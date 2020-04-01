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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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 Від коронавірусу може померти до 240 тис. американців. Трамп попередив, що наступні два тижні будуть "дуже важкими"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців і країни загалом будуть "дуже болючими" у світлі боротьби з коронавірусом. США мають бути готовими до того, що кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 у найближчі два місяці становитиме 100-240 тисяч, навіть якщо американці і далі зберігатимуть відстань один від одного.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі ввечері у вівторок, 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він також закликав жителів Штатів дотримуватися вказівок влади та рекомендацій лікарів у період карантину через поширення коронавірусу.

"Для американського народу абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті", - підкреслив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня

Американський лідер також заявив, що наступні два тижні будуть дуже важкими і болючими".

За оцінками робочої групи Білого дому з боротьби з коронавірусом, пік смертей припаде на найближчі два-три тижні.

Доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, що входить до складу робочої групи Білого дому, заявив, що жителі США мають бути готовими до того, що жертвами коронавірусу потенційно можуть стати до 100 тисяч американців.

"Якою б шокуючою не була ця цифра, ми маємо бути до неї готовими. Чи буде так багато [смертей]? Я сподіваюся, ні, і я думаю, що чим більше ми будемо наполягати на пом'якшенні [епідеміологічних заходів], тим вищою є ймовірність досягнення такої кількості. Однак будьмо реалістами, нам потрібно бути готовими до того, що ми побачимо це", - заявив Фаучі.

Він уточнив, що подібний рівень смертності неприйнятний, і що адміністрація "зробить усе можливе, щоб знизити" майбутню смертність.

"Чарівної кулі не існує, - заявила імунолог Дебора Біркс, яка є координатором робочої групи.

"Немає чарівної вакцини або терапії", можна говорити тільки про поведінку, яка могла б вплинути на хід цієї вірусної пандемії.

Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, лідером за кількістю випадків заражень залишаються США.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185865
 
 
 Топ коментарі
 
трамп тоже клован вроде зе. но там есть система сдерживаний и противовесов.
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Трамп никто, обычный бизнесмен, по нашим меркам как начальник автобазы, другое дело Владимир ЗЕленских - Менеджер и управчленец топ уровня От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 7298 От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 1048
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трамп тоже клован вроде зе. но там есть система сдерживаний и противовесов.
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У вас все клованы.
Кроме по, конечно.
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Трамп никто, обычный бизнесмен, по нашим меркам как начальник автобазы, другое дело Владимир ЗЕленских - Менеджер и управчленец топ уровня От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 7298 От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 1048
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В США резко увеличивается смертность от вируса, 770 за последние сутки, боюсь Трампу все таки придется вводить карантин.
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Хочу бачити Трампа в американській лікарні в російському ОЗК.
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Пару месяцев назад американцы самодовольно поставили себя на первое место по готовности к пандемии.


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Смертність в них в 20 разів менше ніж в Італії, подивимось далі.
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По штуцеру баксів кожному відвалили і ще й ратують, що у них буде важко?
Оно у нас, ХЗ скільки ЗЕлені навалило, а ми ще тримаємось, вже майже рік.
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Ше в Ухані молодий вчитель-англієць вилікувався грогом: в чай добавляєте шось крепке - ром, коньяк, сампанжене.

А краще глінтвейн. Готую глінтвейн із сухого червогого вина на десяти прянощах: аракіс, бадьян, кардамон, перець чорний, духмяний, кориця, ваніль, мускат, гвоздіка, імбир. Пити гарячим. Божественно і целєбно. Тільки очі синіють, та віруси відступають.

А щас йа лімончелло заварю. Тільки лимони тра' брати зі садка незаражених макаронніків
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Що в Трампа не забереш, він не ховається в бункер під ліжко.
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Да он имбицил обыкновенный, месяц тому ржал и говорил что это все херня а не вирус
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Даремно ви так, всі його ужимки ховають його наміри дати по пиці тим популістським режимам що склались у світі, за ним стоять самі консерваторські верстви населення США.
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Ниче )))) рашка- говняшка уже отправила самолет с помощью. Правда ватопитеки интересуются не могло бы правительство помощь кроме Италии и Америки еще прислать и в регионы
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А хрен его знает. Пишут что уже вылетел ( сначала думала фейк, но теперь думаю что таки правда)
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Серйозно? Москалі, в яких самих жопа лише починається, відправили допомогу в США? Що вони туди повезли, глод і лапті?
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РАБссиянцы из Италии перегрузили контейнеры и отправили Трампычу,КГБист Кокаинист добрый самаритянин... Від коронавірусу може померти до 240 тис. американців. Трамп попередив, що наступні два тижні будуть "дуже важкими" - Цензор.НЕТ 7287
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Вот и получается ,что карантин от Зе спасает жизни украинцев.Нью-Йорк -около 9миллионов. Смертей более тысячи,и это не предел!При всей нашей неповаге до нашей медицины,наши старики и дети мрут намного меньше.И Бардака у нас намного меньше,чем в Нью-ЙоркеНе даём себе и детям общаться и мы переборем первый наступ китайской заразы!
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Действительно , процент заболевших короной ,в страна бывшего совка ,значительно ниже чем на западе , и чем должен быть по расчётах на этот период эпидемии . Пишут о теории ,что нас спасает не Зе , а прививка от туберкулёза ,которую у нас делают всем новорожденным на 5 день жизни . Пoдозревают что она каким то образом предохраняет лёгкие от "короны ". Другие страны( развитые ) где буйствует эпидемия ,не находятся в зоне риска , поэтому БЦЖ - прививку там зачастую игнорируют . Этой теорией уже заинтересовались ведущие вирусологи . Від коронавірусу може померти до 240 тис. американців. Трамп попередив, що наступні два тижні будуть "дуже важкими" - Цензор.НЕТ 500 .
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Трамп старий маразматик, який два місяці не реагував на короновірус, в результаті в штатах не було тестів, тому що китайські екпрес вони не купляли, вважають що гадання на ромашці ефективніше, не хватало масок в лікарнях, тому що американську компанію 3М ніхто не заставив в першу чергу продавати в штати....
А тепер він бреше що не реагував на загрозу, тому що був занятий імпічментом..
Але реально в штатах дуже багато ІВЛ і великі запаси лікарств того же плаквеніла, і тому така низька смертність причому більшість померлих ті немає страховки
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Лохматое Чмо надо уже давно повесить. Из-за этого дебила тысячи людей в Америке умерло и еще умрет Оно дурака включало, говорило, что никакого вируса нет, что солнце выйдет и15 апреля все закончится. Государство оказалось абсолютно неготовым, несмотря на огромные ресурсы. В аптеках масок нет, Карл! В Америке нет грьобаных масок! Вот вам еще один пример, до чего доводит президенство клоуна.
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