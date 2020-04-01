 Уряди низки країн просять громадян не жартувати 1 квітня про коронавірус

Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, влада Таїланду оголосила, що жарти на цю тему можуть спричинити покарання до п'яти років позбавлення волі.
"Не брешіть завтра, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію COVID-10 та про інфекцію", - заявила влада країни на своїй сторінці у Twitter.
Управління кібербезпеки штату Махараштра в Індії зі свого боку пообіцяло порушити кримінальну справу проти будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про COVID-19.
"Завтра 1 квітня. Щорічна традиція свята "День дурня" вже почалася в WhatsApp і соціальних мережах. Державний уряд не дозволить нікому поширювати чутки і паніку про новий коронавірус", - застерегла влада штату.
У міністерстві охорони здоров'я ФРН також застерегли від гумору на тему коронавірусу.
За останніми даними американського університету Джонса Гопкінса, у всьому світі зареєстровано 838 061 випадок COVID-19. Померли 40 708 осіб, видужали 174 115.
ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК КОЗЛОМОРДИИ
https://youtu.be/UVoGYG-Tp_s
Потому мозг и прочел как отдых
П.С. Прививка БЦЖ снижает смертность в 10 раз. Аванте Италия!
Объявление о своей отставке президент сделает в пятницуАпрель, 01 2020 147
Страшный вирус начинает продвиженье.
Чем лечить его не знают,
Но Минздрав предупреждает:
Даже водку подвергайте кипяченью.
И даже оставить наследство.
Пусть огласят весь список.
А то пошутишь про триппер, а разрешается только про геморрой.
- И давно у вас провалы памяти ?
- Какие провалы памяти ?
- До-о-октол, фто плаифхо-о-одит? Миня ффе пеледла-а-афнивают!...
- Сара, всё просто - дети не читают новостей!
(BREAKING NEWS! "Київський КПК" має намір купити корпорацію Roshen)
Про це 31 березня повідомила Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF).
За даними місцевих журналістів, цивільна поліція може затримати людей, які носять медичні маски або говорять про коронавірус COVID-19 на вулиці.
Мужчина, вы кашляете, у вас коронавирус! -
Спокойно! У меня открытая форма туберкулёза! -
Фух. Слава богу.
- ZEWA та Обухівська.
Хто знає, як довго на карантині нікого неможна впускати в дім? Бо дружина вже четверту добу стукає у двері і мене це дуже нервує.
...
Дописувачі Цензора з особливим цинізмом поклали ґвинт з приладом на це звернення
А то без шуток и жизнь скучна..
Слепаков "Вирусная", 16+
Коротше - дебілізм кріпнув
До речі - за нові факти зараження цим штамом грипу відповідальна Зе влада своїми недолугими ходами "на публіку" і делітантством навпіл з жадністю до прибутків на засобах проти грипу
Мы все счастливы,никакой радиации не ощущаем,это все западная пропаганда..,Первомай шагает по стране!
госпожа Рабинович,вы зачем избили до смерти своего мужа ?
да не била я его вовсе,просто пыталась достучаться до его сердца,супруженские обязаности выполнять надо или нет,как по вашему?
так чуваки,сегодня надо позвать Мишу Галустяна,будем пародировать Путлера и его шайку идиотов...
Юзик в ответ : не пойдет Зеля,плешивый Хмырь сразу следствие откроет и нас пасодють на 5 лет, и твой Голобородько коту под хвост...
- Нет, доктор сказал в морг, значит в морг.
какой женщине можно верить,блондинке,брюнетке или рыжей?Мудрец подумал и грит:
женщине можно верить седой,а мужчине нельзя верить,особенно Лысому