 Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

Про це повідомив директор Центру профілактики і контролю захворювань США Роберт Редфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
"У людей (інфікованих COVID-19, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", - зауважив чиновник.
За його словами, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших упродовж 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", - уточнив Редфілд.
Водночас, продовжив він, у значної частки інфікованих – приблизно у 25% випадків, хвороба взагалі проходить безсимптомно. При цьому, чиновник зауважив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
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В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !
Хоча є люди з точкою зору: "Поллітра? Вдрєбєзгі???😱😱😱"©...
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