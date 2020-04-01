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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
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Все про:1 квітня (11) карантин (1680) гумор (636) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Уряди низки країн просять громадян не жартувати 1 квітня про коронавірус

Кілька країн, серед яких Таїланд, Німеччина та Індія, звернулися із закликом до співгромадян не поширювати жарти на тему коронавірусу в День сміху, 1 квітня.

Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, влада Таїланду оголосила, що жарти на цю тему можуть спричинити покарання до п'яти років позбавлення волі.

"Не брешіть завтра, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію COVID-10 та про інфекцію", - заявила влада країни на своїй сторінці у Twitter.

Управління кібербезпеки штату Махараштра в Індії зі свого боку пообіцяло порушити кримінальну справу проти будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про COVID-19.

"Завтра 1 квітня. Щорічна традиція свята "День дурня" вже почалася в WhatsApp і соціальних мережах. Державний уряд не дозволить нікому поширювати чутки і паніку про новий коронавірус", - застерегла влада штату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко

У міністерстві охорони здоров'я ФРН також застерегли від гумору на тему коронавірусу.

За останніми даними американського університету Джонса Гопкінса, у всьому світі зареєстровано 838 061 випадок COVID-19. Померли 40 708 осіб, видужали 174 115.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185859
 
 
 Топ коментарі
 
Анекдот:
Хто знає, як довго на карантині нікого неможна впускати в дім? Бо дружина вже четверту добу стукає у двері і мене це дуже нервує.
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Найден отличный рецепт! Проверен на сотнях больных В Израиле! Комбинация слабительного и снотворного снимает симптомы и убивает вирус на 100 процентов.
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Мать четверых детей после двух недель карантина совершенно случайно изобрела вакцину от коронавируса.
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Модные маски и перчаточки - тренд сезона! Респираторы женские, мужские , детские, подростковые! Только у нас! Спецмаски многослойные для покойников!
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А о стране - оккупанте можно .

ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК КОЗЛОМОРДИИ
https://youtu.be/UVoGYG-Tp_s
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Уже сегодня День дурака ,не могли на неделю раньше предупредить
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«Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайной ситуации будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч гривень (около 1 миллиона долларов)», - говорится в посте заместителя пресс-секретаря Авакова.
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мне захотелось матюгнуться. каковы результаты теста?
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Що характерно, спочатку прочитав з песимістичним наголосом... Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9853
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А я просто уставший...
Потому мозг и прочел как отдых Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6844
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Учтите! Смертность от коронавируса на уровне 3 процента в группах риска! Но смертность от узнавших о вашей болезни соседей достигает 100 процентов. Болейте молча и дома! Всем хорошего настроения и здоровья.
П.С. Прививка БЦЖ снижает смертность в 10 раз. Аванте Италия!
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Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в одном пакете риса 5789 зёрен, а в другом 5804?
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Экстренное сообщение! Зеленский подаст в отставку!

Объявление о своей отставке президент сделает в пятницуАпрель, 01 2020 147
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На жаль, новина першого апріля... навряд чи це насправді...
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Да ну на куй! Какие шутки про вирус? Тут по сравнению с ЗЕклованами все остальные шутки так, хрень полная
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Диктор начал из далёка, дескать, с Дальнего Востока
Страшный вирус начинает продвиженье.
Чем лечить его не знают,
Но Минздрав предупреждает:
Даже водку подвергайте кипяченью.
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Нам нужно быть готовыми к тому, что многие из наших близких умрут раньше времени»- Борис Джонсон, премьер-министр Британии, мотивирует жить и радоваться Жизни....
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Многие из наших близких могут сберечь нам кучу нервов.

И даже оставить наследство.
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"70% населения заразятся коронавирусом"- Меркель(тоже, та ещё оптимист)...
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А про какие болезни можно шутить 1 апреля ?
Пусть огласят весь список.
А то пошутишь про триппер, а разрешается только про геморрой.
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- Доктор, помогите, у меня провалы памяти.
- И давно у вас провалы памяти ?
- Какие провалы памяти ?
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- Доктор, что происходит? Меня все передразнивают!
- До-о-октол, фто плаифхо-о-одит? Миня ффе пеледла-а-афнивают!...
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Доктор слушает пациента и приговаривает: - Хорошо, хорошо... - Доктор, а что хорошего-то?! - Хорошо, что у меня такого нет!
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- Абрам, говорят коронавирус не липнет к детям. Как думаешь - почему?
- Сара, всё просто - дети не читают новостей!
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В Україні активізувався ринок цінних паперів. Лідером ринку є "Обухівська"
(BREAKING NEWS! "Київський КПК" має намір купити корпорацію Roshen)

Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4599
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вот КНДР и Туркменистан вообще молчат - рассадник решили устроить.
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Влада Туркменістану заборонила використовувати слово «коронавірус» державним ЗМІ та Міністерству охорони здоров'я, яке розповсюджує інформаційні брошури в лікарнях, школах та на підприємствах.
Про це 31 березня повідомила Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF).
За даними місцевих журналістів, цивільна поліція може затримати людей, які носять медичні маски або говорять про коронавірус COVID-19 на вулиці.
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В метро: - Кхе-кхе-кхе. -
Мужчина, вы кашляете, у вас коронавирус! -
Спокойно! У меня открытая форма туберкулёза! -
Фух. Слава богу.
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Зафіксовано новий випадок смерті через коронавирус. Чоловік задушив свою тещу на другому тижні спільного домашнього карантину...
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записали як дихальну недостатність, тру сторі
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- В які цінні папери зараз краще вкласти гроші?
- ZEWA та Обухівська.
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судя по всему- в лопухи(скоро лето, бизнес попрёт Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 255)
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Анекдот:
Хто знає, як довго на карантині нікого неможна впускати в дім? Бо дружина вже четверту добу стукає у двері і мене це дуже нервує.
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Пока жители Уэльса сидят на карантине, улицы оккупировали дикие козы
Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 3661
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" Мыть руки нужно не 20 секунд, а 10 минут!"- водоканал.
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ОБСЕРвацию лучще всего проводить в туалете.(КПК "ОБУХ!В).
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Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе

...
Дописувачі Цензора з особливим цинізмом поклали ґвинт з приладом на це звернення Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8341
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Дописувачі Цензора і після смерті проти течі попливуть.
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А 2 апреля уже можно будет?
А то без шуток и жизнь скучна..
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Мій котик вже починає нервувати, бо я кілька днів постійно знаходжусь в його будинку.
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Тёща долго радовалась турпутёвке в Италию. Таких внезапных подарков зять ещё не делал...
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Я думаю, після такого вірусу краще з українцями не зв*язуватися.
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Ти що, влада боїться розвінчати такий титулований коронований міф про короновірус який являючи собою теж самий грип але з відозміненим штамом, не дай Бог люди перестануть боятись той самий короновірус, це ж катастрофа Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 3582
Коротше - дебілізм кріпнув Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8389


До речі - за нові факти зараження цим штамом грипу відповідальна Зе влада своїми недолугими ходами "на публіку" і делітантством навпіл з жадністю до прибутків на засобах проти грипу Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9487
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Не шутить,мля? А что обернувшись в белый саван ползти на ближайшее кладбище? Не дождетесь,ссуки..Двум смертям не бывать,а одной не миновать.
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Все дурости,делаются с серьёзным выражением лица.Смейся в лицо судьбе Примадонна Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 143
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Люто поддерживаю мудрые (без иронии) правительства этих стран. Дурацких шуток (остановка метро, например) и так выше крыши.
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Правительства многих стран бабло нехилое моют на горе людей...,шутники блин....
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А мьі ученики, в школу ходить не будем. Мьі вируса не видели, но очень его любим.
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Из интервью советскому ТВ 1 мая 1986 года на Майдане...
Мы все счастливы,никакой радиации не ощущаем,это все западная пропаганда..,Первомай шагает по стране!
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как правильно сегодня ходить в аптеку за масками и антисептиком

Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1667
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На программе "Дети Чернобыля" советские партейные крысы всего сссра дохлого намыли и бабла и путевок для своих детишечков и родственичков которые никогда не были в Киевской области...Мрази...
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На сайте ДНР Последний рубеж, с которого шутник-пропагандист пять лет радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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В житті трапляються світлі плями. Наприклад, на флюорограмі.
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В полицейском участке Тель-Авива :
госпожа Рабинович,вы зачем избили до смерти своего мужа ?
да не била я его вовсе,просто пыталась достучаться до его сердца,супруженские обязаности выполнять надо или нет,как по вашему? Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8629
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Які ж тут жарти.Сьогодні загальнонаціональне свято: "День виборця Зєлєнского" Вітаю.
Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4881
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Зеленский заходит в студию 95 квартала...
так чуваки,сегодня надо позвать Мишу Галустяна,будем пародировать Путлера и его шайку идиотов...
Юзик в ответ : не пойдет Зеля,плешивый Хмырь сразу следствие откроет и нас пасодють на 5 лет, и твой Голобородько коту под хвост...
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- Сестричка, может мне таблеточку?
- Нет, доктор сказал в морг, значит в морг.
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У Мудреца спросили :
какой женщине можно верить,блондинке,брюнетке или рыжей?Мудрец подумал и грит:
женщине можно верить седой,а мужчине нельзя верить,особенно Лысому
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