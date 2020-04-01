 COVID-19: у світі захворіли 859,8 тис. осіб, померли - 42,3 тис., одужали - 178,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 178 301 особа. Також у всьому світі зареєстрували 42 341 летальний випадок.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.

В Італії за цей час захворіли 105 792 особи. Водночас померло 12 428, вилікувалися 15 729 осіб.

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Іспанія повідомляє про 95 923 інфікованих. Серед них 19 259 одужали, померли 8464 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції. Китай вже змістився на четверту позицію. Так, у Франції померли 3523 особи, в Німеччині - 775, у Великій Британії - 1793, в Ірані - 2898, у Нідерландах - 1040, Бельгії - 705, Туреччині - 214.

Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених під час ПЛР-досліджень. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 17 летальних випадків, одужали - 10 осіб.