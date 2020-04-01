 Самоізоляція по-королівськи: монарх Таїланду сховався від коронавірусу в альпійському готелі із 20 коханками, - ЗМІ

Про це пише видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ.
Маху Вачіралонгкорну 67 років. У нього є 4 офіційні дружини, але чи супроводжують вони його в цій самоізоляції, невідомо.
Видання вказує, що монарха супроводжують 20 наложниць і "численні слуги". При цьому 119 осіб з почту в готель не пустили - у них виявили ознаки коронавірусу.
У себе на батьківщині, в Таїланді, Маха Вачіралонгкорн не з'являвся від початку березня. Перед тим як осісти в альпійському готелі, він з почетом подорожував різними куточками Німеччини та Швейцарії.
Багато тайців критикують розгульний спосіб життя монарха в інтернеті. Хештег #навіщонамкороль за одну добу з'явився у Твіттері понад 1,2 млн разів. При цьому критика короля в Таїланді є кримінальним злочином, і за неї можна сісти у в'язницю на 15 років.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
Я вважаю, що так не можна. Ми не для цього народжуємося.
Кожен має щось віддати від себе, допомогати, робити те, що може на своєму місці з якоюсь метою.
А отак безцільно проіснувати ... Хоча б уже для духовного зростання щось робив ...Так ні.
Хоче комусь щось довести, що він щось може у ліжку ?
Неймовірно "висока" мета.
Що він може ?
Ну, хіба шо дивитися.
Сам собі присвоїв і вручив, а тепер носить і брязкотить ...
Чим би не тішилося ...
И вообще, с каких доходов эти курорты для себя "и многочисленной свиты"?
С налогов простых таиландцев ?
Ну а зазомбироавных и дэбилов и здесь хватает.Ну правда они лучше живут ,бытово.
Хлопці, не заздріть королю, там у нього леді-бої. Тайських дівчат від леді-боїв неможливо відрізнити.
Очень приятно, Царь!
https://m.youtube.com/watch?v=S_ihXpST5NI
Бо треба ж не тільки їм лапшу вішати про =ого-го=, а й довести, що то справді так і є.
не реклама, просто здесь наличие и оперативность
здесь я брал респираторы м спирт, маски у меня и так есть. Респиратор он условно многоразовый, то есть одноразовый но его хватит на 8 и более часов. Поэтому я всегда выхожу из машины если надо в аптеку, машгазин, к поставщику. на шиномонтаж и т.д - только в респираторе.
если у кого-то есть лучше ссылки - давай
але респіратори ще вчора були по 35 грн (в аптеках такі ж самі по 80) а маски вчора були по 10
вже подорожчало
маски і рукавички садові у мене є. я брав респіратори і спирт, одного респіратора вистачить на 10-20 заходів у магазин
маски захищають лише "на вихід". тобто якщо людина вже заражена, то вона не заразить інших, але при умлві правильно одягнутої маски,тобто щільно до обличчя обовязково з прищепкою на носі
например, вот одна из моих любимых настольных игр