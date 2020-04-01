 МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на середу.
"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так ... Заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка", - написав він.
Також Аваков повідомив, що у тих, хто зараз перебуває на обсервації в київських готелях, завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - візьмуть матеріали на ПЛР тест: "За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньою ізоляцією і контролем з боку поліції та санітарних лікарів. Непокора - санкції ст. 325 КПК".
Також міністр додав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, на цей момент уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цій санкції (всіх громадян встановлено) - санкція: штраф до 17 000 гривень.
"Якщо у когось із пасажирів рейсу буде виявлено вірус - поліція ухвалить рішення про висунення обвинувачень відповідно до ст.325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років. Жодних іграшок і жартів … У нас вже загинуло від вірусу 17 осіб", - наголосив Аваков.
"Усім пасажирам рейсу, проте, - бажаю здоров'я! А майбутній породіллі - спокійних пологів і здорового малюка!" - резюмував міністр.
Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці мають два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом із В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Здебільшого це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. 30 березня виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.
Нагадаємо також, що увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито повністю - і далі про українців, які залишаться за її межами, будуть піклуватися дипломати.
Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.
Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
Он теперь решает все...
Ну что малороссы, довыбирались....?
Выбрали еврея, но рулит армянин...
А это точно Украина....?
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(ответ: было не просто лучше, а лучше раз в 100)
-А что при твоем Порошенко лучше было?
маски здоровым носить не надо (если только вы не ухаживаете за больными). Тем более создавая их дефицит.
У немцев даже есть слоган "Оставь маску врачу"
обычный ментовской пестешь.
они не контролируют ситуацию - ее никто не контролирует.
И ты, и твое сраное МВД.
Если ты "не дашь согласия на чартер", его даст любой местный клерк (за бабло).
Если клерка не найдется, народ приедет на автобусе.
Если ты прикажешь остановить автобус, его пропустит любой мент за бабло.
Если такого мента не найдется, народ просто дест песты твоим "орлам", и пойдет по домам, как сделал это в Борисполе.
Если МВД пришлет повестку, ее выкинут в урну.
Не смеши нарид.
А то ты уже бубачку начинаешь напоминать.
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Зельц явно держит этого козла, что бы уволить для повышения рейтинга, когда будет край.
И вот, край наступил и хитрый жидоармян подкинул компромат на Ермака, что бы отвлечь от себя внимание.