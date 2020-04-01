 "Це - свинство", - Аваков заявив, що третина з евакуйованих з Балі українців полетіла туди після прохання Зеленського повернутися в країну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook в ніч на середу.

"13-го березня президент Зеленський звернувся до українців повернутися в країну, в зв'язку з епідемією, яка насувається... а тут дивлюся - кожен третій з тих, хто повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі ... полетіли з країни на Балі .. 13, 14, 15 березня (!!!).

Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вирує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті і … вимагають їх повертати!

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Це - свинство, не по закону, не по суду - по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших???", - написав він.

Аваков підкреслив, що так чинити не можна, оскільки це нечесно щодо мільйонів людей, які живуть в країні: "Понад 75% випадків зараження коронавірусом у Києві - прилетілі на літаках люди, 25% вторинне зараження від них же - вже в Києві ..."

"Адже зрозуміло ж чому потрібна обсервація, медичний огляд і тест .. Чи тисячі смертей у Європі нічому не вчать?" - резюмував міністр.

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Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер.

Зазначимо, що після повернення з-за кордону українці мають два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом із В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Здебільшого це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. 30 березня виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.



