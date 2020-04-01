 Самоізоляція по-королівськи: монарх Таїланду сховався від коронавірусу в альпійському готелі із 20 коханками, - ЗМІ

Про це пише видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Маху Вачіралонгкорну 67 років. У нього є 4 офіційні дружини, але чи супроводжують вони його в цій самоізоляції, невідомо.

Видання вказує, що монарха супроводжують 20 наложниць і "численні слуги". При цьому 119 осіб з почту в готель не пустили - у них виявили ознаки коронавірусу.

У себе на батьківщині, в Таїланді, Маха Вачіралонгкорн не з'являвся від початку березня. Перед тим як осісти в альпійському готелі, він з почетом подорожував різними куточками Німеччини та Швейцарії.

Також читайте: Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби

Багато тайців критикують розгульний спосіб життя монарха в інтернеті. Хештег #навіщонамкороль за одну добу з'явився у Твіттері понад 1,2 млн разів. При цьому критика короля в Таїланді є кримінальним злочином, і за неї можна сісти у в'язницю на 15 років.