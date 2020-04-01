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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (1680) США (6387) Трамп (2585) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Якби не вжиті заходи, то жертвами коронавірусу у США могли стати 2,2 млн осіб, - Трамп

США успішно справляються з пандемією коронавірусу COVID-19, і це дозволило врятувати життя мільйонів людей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Дональд Трамп.

"Уявіть, щоб сталося б, якби ми нічого не зробили. Адже це не грип. Давайте просто викладемо це на папері. Ми б побачили цифру в 2,2 млн (смертей у США. – Ред.) у доволі короткий часовий проміжок", - зазначив Трамп.

Оцінюючи масштаби поширення вірусу, американський лідер зазначив, що є надія уникнути прогнозованого показника в 100 тис. летальних випадків у США, якщо буде вжито всіх необхідних заходів обережності.

У Білому домі пояснили, що цей прогноз заснований, зокрема, на сценарії, за якого з вкрай серйозним спалахом коронавірусу, подібно до того, який зараз спостерігається в Нью-Йорку, зіткнуться й інші великі міста США. При цьому нині є надія, що такого катастрофічного розвитку подій вдасться уникнути.

"Ми сподіваємося, цього достатньо", - заявив Трамп, кажучи про те, що вже вжиті заходи з боротьби з COVID-19 не вимагають посилення.

"Я думаю, ми і так вжили дуже жорстких заходів" - додав американський лідер.

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Трамп підкреслив, що жителі країни вже "хочуть повернутися до роботи", і тому потрібно якомога швидше перемогти коронавірус.

Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, лідером за кількістю випадків заражень залишаються США.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185872
 
 
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2 триллиона долларов в экономику - справятся.
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Популист который срался и орал что вирус фигня-- дебил .
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Сто процентно++ нічого не робив поки хворих не стало 100 тис а потім розказує що йому мішав імпічмент, його реально зараз спасає рівень американської медицини від високої смертності, там вмирають переважно люди без страховки, тому що вчасно не отримують допомоги...
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Недолуге самовихваляється...Відповідальності - зіроу
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думаю появится несколько мемов про китайцев в чарли хебдо.
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Жорсткі мєри в США. Жорсткіше нікуди.
Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп - Цензор.НЕТ 853
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Самолеты не летают и не ходят поезда
нет там придурошного авакяна с его придурошним карантином
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Если бы не Я.. Я...Я... в Америке умерло 2,2 миллиона ( что то он смельчил, нужно было сказать 22 миллиона) Но только моему мудрому.. нет не так.. МУДРЕЙШЕМУ, ВОСХИТИТЕЛЬНОМУ, НЕПРЕВЗОЙДЕННОМУ руководству можем обойтись всего то 240 тысячами. ( Петух гамбургский, хотя при чем тут Гамбург, скорее нью йоркский))
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Трамп сделал упредительные ходы.1. Импичмент виноват.2 .Он загадал 200 тыс жертв.но их будет намного меньше и это он себе запишет в плюс,дескать он гений!Всё для победы на выборах.
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