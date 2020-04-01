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 Під час удару бійці ОС ліквідували трьох найманців РФ і ворожу БМП на Донбасі, - штаб

31 березня українські військовослужбовці ліквідували трьох російських окупантів і знищили ворожу бойову машину піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об’єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС

Під час удару бійці ОС ліквідували трьох найманців РФ і ворожу БМП на Донбасі, - штаб 01
Під час удару бійці ОС ліквідували трьох найманців РФ і ворожу БМП на Донбасі, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185863
 
   
 Топ коментарі
 
Сергей Иванович Наев это вам не сивоха!
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З'явися Наєв і стали кацапи відгрібати. А то набрид вже плач Ярославни типу " ми за мир, а нас звиздять. Прекратим стрелять, підставим ліву щоку"
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Сергей Иванович Наев это вам не сивоха!
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Хунта схвалює та ставить величезний ЛАЙК !
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З'явися Наєв і стали кацапи відгрібати. А то набрид вже плач Ярославни типу " ми за мир, а нас звиздять. Прекратим стрелять, підставим ліву щоку"
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Ну во первых он не там появился где вы думаете
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На вихідних дивився "Чистилище" Александра Невзорова, почитав коментарі і зрозумів, що це просто неймовірні істоти... Треба декілька заборів на кордоні з ними будувати.
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Почитай коментарі на Цензорі і тобі можливо захочеться те саме зробити зі своїм компом. За певних обставин настрої будь-якого стада можна змінити на прямо протилежні. Головне щоби у того, хто буде це робити, було бажання довести задумане до кінця, а не зупинитись "гдєто посєрєдінє".
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почему то не работает переход по ссылке. Скопировать ссылку и вставить в браузер.

https://twitter.com/i/status/1244711013532020742
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Действительно, помогает только копирование ссылки (?).
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Ой ой ой кажется Израиль грохнул приемника Сулеймани

подтверждение убийства генерала Сулеймани пришло примерно через 3 часа после первых слухов об этом. Теперь те же слухи, что его преемник генерал Каани был убит в результате авиаудара возле Хомса в Сирии несколько часов назад.
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Придурок Ермаку сразу говорили "куда ты рипаешся". Никто не начинает мочилово с одним видео. Раз слито видео, значит там доказательная база уже подготовлена ​​и таких видео записано десяток. Будут выдавать порционно и документы и видосикы
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если Ермак попал в самом деле с Афганом, Ираном, левой продажей оружия (не важно, что решит НАБУ, записи у всех разведок мира уже с реальной проверкой), то , поверьте, отмываться и десятилетиями, будет вся Украина со всеми последствиями Это если еще мы сами не влетим под санкции
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Воїни України, нищить клятих расіянських окупантів без болю та жалю!!!
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Єрмак сьогодні дав майстер клас,як не потрібно вести інформаційну боротьбу.Перш ніж виходити в публічний простір,потрібно з'ясувати хто грає проти тебе,навіщо і що у нього на руках.І від цього будувати комунікації.А якщо тикати пальцем в небо, потрапиш в лайно.
У Зе немає вибору. После каждого слова ФАС А ТУ будет новые материалы их уж очень много. Там ИРАН СИРИЯ АФГАНИСТАН и.......наем......лещ.....
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Процесс пошел
Брата Єрмака через скандал позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони
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Цвіль прорвало: Зеленський повернув найгірші корупційні схеми Сьогодні хіба імбецил ще не розуміє: Зеленський- це корупція, капітуляція, брехня, зубожіння, мародерство, профнепридатність Але мене тішить, що в зеленому серпентарії клоуни жеруть один одного
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Гарна новина... Сподіваюсь це не жарт на 1 квітня
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