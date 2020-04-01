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 Політика України, Суспільство
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 МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер для евакуації українців з-за кордону під час пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на середу.

"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так ... Заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка", - написав він.

Також Аваков повідомив, що у тих, хто зараз перебуває на обсервації в київських готелях, завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - візьмуть матеріали на ПЛР тест: "За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньою ізоляцією і контролем з боку поліції та санітарних лікарів. Непокора - санкції ст. 325 КПК".

Також міністр додав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, на цей момент уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цій санкції (всіх громадян встановлено) - санкція: штраф до 17 000 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі "Козацький" у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Якщо у когось із пасажирів рейсу буде виявлено вірус - поліція ухвалить рішення про висунення обвинувачень відповідно до ст.325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років. Жодних іграшок і жартів … У нас вже загинуло від вірусу 17 осіб", - наголосив Аваков.

"Усім пасажирам рейсу, проте, - бажаю здоров'я! А майбутній породіллі - спокійних пологів і здорового малюка!" - резюмував міністр.

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці мають два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом із В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Здебільшого це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. 30 березня виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.

Нагадаємо також, що увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито повністю - і далі про українців, які залишаться за її межами, будуть піклуватися дипломати.

Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.

Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков 01
МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185870
 
 
 Топ коментарі
 
Куда зебил пропал и почему у нас в стране рулит Аваков?
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Не давать спуску ни одному нарушителю карантина!!Нечего сеять смерть вокруг себя!.А кто хочет вернуться -своё авто или пешки.Всех примут.На обсервацию.А на тернопольщину нужно вводить дополнительные силы НГ и санврачей!Почаев блокировать!!!!
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Появився новий "тато нації" і дитину поставив в куток на коліна на гречку МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 2576
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да, да... все штаммы уже внесены в питательный бульон. должен быт экспоненциальный рост. но его официально нет. почему? кто помнит Чернобыль этот вопрос не задаёт.
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Куда зебил пропал и почему у нас в стране рулит Аваков?
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***** забилося в бункер в метрополітені....,витрахує з зелярви зебльонишів
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Лена то ли в Швейцарии, то ли в Швеции.
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Появився новий "тато нації" і дитину поставив в куток на коліна на гречку МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 2576
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Я давно говорил, готовится узурпация. Теперь она подготовлена. Менты с армией, тут главное - до средины апреля, иначе народ неудержимо ломанется на посадочную.
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Путлера не спас даж омериканский скафандр... МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 5951а пиар был выше Антенны,доктор Проценко принял дурака в своей больнице и сам заразился...
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Не давать спуску ни одному нарушителю карантина!!Нечего сеять смерть вокруг себя!.А кто хочет вернуться -своё авто или пешки.Всех примут.На обсервацию.А на тернопольщину нужно вводить дополнительные силы НГ и санврачей!Почаев блокировать!!!!
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Сколько Вы лично готовы сидеть под домашним арестом без доходов? Кстати, а какова светлая цель этого всего?
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Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. -чартеры в москву для Мертвечука и Рабиновича?
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те відчуття, коли якийсь армян забороняє українцям повертатись на власну Батьківщину.
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встречайте нашего нового преЗедента товарисча Авакяна...!!!
Он теперь решает все...
Ну что малороссы, довыбирались....? МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 7203
Выбрали еврея, но рулит армянин...
А это точно Украина....?
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и ваабче, шо, при вашем Порошенке лучче было?!

=====
(ответ: было не просто лучше, а лучше раз в 100)
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Ну если ты намекаешь на Пороха то порох не еврей! И вобще по мне лучше еврей чем кацап!
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євреї бувають різні.... наприклад - бєня.... виберіть такого в президенти і забудете, де в якій країні ви вчора жили
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Мужик у тебя лопата в жопе торчит
-А что при твоем Порошенко лучше было?

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Но при этом разрешили пересечение границы пешком и на личном транспорте . ( легковом), приняли постановление о открытии работы рынков, и разрешение ( заболевшим) посещать магазины, аптеки и больницы.. ( прочее прилагается). Детские площадки продолжают функционировать, люди собираться, маски носит от силы 25%, значительное количество товаров в магазинах не расфасовано.. Ну вот где то так...
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"маски носит от силы 25%,"
маски здоровым носить не надо (если только вы не ухаживаете за больными). Тем более создавая их дефицит.

У немцев даже есть слоган "Оставь маску врачу"
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А що із заробітчанами із тої самої Італії які приїзджають приватними бусами, їм дають писульку на кордоні, якою по приїзді вони просто підтираються і зразу при виході із буса йдуть по магазинах без масок а в коментарях виписують що маски не має де купити а їсти щось треба, а потім ще й роблять застілля відмічають приїзд....
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"все граждане установлены" - еще бы не установить. Списки пассажиров раз, паспортный контроль - два.
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а мой сосед, вернувшийся 2 недели назад из Италии на своем микроавтобусе, как таксовал так и таксует. С первых дней приезда.
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хотя мне наивному казалось, что уж микроавтобусы , вернувшиеся за этот период изза границы, менты должны уметь отлавливать "на раз".
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та ни хрена там не установлено.
обычный ментовской пестешь.
они не контролируют ситуацию - ее никто не контролирует.
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дядя Аваков, ты - импотент.
И ты, и твое сраное МВД.
Если ты "не дашь согласия на чартер", его даст любой местный клерк (за бабло).
Если клерка не найдется, народ приедет на автобусе.
Если ты прикажешь остановить автобус, его пропустит любой мент за бабло.
Если такого мента не найдется, народ просто дест песты твоим "орлам", и пойдет по домам, как сделал это в Борисполе.
Если МВД пришлет повестку, ее выкинут в урну.

Не смеши нарид.
А то ты уже бубачку начинаешь напоминать.
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Аваков нынче и швец,и жнец,и на дуде игрец.
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.Коли вже той харківський мусор мову почне вивчати ? ..
..
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Мое мнение - компромат на Ермака делали люди Авакова.
Зельц явно держит этого козла, что бы уволить для повышения рейтинга, когда будет край.
И вот, край наступил и хитрый жидоармян подкинул компромат на Ермака, что бы отвлечь от себя внимание.
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Пізно схаметувся ти... Це твоє погоняло? Так тебе називають? "Бе-бе-бе" Чи є інші клікухи?
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аваков не януковощ даст звиздюлей мало не покажется и будет прав
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