 Якби не вжиті заходи, то жертвами коронавірусу у США могли стати 2,2 млн осіб, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Дональд Трамп.

"Уявіть, щоб сталося б, якби ми нічого не зробили. Адже це не грип. Давайте просто викладемо це на папері. Ми б побачили цифру в 2,2 млн (смертей у США. – Ред.) у доволі короткий часовий проміжок", - зазначив Трамп.

Оцінюючи масштаби поширення вірусу, американський лідер зазначив, що є надія уникнути прогнозованого показника в 100 тис. летальних випадків у США, якщо буде вжито всіх необхідних заходів обережності.

У Білому домі пояснили, що цей прогноз заснований, зокрема, на сценарії, за якого з вкрай серйозним спалахом коронавірусу, подібно до того, який зараз спостерігається в Нью-Йорку, зіткнуться й інші великі міста США. При цьому нині є надія, що такого катастрофічного розвитку подій вдасться уникнути.

"Ми сподіваємося, цього достатньо", - заявив Трамп, кажучи про те, що вже вжиті заходи з боротьби з COVID-19 не вимагають посилення.

"Я думаю, ми і так вжили дуже жорстких заходів" - додав американський лідер.

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Трамп підкреслив, що жителі країни вже "хочуть повернутися до роботи", і тому потрібно якомога швидше перемогти коронавірус.

Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, лідером за кількістю випадків заражень залишаються США.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.