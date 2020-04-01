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 Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

Інфікована коронавірусом COVID-19 людина здатна заражати інших за 48 годин до появи перших симптомів захворювання.

Про це повідомив директор Центру профілактики і контролю захворювань США Роберт Редфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"У людей (інфікованих COVID-19, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", - зауважив чиновник.

За його словами, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших упродовж 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", - уточнив Редфілд.

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Водночас, продовжив він, у значної частки інфікованих – приблизно у 25% випадків, хвороба взагалі проходить безсимптомно. При цьому, чиновник зауважив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185874
 
 
 Топ коментарі
 
Єдиний захист від коронавірусу - власний імунітет. Більше ніщо не врятує. Зараження передається контактним шляхом. Можеш купити товар, і отримати інфекцію. Торкнутися чогось. Тернутися одягом. Повну ізоляцію, та дезінфекцію протягом тривалого часу забезпечити неможливо. День-два можна без проблем. Навіть тиждень, якщо напрягтися. Але не місяць.
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рано радоваться...их там 5-6 штук...им одного и не жалко))))
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звісно.Але провокує подальшу недолугість
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Я уже устал от короновируса!

Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд - Цензор.НЕТ 2470

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
8 хв

В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !
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Повертати території. Викидати сміття з київської хати.
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Єдиний захист від коронавірусу - власний імунітет. Більше ніщо не врятує. Зараження передається контактним шляхом. Можеш купити товар, і отримати інфекцію. Торкнутися чогось. Тернутися одягом. Повну ізоляцію, та дезінфекцію протягом тривалого часу забезпечити неможливо. День-два можна без проблем. Навіть тиждень, якщо напрягтися. Але не місяць.
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Коректніше будь ласка.Стан імунної системи.Імунітет..- щось інше
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Всі чудово знають, що вбиває імунітет. №1 - стрес, чи депресивний стан. №2 - погане харчування. №3 - нестача свіжого повітря, чи погане повітря. №4 - недостатня, або надмірна фізичан активність. №5 - антибіотики. Як влада сприяє підтримці імунітету? Карантин, та інформація ЗМІ у такому вигляді наш імунітет просто вбиває.
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недосып - забыл, одно из ключевых. Самое сильное лекарство - сон.
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"Значит надо изолировать за двое суток до появления симптомов" (с)
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Прально, "нечего беспорядки нарушать"©...
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Iz 7 liudej 6 mozet necustvovat sto oni bolni i perenoset virus zarazaja drugix,takix vet nikto netestirujet.
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Тo ж так! Нах ці маски потрібні якщо не кашляєш і не отримав позитивний результат тесту на цю холеру?
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Ситуація з кожним днем все гірше і гірше. я рекомендую всім купити антисептик для рук для себе і своїх батьків, поки не ввели тотальний карантин. захворюваність росте з кожним днем. я купувала для своїх рідних тут. офіційний дилер, виготовлено по стандартам МОЗ. https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
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За 400 гривасов ..я два літра спиртяги куплю ! Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд - Цензор.НЕТ 7127
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купи бояру...но не пей ее,а мой руки.дешево и сердито.
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Я приблизно так і дію...

Хоча є люди з точкою зору: "Поллітра? Вдрєбєзгі???😱😱😱"©...
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рано радоваться...их там 5-6 штук...им одного и не жалко))))
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Чомусь ніхто не пише, що іспанські медики в барселонській клінніці Валь дель Геброн таки зуміли! Прорвалися!!! Роботу, яка вимагала цілий рік дослідів, зробили за 15 днів. Працювали без передиху. Слухаєм уважно! Вони зуміли розшифрувати код генома коронавірусу. Брали штами двох інфікованих. Код є, а це означає, що можна прогнозувати мутації вірусу, як він вестиме себе надалі. Вони виявили ділянки , які є сталими і не мутують. Над ними працюватимуть для створення вакцини. Тепер праця над її винайденням не буде марною. Молодці!!!
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Крохобори та що ви так на дрібниці розмінюєтеся - давайте уже що всі заразні, незалежно від того чи є у вас грип чи немає ... Дебіли нах"й ...
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