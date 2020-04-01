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 Самоізоляція по-королівськи: монарх Таїланду сховався від коронавірусу в альпійському готелі із 20 коханками, - ЗМІ

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн забронював для себе і почту цілий готель у німецькій частині Альп. Весь курорт закрили через коронавірус, але правителю Таїланду місцева влада видала спеціальний дозвіл.

Про це пише видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Маху Вачіралонгкорну 67 років. У нього є 4 офіційні дружини, але чи супроводжують вони його в цій самоізоляції, невідомо.

Видання вказує, що монарха супроводжують 20 наложниць і "численні слуги". При цьому 119 осіб з почту в готель не пустили - у них виявили ознаки коронавірусу.

У себе на батьківщині, в Таїланді, Маха Вачіралонгкорн не з'являвся від початку березня. Перед тим як осісти в альпійському готелі, він з почетом подорожував різними куточками Німеччини та Швейцарії.

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Багато тайців критикують розгульний спосіб життя монарха в інтернеті. Хештег #навіщонамкороль за одну добу з'явився у Твіттері понад 1,2 млн разів. При цьому критика короля в Таїланді є кримінальним злочином, і за неї можна сісти у в'язницю на 15 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185860
 
   
 Топ коментарі
 
а Хуйло-тварюка,сховалось на валдаї і оточило себе двадцятьма апаратами для штучної вентиляції Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 15
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Красномовний приклад людиноподібної істоти, але не людини.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
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Ага. Ховається од них.

Бо треба ж не тільки їм лапшу вішати про =ого-го=, а й довести, що то справді так і є.
Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8450
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Красномовний приклад людиноподібної істоти, але не людини.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
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а *****-тварюка,сховалось на валдаї і оточило себе двадцятьма апаратами для штучної вентиляції Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 15
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Угу, вентиляції дупи, бо вже бадьоро підгорає...
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Судячи з того як воно перебзділо то там без проктолога вентилятор не підключать))
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Та справа тут не в коханках, якщо ви про цей аспект. Справа у вияві зневаги до підданих - мовляв, "виживайте чи здихайте, холопи - я на вас хій клав".
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это как посмотреть, может король лично не испугался и поехал практически в эпицентр чтобы на себе испытать первый удар вируса. чтобы перебороть болезнь и своим примером вдохновить народ на борьбу (или доказать что вирус фейк)... а окружение - это документалисты-историки и передовые светила тайской медицины. все с научными степенями и портативным мед оборудованием.
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Я найперше мала на увазі те, що від нього (і таких, як він) жодної користі ні людям, ні світу.
Я вважаю, що так не можна. Ми не для цього народжуємося.
Кожен має щось віддати від себе, допомогати, робити те, що може на своєму місці з якоюсь метою.
А отак безцільно проіснувати ... Хоча б уже для духовного зростання щось робив ...Так ні.

Хоче комусь щось довести, що він щось може у ліжку ?
Неймовірно "висока" мета.
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Такі, як і він.
Що він може ?
Ну, хіба шо дивитися.
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За що ? Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1465
Сам собі присвоїв і вручив, а тепер носить і брязкотить ...
Чим би не тішилося ...
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Так,може то жiнкi його нагороджували за вдалий заход у тил
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Та и не обязательно любовницы именно женского пола, это же Тайланд)))
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Вот это король. В разнос рошел дедок. Зачем ему аж 20 + 4 !? .

И вообще, с каких доходов эти курорты для себя "и многочисленной свиты"?
С налогов простых таиландцев ?
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Так ви же в Британії. Це ви нам про Європу розповідайте.😁
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Ну Британия,как бы вышла из Европы.
Ну а зазомбироавных и дэбилов и здесь хватает.Ну правда они лучше живут ,бытово.
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.....Ну Британия,как бы вышла из Европы.... Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 3697 Про вихід з ЄС чув але щоб країна вийшла з континенту.... Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1836 дарагой ви наш гІограф Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 578
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ну острів кагбе вийшов, багато мільйонів років тому
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А чего ты хотел от кацапа под британским флагом? Мне один, как-то, в училище, доказывал, что в Антарктике моржи живут... Когда доказал, взяв книгу из библиотеки, что там нет моржей, сказал, что книга "устаревшая"... (Кстати, Британские острова - часть евразийского континента, так как находятся на одном с ним кристаллическом щите... Учёные доказали, что пролив - просто "промоина", образовавшаяся во время таяния ледника, а не разлом...).
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Красавчеґ. Почему и нет если может себе позволить.
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Зашибись, тоже так хочу, но... к сожалению не король.😬
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Да,. Тоже об этом слышал. Ну идиоты же. Смех может продлить их никчемную жизнь хоть на несколько дней.😋
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Для тайців король - це божество! Тому він так себе і поводить. Дивлюсь я на цей його гарем та дуже сумнівають, що це тільки жінки.

Хлопці, не заздріть королю, там у нього леді-бої. Тайських дівчат від леді-боїв неможливо відрізнити.
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Тому секс-турист в Таїланді може несподівано витратити свій чоловічий ОДИН РАЗ Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 2125
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Із старого фільму "Іван Васильович міняє професію"
Очень приятно, Царь!
https://m.youtube.com/watch?v=S_ihXpST5NI
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Класс ! Тут хотя бы с двумя спрятаться , а то аж 20 ! Счастливчик !
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Ага. Ховається од них.

Бо треба ж не тільки їм лапшу вішати про =ого-го=, а й довести, що то справді так і є.

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Ховаєця від обох. Жінці сказав, шо пішов до любовніци, любовніце сказав, шо жінка не пустила, а сам в бібліотєку і читать-читать!
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Женщинам ваш коммент явно не понравился.)
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Европейцы тоже не лучше этого царька. Любой каприз за ваши деньги. Тем более что именно альпийские курорты стали разносчиками заразы по всей Европе.
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..а тем временем нефть марки Юралс уже 13дол. за бочку..
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Два варианта или 1 апреля или 13 нещасливое число
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Сказка, похожая на быль... А для завистливых в слове "быль" можно к двум первым буковкам в слове добавить "бо". Остальное - просто королевский деликатный традиционный этикет.
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Какой в Таиланде забитый народ,если королл у них такой.
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В глубоком бункере сибирском скрылся вова путя - говорят, с медведицей лишь спит, люду себя не доверяет.
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Х#йло наверное плачет от зависти - такое простое решение, запретить критику...
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красавчег... и пусть весь мир подождет...
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кстати, средства защиты от коронавируса я покупал и здесь. Здесь маски. спирт, защитные костюмы и т.д.
не реклама, просто здесь наличие и оперативность
здесь я брал респираторы м спирт, маски у меня и так есть. Респиратор он условно многоразовый, то есть одноразовый но его хватит на 8 и более часов. Поэтому я всегда выхожу из машины если надо в аптеку, машгазин, к поставщику. на шиномонтаж и т.д - только в респираторе.
если у кого-то есть лучше ссылки - давай
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там же все написано
але респіратори ще вчора були по 35 грн (в аптеках такі ж самі по 80) а маски вчора були по 10
вже подорожчало
маски і рукавички садові у мене є. я брав респіратори і спирт, одного респіратора вистачить на 10-20 заходів у магазин
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і так, нагадую - маски НЕ захищають від коронавірусу
маски захищають лише "на вихід". тобто якщо людина вже заражена, то вона не заразить інших, але при умлві правильно одягнутої маски,тобто щільно до обличчя обовязково з прищепкою на носі
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Теперь я понял кто и как им рты расширяет. Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 2116
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во время карантина можно больше уделять внимание детям и всяким настольным играм
например, вот одна из моих любимых настольных игр

Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 4144
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Хоч один прислухався до поради Богуцької відносно сексу.
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Вітаю зєбілів з їх професіональним днем! З првздником вас!
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Если не коронавирус, то триппер подцепит точно. Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 2434
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Ну не идиот, сначала со всей толпой путешествовал по зараженной Европе а потом с ними заперся в отеле.
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Зеленский был бы идеальным правителем Таиланда
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Поки тайські дівчатка торгують своїми сімпотними попками на батьківщині, щоб прогодувати свою сімю, це створіння гуляє з дівками і спускає чималі гроші... я в шоці.. https://www.youtube.com/watch?v=bpxYFIObwvo
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