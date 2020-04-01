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 Замість "Євробачення" буде онлайн-концерт

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2020" повідомили, що замість традиційного шоу через коронавірус відбудеться онлайн-концерт.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті "Євробачення", інформує Цензор.НЕТ.

Онлайн-шоу під назвою "Євробачення: Європа сяє світлом" відбудеться 16 травня.

Організатори розраховують, що участь в онлайн-концерті візьмуть усі конкурсанти, які планували приїхати в Нідерланди на "Євробачення". На конкурс мав приїхати 41 учасник, і тепер організатори хочуть, щоб 41 пісня пролунала онлайн.

Замість Євробачення буде онлайн-концерт 01

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Шоу транслюватимуть на каналі конкурсу в YouTube. Також організатори закликають транслювати шоу національних мовників з різних європейських країн.

Очікується, що шоу триватиме близько двох годин, виступити запросять і тих артистів, які брали участь у "Євробаченні" в попередні роки.

Пісенний конкурс "Євробачення" відбувався щорічно з 1956 року, але через пандемію коронавірусу цього року шоу, яке мало відбутися в Роттердамі з 12 по 16 травня, скасували.

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Україну мала представляти група Go_A з піснею "Соловей". Наша країна не планує змінювати свого представника, і "якщо в житті групи Go_A нічого не зміниться", саме вона представлятиме нашу країну на конкурсі наступного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185857
 
   
 Топ коментарі
 
і ганька попелюха як заспіва! як стане раком.. марувбля Вместо "Евровидения" будет онлайн-концерт - Цензор.НЕТ 9836
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Це Євробачення вже втомило весь світ. Закрийте його та вигадайте що-небудь нове, актуальне, щоб цікаво було всім, а не тільки батькам та друзям тих, хто там виступає.
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ужжос...и где теперь узреть вживую бородатых дэушек?
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ну хоть стефанчука мне не подогнал на ночь... Вместо "Евровидения" будет онлайн-концерт - Цензор.НЕТ 2985
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Я ему звонил. Просил извиниться, устал после вчерашнего.
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і ганька попелюха як заспіва! як стане раком.. ********
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Da bilo, u nas tozhe v gazetah pisali, kstati kak i pisal ranshe, Litve bolshoi shans poluchitj pervoje mesto - v pervom shove3 uzhe jestj, posmotrim shto v etom, kstati pesnia i vistuplenije super, mne nravitsia.

https://www.youtube.com/watch?v=1EAUxuuu1w8&feature=emb_logo
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posmotrim kak budet no plius bolsoj uze jest.Kak ponimaju tut evrovidineji zdelala golosovaniji i tut sokrusitelna pobeda ,eto uze obratili vnymaniji.Konecno tut politika ecio mnogo resajet ne tolko zriteli
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На фоне откровенно никчемных конкурсантов этого "евровидения" касабский "литл биг" уже "сделал" всех прочих, вместе взятых, с 53 млн просмотров.
"Вы все еще хотите проводить евровидение в ютубе?" Окай.
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Да, проглядел навскуидку этот мукалтинотрэш, Водка-балалйка-зи из раша. бич. Вот как надо клепать правилно русофобию!
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Jesli veryt tomu sto subotu golosovali,tak uvereno vygrala Litva,raska jej nekonkurent
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Я вот как слушал старые добрые йодли от Хэнка Вильямса первого, так и буду. И да, парняга отродясь не побеждал на всех этих самых вашх Евровиденьях, что не помешало быть ему звездой рокенрнолла
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Це Євробачення вже втомило весь світ. Закрийте його та вигадайте що-небудь нове, актуальне, щоб цікаво було всім, а не тільки батькам та друзям тих, хто там виступає.
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Опять рашке не повезло - в кои то веки что-то годное, так Евровидение отменили))))
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Нафиг концерт? Я могу клипы и сам посмотреть. Что, сложно было все сделать онлайн? Конкурс клипов и голосование.
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