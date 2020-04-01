EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  7581  89
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1532) карантин (1680) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що обмеження, викликані поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані в другій половині травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook в ніч на середу.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає, - бреше. Усе залежатиме від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - написав він.

Аваков наголосив, що поки карантин скасовано лише в Китаї: "Країни навколо нас щодня посилюють заходи обмежень ... від Польщі, яка з 1 квітня запроваджує більш жорсткий режим карантину, до комендантської години в Ніцці та заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії та тій же Москві і Нью-Йорку".

"Подивимося, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше за нас ... Але, якщо чесно ... треба бути реалістами. Моя думка: країна почне повертатися до нормального життя – не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - зазначив глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков

Водночас Аваков акцентував увагу на тому, що зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії: "Якщо не будемо масово обніматися і шашличити в парках, нагороджуючи один одного вірусом, - можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат".

"Усе в наших руках і в руках Бога, звичайно", - резюмував міністр.

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков 01
Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185862
 
 
 Топ коментарі
 
кстати, придворніе порохоботи согласно последним голосованиям разгоняют тему Зеленский продался Пороху. Зеленский Пороху. Ибо Порох не продается. Порох может тока покупать

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 5816
 показати весь коментар
 
по сравнению с зелохом порох - гигант мысли и отец украинской демократии
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що ще збираються продати окрім землі?
 показати весь коментар
 
 
И этот импотент на голову самый умный в зелёной власти! Нет слов, одни выражения! Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков - Цензор.НЕТ 2936
 показати весь коментар
 
 
Вангую. Вся эта лабуда продлится до конца августа. Как вчера сказал Макрон, после этого кризиса будет ,наступит, новый мир. Наверное Хаксли имел ввиду.
 показати весь коментар
 
 
Хаксли то антиутопия. А на самом деле будет то, что в Библии написано - мировое царство антихриста. Не на долго, на 7 лет всего. А потом конец и Царство Бога. Все к этому идет, только когда придет - неизвестно.
 показати весь коментар
 
Ой сомневаюсь, сейчас на Пасху начнется новая волна приезжих в Украину.
 показати весь коментар
 
 
позакрывали. Чертов андроид, незаметно подставляет свои слова.
 показати весь коментар
 
 
Ну, если только звериными тропами.🤔
 показати весь коментар
 
Поживемо - побачимо. Щонайменьше сьогодні люди пішли до соцмереж від вимушеного дефіцита соціального спілкування. А це може спрацювати, як політизація суспільства і політичний розвиток, дорослішення цього самого суспільства. Можна купити десяток тисяч тролів і загадити мережі потрібною тобі брехнею. Але декілька мільонів незалежних користувачів соцмереж не купиш. Тому цей "карантин" може зіграти корисну річ і російський чмирьок Зєля, що випадково опинивсь на чолі України(за допомогою фсб), щезне. Щезне на користь справді українського Лідера. Лідера, який буде вперше УКРАЇНСЬКИЙ, за всі часи Незалежності.
 показати весь коментар
 
 
Лідер, звісно, є. Але люди його не оберуть сьогодні. Сьогодні для порятунку країни треба треба людина, що буде компромісна і буде мати на собі мінімум негативу. Такою людиною бачу Олену Зеркаль. Або Олега Дубіну. Вони обоє довели свою фаховість, свій інтелект і їх справи самі свідчать про це.
 показати весь коментар
 
 
Людина ще за Кучми був войовничим українофобом, а сьогодні став войовничим бандерівцем. Завтра ким він буде? Може це не Гончаренко міняється? Може це міняються його хозяї?
 показати весь коментар
 
кстати, придворніе порохоботи согласно последним голосованиям разгоняют тему Зеленский продался Пороху. Зеленский Пороху. Ибо Порох не продается. Порох может тока покупать

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 5816
 показати весь коментар
 
 
по сравнению с зелохом порох - гигант мысли и отец украинской демократии
 показати весь коментар
 
 
Основатель Партії Регіонів. Вірний міністр в уряді Азарова, а тепер слуга зебілів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тупорилий нарид не доріс до Яроша чи хоча б Садового
Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 4033
 показати весь коментар
 
 
Ні Ярош, ні Садовий, ні Юля не пройдуть сьогодні. Треба хтось інший.
 показати весь коментар
 
 
Может Алексей Порошенко? Куда там до него тому Ярошу?
 показати весь коментар
 
Не жартуйте. Зараз не час. Навіть попри Першого Квітня
_________________
У вас вся дупа біла. Не вірите? Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 9309
 показати весь коментар
 
Дебил, еще раз обьясняю, партия Европейская солидарность последовательно выступала ЗА РЫНОК ЗЕМЛИ, ее поправки были приняты, поэтому она проголосовала за.
 показати весь коментар
 
 
Я к стати эту дату сразу озвучил ( окончание череды всех праздников) - 15 мая. Это День который можно брать как предполагаемый минимальный вариант. Это если учитывать наплыв и движение людей в период до этой даты то настоящая картина после всего этого проявится недели через две после 15 мая ( инфицированные себя проявят) Так что Аваков конечно оптимист, по факту картина станет ясной не раньше 1 июня. Думаю в итоге так оно и будет. Ну а дальше будет видно что и как.. ( хотя снятие запрета на работу рынков, разрешение носителям вируса посещать магазины, аптеки, больницы, а по факту значит все.. полностью нивелирует карантин как таковой). Время все покажет и поставит на места.
 показати весь коментар
 
 
до 15 травня - це дуже оптимчстично. скоріше це нереально
саме у звязку з величезною кількістю дегенератів, що виїжджають великими компаніями на шашлики та в парки
вже зовсім скоро ці самі ідіоти будуть самоізолюватись сотнями на пляжах
ЯК не дивно звучить, але карантин набагато легше дотриматись у недемократичних країнах, типу Китай, Білорусь та рашка, там жрстко, за недотримання звернень влади отримаєш кийком по спині пару разів
 показати весь коментар
 
 
все правильно порахував Арсеніо Муссоріні - 1 травня на шашлик і, до 15, на кладовище
 показати весь коментар
 
 
Коли ж тебе вже - отим кийком в твоїй недемократичній країні?
 показати весь коментар
 
шашлыки, это дурня. А вот пасхальные гости с их христованием - это беда!
 показати весь коментар
 
 
А я предлагаю арестовать вирус шоб не шлялся где не попадя. Вместе с подельником гриппом.
 показати весь коментар
 
 
Твоя любовь к русскому духу ни для кого не секрет, о перепуганный любитель сыра с зелёной плесенью. Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 2060
 показати весь коментар
 
 
Если это 24.04 не закончится, то дальше все просто тупо будут этот карантин игнорировать. Не может страна, тем более такая, мягко говоря, небогатая, как Украина, стоять по "стой! раз-два.", два месяца или сколько там ворам у власти заманётся. Людям не за что жить будет, как это непонятно, я не понимаю... Вынесут их потом просто и всё. Они же своё воровство, просчеты и неспособность наладить государство, при наличии, акцентирую, всех необходимых для этого средств, просто покрывают из карманы людей, просто высасывают, выдаивают страну до конца, до последней капли. Когда у "власти" нету других средств противостоять пандемии, кроме как уморить страну экономически, в то время, как сами они люди далеко не бедные, то таких нужно выносить, и не только к политической ответственности привлекать, но и к другой.
 показати весь коментар
 
 
Все думали - он сцикло, а он оказывается - оптимист
 показати весь коментар
 
 
Аваков забыл добавить - шо страна вернется к нормальной жизни когда настоящий президент Порошенко вернется.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дебил ты что ли?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При порохе люди бедные стали. Да же если взять цену на газ при порохе почти 9 было а сейчас 5. А во вторых вы свое получили армию мову термос
 показати весь коментар
 
 
Порошенко не вернётся никогда. Успокойся!
 показати весь коментар
 
 
Не. Я буду за него голосовать. Шоб у вас, зетипиллов, случился ступор с поносом.
 показати весь коментар
 
 
Еще как вернется) круто вас Порох на банане повертел, когда наконец продавил именно свой закон о рынке земли, который в свою каденцию не успел? Так что у вас все впереди, лошары)))
 показати весь коментар
 
 
Зебіли самі його благатимуть, як й далі так піде.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда тебе кирдык. Успокойся и ползи на кладовыщэ!
 показати весь коментар
 
Ты наверно не понял, что благодаря зе!, это Украина уже почти на свалке истории? Как оно: из свалки вещать, что ктото на свалке?
 показати весь коментар
 
Т.е. собираться по ночам, в закрытом помещении в раде, что бы принять не приятное - можно. Торговать на открытом воздухе нельзя.
Кто мне объяснит логику?
 показати весь коментар
 
 
Ну кто же из ментов упустит шанс подольше иметь полномочия штрафовать за нарушение карантина. Это не штрафы за превышение скорости, которые придется им самим тоже платить,
 показати весь коментар
 
 
Как вы думаете. зетипиллы, Бубочка продержится в ОПЕ до 15 мая?
 показати весь коментар
 
 
На крайняк - в ИЗДУ переедет, там безопаснее...
 показати весь коментар
 
Прогнозирую - Бубочка выходит и гнусявит - я обосрался, устал и ухожу. Разумков станет врио президента. назначит на осень выборы, и Порошенко спасет страну от кловунского зубажиння.
 показати весь коментар
 
 
після пітнацятого мая вже ніякого рітма не буде, бо жизнь вимре
 показати весь коментар
 
 
Зелёный будет дважды президентом цу украины
 показати весь коментар
 
аваков тяжко переживає що в нас не так як в масквє . скільки там в бюджеті на ментів ? перекиньте хоч третину з ментів на лабораторії по створенню вакцини і ліків
 показати весь коментар
 
 
С такими заявления Авакова сметут. Ясно же, что узурпатор.
 показати весь коментар
 
 
Правильный расчет: до начала отпускного периода народ будут держать карантином, чтобы не вышел сносить ЗЕбанду, а там лето, отпуска. Глядишь, до осени ЗЕбанда может спокойно грабить страну и загонять в стойло паРаши.
 показати весь коментар
 
 
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни, когда такие педофильный гомики и крысы как ты будут сидеть на пржизняке!!!!
 показати весь коментар
 
 
Закон о земле начнет работать минимум с 2023 года,паникеры блин
 показати весь коментар
 
 
Как бы начнет. Токо до этого времени поменяется еще раз 10.
 показати весь коментар
 
 
Про Авакова: віслюк хитрожопий! Спочатку був тампоном в Ющенка, потім в Юлі,потім в Сєні, а нині в Зе. Аваков готовий служити любому, головне щоб бути в кориті!
 показати весь коментар
 
 
Этот вирус ничем не опаснее любого другого вируса ОРВИ. Средний возраст умерших в ЕС = 80+лет. Это удобный повод для укрепления власти. Управление с помощью страха.

Почитайте, что пишет итальянский врач:

"Но на здоровых он протекает бессимптомно. По моим предположениям, если мы сделаем тесты всем гражданам Италии, то обнаружим, что как минимум половина населения уже положительна.

Все разговоры про вакцину в этих условиях - мошенничество мирового масштаба."

https://mediavektor.org/15812-italyanskiy-professor-montanari-borba-s-koronavirusom-eto-afera.html
 показати весь коментар
 
 
Аваков забув сказати якого року в травні)))
 показати весь коментар
 
 
Знову рюкзаков робе з себе месію, от бандюган!!...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору