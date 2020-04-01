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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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 COVID-19: у світі захворіли 859,8 тис. осіб, померли - 42,3 тис., одужали - 178,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 квітня в усьому світі зареєстрували 859 796 випадків зараження коронавірусом, 31 березня інфікованих було 785 979 осіб. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 178 301 особа. Також у всьому світі зареєстрували 42 341 летальний випадок.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.

В Італії за цей час захворіли 105 792 особи. Водночас померло 12 428, вилікувалися 15 729 осіб.

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Іспанія повідомляє про 95 923 інфікованих. Серед них 19 259 одужали, померли 8464 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції. Китай вже змістився на четверту позицію. Так, у Франції померли 3523 особи, в Німеччині - 775, у Великій Британії - 1793, в Ірані - 2898, у Нідерландах - 1040, Бельгії - 705, Туреччині - 214.

COVID-19: у світі захворіли 859,8 тис. осіб, померли - 42,3 тис., одужали - 178,3 тис 01

Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених під час ПЛР-досліджень. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 17 летальних випадків, одужали - 10 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185866
 
 
 Топ коментарі
 
А де ви ополонку знайшли, в мене абрикос розквітнув.
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на расиси еще не визде льод растаял COVID-19: в мире заболели 859,8 тыс. чел., умерли - 42,3 тыс. чел., выздоровели - 178,3 тыс. чел. - Цензор.НЕТ 3297
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ага, якшо харашо будеш сібя вєсті, то санітари в прорупь і воду нальют
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А ЯК ТАМ хОРОШКОВСЬКИЙ? Як проходить лікування ніщєго мільярдера за державний кошт?
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Ше в Ухані вчитель-англієць вилікувався грогом: в чай добавляєте шось крепке - ром, коньяк, сампанжене.
А краще глінтвейн. Готую із сухого червогого вина на десяти прянощах: аракіс, бадьян, кардамон, перець чорний, духмяний, кориця, ваніль, мускат, гвоздіка, імбир. Пити гарячим. Божественно і целєбно. Тільки очі синіють, та віруси відступають. А щас йа лімончелло заварю. Тільки лимони тра' брати зі садка незаражених макаронніків
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А я в проруби купаюсь, манал я твои чаи и прочую ересь.
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А де ви ополонку знайшли, в мене абрикос розквітнув.
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несколькы стаканчикыв это много как бы , тут истерикы и нычалась.
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ага, якшо харашо будеш сібя вєсті, то санітари в прорупь і воду нальют
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ага, у вас порядки такі - хто першим схопив халат, тот і дохтор
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сегодня в этом курятнике выживут не только лишь все. Редко кто может это сделать
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