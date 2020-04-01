 Під час удару бійці ОС ліквідували трьох найманців РФ і ворожу БМП на Донбасі, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об’єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.
#Путин превратил страну в тяжело больного пациента с населением пораженным психиатрическим заболеванием, переходящим в массовый психоз
https://twitter.com/i/status/1244711013532020742
URL:https://twitter.com/newkc14/status/1244711013532020742
Текст:https://twitter.com/i/status/1244711013532020742
подтверждение убийства генерала Сулеймани пришло примерно через 3 часа после первых слухов об этом. Теперь те же слухи, что его преемник генерал Каани был убит в результате авиаудара возле Хомса в Сирии несколько часов назад.
У Зе немає вибору. После каждого слова ФАС А ТУ будет новые материалы их уж очень много. Там ИРАН СИРИЯ АФГАНИСТАН и.......наем......лещ.....
Брата Єрмака через скандал позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони