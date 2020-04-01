 Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

Про це повідомив директор Центру профілактики і контролю захворювань США Роберт Редфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"У людей (інфікованих COVID-19, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", - зауважив чиновник.

За його словами, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших упродовж 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", - уточнив Редфілд.

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Водночас, продовжив він, у значної частки інфікованих – приблизно у 25% випадків, хвороба взагалі проходить безсимптомно. При цьому, чиновник зауважив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.