків зараження коронавірусом у Києві - прилетілі на літаках люди, 25% вторинне зараження від них же - вже в Києві ..."

"Адже зрозуміло ж чому потрібна обсервація, медичний огляд і тест .. Чи тисячі смертей у Європі нічому не вчать?" - резюмував міністр.

Також дивіться: Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі "Козацький" у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер.

Зазначимо, що після повернення з-за кордону українці мають два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом із В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Здебільшого це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. 30 березня виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.

Це - свинство, - Аваков заявив, що третина з евакуйованих з Балі українців полетіла туди після прохання Зеленського повернутися в країну 01
Це - свинство, - Аваков заявив, що третина з евакуйованих з Балі українців полетіла туди після прохання Зеленського повернутися в країну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185878
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков, у нас государство или детский сад? Какие просьбы? Должны работать законы и обязательное их исполнение. А Зеленский пусть просит свою жену. Кому нужны его просьбы? В январе этого года СНБО тоже "просило" не вывозить маски из Украины. Послушали, вывезли 640 тонн дешевых масок в 48 стран мира. Оставили Украину с масками по 90 грн за штучку одноразовую на 3 часа. И дальше будем так руководить страной?
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Це лоховство влади. Бо коли закривають кордон, то хер хто вилетить при всьому бажаннi.
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аваков, есть, что сказать по видео раздачи должностей ермаком?....
там походку сличать не нужно
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Власти надо было разговаривать с тураператорами, что бы они переносили туры или возвращали людям деньги. А так туроператоры поставили людей "раком" или едите сейчас, или деньги мы вам не вернем и тур тю-тю.
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а своїх мізків ті "люди" не мали (я вже не кажу про інстинкт самозбереження)? чи може вони недоїдали і недосипали, лише б на Балі поніжитись...
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Это беспредел туроператоров, а их в Украине не так много. Неужели с этими несколькими людьми власть не могла договориться?! или (скорее не хотела), у нас все для олигархов и большой х..р на людей.
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Зеленский подкрепил свою "просьбу" компенсацией? Какой закон нарушили вылетевшие? Почему государство обязано кого-то возвращать? Зазеркалье - по каждому пункту.
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Було зрозуміло відразу, що так і буде, а тому коли заборонили всіляке сполучення з-за кордону, то і треба було його виконуати!
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А не обязать ли таких хитрожопых оплатить перелет ? Ведь это финансируется из бюджетных денег.
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Це не свинство, це підарастичне жлобство
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Свинство - это когда эти рукожопые тырысты похерили нагло и расхерячили как пустые ведра твоих подчиненных с их многомиллардным финансированием.
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Таким ********* надо как в Индии объяснять - палками. Тогда сразу все понятно будет ...
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Лохонулся я, можно было поехать на ************, а оттуда привезли бы чартером на халяву, минумум штуку баксов сэкономить !
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обычно покупается перелет туда-обратно, так что вряд ли улетевшие люди надеялись провернуть такую схему
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Видишь ли, Аваков, все надо делать по закону а не по совести по понятиям.
Поэтому в США например так много исков в суд, граждане судятся друг с другом и с государством - главное закон, а не "понятия".
ВОт возьмем например "просьбу президента" - я к примеру не смотрю телек и не зареген в пейсбуке. Как я могу знать о чем оно там попросило?
Далее, оно "попросило" но при этом авиалинии продолжали летать, пассажиров пускали на самолет с билетами до Бали. А если бы эта "просьба" была оформлена в виде закона, то просто пассажиров с билетами до Бали или там во Вьетнам не регистрировали бы на рейс.
Короче, иди в дупу, Аваков.
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