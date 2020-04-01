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 Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб

31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів.

Позиції українських сил біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм, витративши 20 мін, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

По околицях Пісків російські найманці випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру.

Позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82 мм із загальною витратою 32 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Отримавши адекватну відповідь, ввечері ворог припинив обстріли.

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Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по українських захисниках біля Широкиного і Гнутового.

Неподалік Кам'янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Опитного збройні формування РФ обстріляли з великокаліберного кулемета, а захисників Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

"Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл і дали окупантам гідну відсіч", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм і протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції українських військовослужбовців неподалік Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - поблизу Луганського.

Увечері російські найманці застосували проти захисників Зайцевого гранатомети різних систем і стрілецьку зброю: "Наші захисники негайно реагували на кожен ворожий обстріл і прицільним вогнем по позиціях противника змусили його повернутися до дотримання режиму "тиші"".

"На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.

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Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними", - повідомили в пресцентрі ОС.

За інформацією пресцентру ОС, з початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": "Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися".

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначено в повідомленні.

Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб 01
Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185861
 
 
 Топ коментарі
 
Світла пам'ять........Спочивай з миром, воїну......
Родині та близьким співчутття.......

Пораненним одужання та сил.........
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Одного зрадника з влади видавили. Тепер треба видавлювати Єрмака. Бо дуже смердить. Поки що лише смердить...
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"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.
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Одного зрадника з влади видавили. Тепер треба видавлювати Єрмака. Бо дуже смердить. Поки що лише смердить...
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Світла пам'ять........Спочивай з миром, воїну......
Родині та близьким співчутття.......

Пораненним одужання та сил.........
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*****,сколько можно в 21 веке в окопах гнить и людей терять?!?!...Где Байрактары, где наши Джавелины и прочая хрень хваленая- для дистанционного уничтожения колорадов?!...
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А клятим расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі разом з путін-***** та його коблом!!!!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 5297

Убей русское животное
Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 559
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