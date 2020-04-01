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 Військовослужбовець у Рівному піде під суд за "службу" в спецпідрозділах "ДНР" і співробітництво з ФСБ, - прокуратура

У Рівному судитимуть військовослужбовця за проходження "військової служби" в спецпідрозділах "ДНР" і за співпрацю з ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

Встановлено, що у період з березня 2017 року по лютий 2019 року громадянин України проходив "військову службу" у спецпідрозділах терористичної організації "Донецька народна Республіка". Повернувшись на підконтрольну територію України він вступив до лав одного із підрозділів ЗСУ.

Проходячи військову службу, вказаний громадянин не відмовився від злочинних намірів, та встановивши контакт з особою, яка позиціонувала себе співробітником ФСБ Російської Федерації, збирав інформацію військового характеру про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ та передавав її останньому, що могло заподіяти шкоду обороноздатності держави.

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Обвинувачений перебуває під вартою.

Прокуратурою області затверджено та направлено до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗС України, дислокованої на Дніпропетровщині, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 258-3 КК України (державна зрада, участь у терористичній організації).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185876
 
   
 Топ коментарі
 
Розстрiляти нах !Бо то не випадковий дурилко , то ворог
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Розстрiляти нах !Бо то не випадковий дурилко , то ворог
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"установив контакт с лицом, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ Российской Федерации"Источник: https://censor.net.ua/n3185876
Странная формулировка, как будто это внутренняя проверка.
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Улюбленець Зє
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ЗЕ-ОРДА відпустить! "Только перєстаньтє стрелять". ТЕРОРИСТИ І ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ ОДНІЄЇ КРОВІ З ЗЕ-ОРДОЮ.
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прі новой власті такіх награждать нада
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жаль что у нас нет смертной казни...
а то и к свиновласти можно было бы применить сейчас...
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